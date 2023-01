Un prochain spin-off de The Walking Dead se déroulera à Paris et en Île-de-France. Il est centré sur Daryl, qui, apparemment, a fait un long voyage.

Oui, la franchise The Walking Dead existe encore. Et elle s’étend avec de nouveaux spin-offs. Après World Beyond, le prochain en date, Dead City, est annoncé pour avril 2023. Mais c’est The Walking Dead : Daryl Dixon qui attire le plus l’attention, aussi en raison de son étonnante localisation : le spin-off éponyme se déroulera à Paris, en France. Voilà qui est bien étonnant pour une œuvre post-apocalyptique américaine.

Norman Reedus reprendra son rôle dans cette série dérivée de six épisodes. Au casting également, l’arrivée de l’actrice française Clémence Poésy. Le tournage a commencé à Paris en octobre dernier et la diffusion est attendue pour l’été 2023. Norman Reedus a d’ailleurs posté une première image de tournage, d’une rue parisienne, début janvier 2023 sur son compte Instagram.

Photo de tournage The Walking Dead : Daryl Dixon. // Source : Norman Reedus, compte Instagram

Mais que vient faire Daryl à Paris en pleine apocalypse zombie ?

Bien que le tourisme soit monnaie courante à notre époque, le monde s’est effondré dans The Walking Dead après l’apocalypse zombie. Voyager entre les États-Unis et la France n’a rien de facile : c’est un véritable périple, et en bateau bien évidemment. Pourquoi Daryl mobiliserait tant d’énergie ? Et abandonnerait, temporairement au moins, les deux enfants qu’il a à sa charge ?

Daryl à Paris pour sa propre série dérivée de The Walking Dead. // Source : AMC

La réponse est à trouver dans le précédent spin-off, World Beyond. Cette série de Prime Video ré-introduisait Dr. Edwin Jenner (Noah Emmerich), qui était déjà apparu dans la première saison de The Walking Dead. Ce scientifique mentionne alors deux éléments narratifs déterminants : c’est dans un laboratoire nommé La Biomédicine DDMI que le virus a été créé… mais aussi là que se préparerait un remède.

Seule chance pour l’humanité : La Biomédicine DDMI ? Cela expliquerait ce voyage à haut risque de Daryl, tant l’enjeu est grand — le destin de l’humanité face aux zombies. Mais cette quête s’annonce évidemment complexe, car, si tant est que le laboratoire dispose effectivement d’un vaccin et que Daryl parvienne à le récupérer ; encore faudra-t-il le sécuriser.