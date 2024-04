Lecture Zen Résumer l'article

Mais qui est Vault Boy ? Dans les jeux Fallout, ce personnage blond qui lève le pouce en l’air est iconique. La série d’Amazon Prime Video lui offre une origin story, et en fait même un personnage central.

Quelques fois, une adaptation parvient à étendre l’univers de l’œuvre adaptée tout en lui restant fidèle. C’est le cas de Fallout, la série d’Amazon Prime Video tirée des jeux vidéo du même nom. Les huit épisodes de la saison 1 reprennent l’univers, mais développent une nouvelle histoire et des personnages originaux.

En dépit de cette création originale, toute la mythologie des jeux y perdure. On retrouve ainsi la Confrérie de l’acier, par exemple, et bien sûr le contexte « atompunk » post-guerre nucléaire basé sur une uchronie.

L’entreprise au cœur des jeux est tout aussi centrale dans la série : Vault-Tec. Il en va alors de même pour Vault Boy, qui a toujours été l’étendard de la saga vidéoludique — un jeune garçon blond, le visage heureux, le pouce en l’air. Cette image représente Vault-Tec dans toute la saga ; jusqu’à devenir, de fait, un symbole de Fallout. La série Prime Video offre une véritable origin story à cette « mascotte ».

L’origin story de Vault Boy dans Fallout : Cooper Howard

La scène introductive, dans l’épisode 1 (La fin), met en scène un personnage d’une cinquantaine d’années, un certain Cooper Howard, interprété par Walton Goggins. On comprend très vite que celui-ci est un acteur hollywoodien au sein de l’univers de Fallout. Durant la fête d’anniversaire, quand on le rencontre, plusieurs personnages font référence à son pouce levé décrit alors comme iconique : voilà un premier indