Le catalogue de Canal+ est une mine d’or pour les amateurs de films, mais aussi pour les passionnés de séries. En voilà 12 qui méritent grandement votre attention.

À l’ère de la Peak TV, choisir sa prochaine série peut se révéler être un véritable casse-tête. D’autant que le nombre de plateformes de SVOD différentes commence sérieusement à donner le tournis. Au milieu de cette offre immense, se trouve évidemment Canal+. La plateforme, très créative en matière de séries françaises, propose aussi un vaste catalogue de productions internationales.

Pour vous aider à faire un choix dans cette collection régulièrement mise à jour de classiques, mêlés à des pépites plus méconnues, voici notre guide des meilleures séries à voir sur Canal+. Nous avons sélectionné 12 séries pour tous les goûts, entre thriller, romance et coups bas politiques.

Yellowjackets, la petite sœur de Lost et Twin Peaks

Un crash aérien au milieu de nulle part, une tribu d’adolescentes aux hormones en ébullition, des cannibales tapis dans l’ombre et des secrets toujours bien gardés 25 ans plus tard : bienvenue dans Yellowjackets, votre nouveau cauchemar. Mélange absurde entre Lost, Veronica Mars, Twin Peaks, et Dark, ce teen drama a fait un carton lors de sa diffusion aux États-Unis, fin 2021. Et pour cause, Yellowjackets est une série inclassable, en dehors de toutes les cases.

La narration cherche à nous perdre à chaque instant, racontant en parallèle l’histoire d’une équipe de foot féminine adolescente qui se crashe en 1996 et le destin de quelques survivantes, deux décennies plus tard. Préparez-vous à être aussi déboussolé que les héroïnes badass de cette fiction inspirée de Sa Majesté des Mouches, de William Golding, version girl power.

Baron Noir, la chronique politique implacable

Si les séries sur la politique peuplent la télévision américaine, de The West Wing à Scandal, les scénaristes français sont restés plus frileux à l’idée de s’attaquer aux affaires de l’État. Tout a changé en 2016, avec l’entrée fracassante de Baron Noir sur le petit écran. La série met en scène l’impitoyable Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, dans sa quête d’ascension politique. Aussi insupportable que brillant, ce politicien use des multiples ficelles à sa disposition pour arriver à ses fins et ne recule devant rien pour grimper les marches du pouvoir. Kad Merad (Oussekine) excelle dans ce rôle dramatique inoubliable, presque taillé sur mesure pour cet acteur prolifique.

Quant aux créateurs de la série, Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, ils réalisent un véritable travail d’orfèvre sur tous les plans : le casting est particulièrement bien choisi, les situations sont inspirées de faits réels et les dialogues sont savoureux. Les trois saisons de Baron Noir résonnent étrangement avec notre contexte politique actuel, permettant une mise en abyme vertigineuse et inédite. Tant et si bien que Canal+ pourrait finalement donner une quatrième saison à cette formidable plongée dans les arcanes de l’Élysée, pourtant annulée en 2020.

Pose, la vibrante célébration LGBTQIA+

De Glee à American Horror Story en passant par Nip/Tuck, Ryan Murphy est l’un des créateurs de séries les plus productifs de ces dernières années. Mais en 2018, il développe le chef-d’œuvre de sa carrière : l’excellente Pose. Située au cœur des années 1980, dans le milieu de la ball culture et du voguing, un style de danse notamment inspiré des défilés de mode, la série suit particulièrement le personnage de Blanca Rodriguez. À New-York, cette jeune femme transgenre prend sous son aile plusieurs autres membres de la communauté LGBTQIA+, souvent marginalisée, alors que le sida commence à faire des ravages.

Avec son casting flamboyant (singulièrement mené par MJ Rodriguez, récompensée d’un Golden Globes en 2022), ses intrigues originales et surtout sa représentation forte et diversifiée, Pose s’est rapidement imposée comme une référence, entre drame et comédie. Ne manquez pas cette ode éclatante en trois saisons, aux costumes pétillants, à la bande originale entraînante et aux répliques devenues cultes.

Calls, la curiosité aux sonorités glaçantes

Amateurs de sensations fortes, vous êtes au bon endroit ! Créé par Timothée Hochet en 2017, cet OVNI sensoriel mérite largement le détour. Calls est une suite d’enregistrements audios relatant des phénomènes individuels et collectifs inexpliqués, survenus au 21ème siècle : un clown tueur, un avion en plein crash, une mystérieuse grotte sous-marine… Préparez-vous à frissonner en regardant Calls, dont la particularité est de tout miser sur le son. Seuls les noms des protagonistes, leurs propos et quelques couleurs s’affichent à l’écran, obligeant le spectateur à concentrer toute son attention sur l’écoute.

Vous reconnaîtrez notamment les voix de Kyan Khojandi (Bref) ou Ramzy Bedia (Le Flambeau), dans des récits terrifiants, bouleversants ou profondément mémorables. Cette curiosité en trois saisons a marqué la production française lors de sa sortie et a même fait l’objet d’une adaptation américaine par Apple TV+. Calls est une petite pépite, finement écrite et interprétée que vous auriez tort de manquer.

Le Bureau des Légendes, la saga d’espionnage à la française

C’est sans aucun doute la série qui a accéléré la production française : Le Bureau des Légendes a redonné ses lettres de noblesse à la fiction hexagonale sur le petit écran, avec ses personnages complexes et son écriture de qualité. À travers les péripéties de Malotru, un agent du renseignement tout juste rentré d’une mission en Syrie et qui peine à reprendre sa vie réelle, la série explore les dessous d’un système relativement méconnu, tout en faisant la part belle à la psychologie de ses protagonistes.

Un équilibre difficile à trouver, mais qui fonctionne à merveille grâce à l’alchimie du casting, composé notamment de Mathieu Kassovitz (La Haine), Florence-Loiret Caille (Visitors) et Sara Giraudeau (Petit Paysan). Le Bureau de Légendes réussit le tour de force de nous plonger dans le milieu obscur de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), sans jamais nous perdre en chemin. À recommander à tous les amateurs d’action et d’intrigues géopolitiques en cinq saisons.

La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, le coup de maître de Xavier Dolan

Depuis plus de dix ans, le cinéaste québecois s’éclate dans le milieu du septième art, en proposant des films aussi variés que Juste la Fin du Monde, Mommy ou Laurence Anyways. Mais Xavier Dolan a désormais trouvé le meilleur média pour tirer sa révérence et s’éloigner quelque temps du monde du cinéma, avec La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. Avec ce thriller, le réalisateur retrouve son obsession pour les personnages qui reviennent sur leurs terres natales après avoir quitté leurs proches pendant trop longtemps.

La série de Canal+ suit ainsi le retour de Mireille dans la ville où elle a grandi, à l’occasion de la mort de sa mère. Elle devra alors démêler ses relations complexes avec ses trois frères tout en taisant de lourds secrets de famille. Visuellement éclatante et scénaristiquement percutante, La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est tout simplement la meilleure création de Xavier Dolan, comme on vous le racontait déjà à sa sortie.

Starstruck, la comédie romantique feel-good

Le soir du Nouvel an, Jessie passe une nuit parfaite et inattendue avec Tom. Mais, tout se complique lorsqu’elle comprend qu’il est une vedette de cinéma, déjà en couple… Starstruck est une comédie romantique doudou, qui utilise avec malice les clichés traditionnels du genre, pour mieux leur tordre le cou grâce à un humour acerbe. Rose Matefao, créatrice et actrice principale de la série, propose une écriture d’une efficacité redoutable, tout en incarnant Jessie avec une grande sincérité.

Les deux personnages principaux de la série sont drôles et névrosés à la fois, permettant une identification immédiate à leur histoire romantique mais évidemment cabossée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même compléter votre binge-watching amoureux avec Shrill, comédie feel-good et moderne autour de la grossophobie et de l’acceptation de soi, également disponible sur Canal+.

Killing Eve, le duel au sommet

Mélangez Phoebe Waller-Bridge, la créatrice et actrice de la série Fleabag, les comédiennes Sandra Oh (Grey’s Anatomy) et Jodie Comer (Le Dernier Duel), ainsi qu’une intrigue parfaitement ficelée et vous obtiendrez l’une des séries les plus badass de cette dernière décennie. Killing Eve est une délicieuse bombe à retardement, mêlant désir féminin, enquête haletante et éléments comiques féministes. La série s’attarde ainsi sur le macabre jeu du chat et de la souris entre Eve Polastri, une agente du MI-5 et Villanelle, une tueuse en série.

Ce thriller inattendu renouvelle complètement les fictions d’espionnage, en rabattant toutes les cartes du genre et de l’humour anglais si iconique. Les quatre saisons de Killing Eve sont cependant inégales, mais bénéficient tout de même d’une interprétation de grande qualité et d’un scénario rafraîchissant. À ne pas manquer.

OVNI(S), la science-fiction à la française (oui, oui)

En 2012, deux ans avant The Leftovers, Fabrice Gobert imaginait le retour à la vie de plusieurs personnes mortes depuis des années, dans une petite ville de montagne. Les Revenants avait marqué son époque, en devenant l’une des premières séries de science-fiction à la française (également disponible sur Canal+).

Presque dix ans plus tard, la fantasque OVNI(S) semble prendre la relève, tout en apportant un éclairage comique au genre. Dans les années 1970, Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, enchaîne les problèmes. La fusée dont il est responsable vient d’exploser en plein vol et il est donc muté au Gepan, organisme chargé d’étudier les OVNIS. Dans cette série loufoque, Melvil Poupaud surprend dans un rôle décalé et tordant. En deux saisons, OVNI(S) a réussi à imposer son style particulier, tout en prouvant que la science-fiction hexagonale n’était pas morte. Un tour de force, qui ne plaira clairement pas à tout le monde, mais qui devrait au moins en intriguer certains.

Years and Years, la dystopie terrifiante

Nous sommes en 2019. La Grande-Bretagne vient d’acter un Brexit dur, qui va modifier tout un contexte politique et social. Dans le même temps, la radicalité d’extrême droite s’impose dans les urnes, avec la candidature de Vivienne Rook, un mélange glaçant entre Donald Trump et Marine Le Pen. La situation vous rappelle quelque chose ? C’est normal : bienvenue dans Years and Years, une dystopie dont le réalisme et le sens du timing ont déjà marqué des centaines de téléspectateurs.

La série possède un premier atout de taille : elle a été créée par Russell T Davies, l’épatant scénariste de Doctor Who ou de l’émouvante It’s a Sin, à ne pas manquer sur Canal+. Cette fenêtre effrayante sur le futur propose de suivre le quotidien de la famille Lyons, confrontée à un climat économique et écologique instable, mais aussi aux nouvelles technologies. Le résultat ? Une seule saison choc de 6 épisodes, qui vous laissera bouche bée de terreur ou de tristesse devant votre écran à plusieurs reprises, tout en développant une galerie de personnages d’une grande diversité (dont la fabuleuse actrice handicapée Ruth Madeley). C’est ce qu’on appelle un bingo.

What We Do in the Shadows ou Schitt’s Creek, l’impossible duel des comédies

Difficile de choisir entre ces formidables thérapies par le rire, donc nous avons décidé de vous présenter les deux. À notre gauche sur le ring, l’un des faux documentaires parodiques les plus drôles du petit écran, autour d’une colocation new-yorkaise. Mais ces Friends des temps modernes sont en réalité trois vampires âgés de plusieurs siècles et… un humain. Vous tomberez forcément sous le charme de Nandor, Laszlo, Nadja et Guillermo, des personnages complètement perchés mais surtout hilarants. What We Do in the Shadows est une comédie mordante, aux courts épisodes et aux quatre saisons aussi gênantes qu’improbables.

À notre droite, le succès surprise de la cérémonie des Golden Globes en 2021, qui a tout remporté sur son passage : Schitt’s Creek. Plutôt méconnue en France jusqu’à sa pluie de récompenses, la série a enfin été diffusée par Canal+. La famille Rose roule littéralement sur l’or depuis des décennies. Lorsqu’ils sont soudainement ruinés, les quatre membres de cette fratrie déjantée décident de se reconstruire dans la petite ville de Schitt’s Creek, qu’ils avaient acheté des années auparavant, sur la base d’une blague. Un choc des cultures hilarant, servi par des protagonistes tous plus barrés les uns que les autres.

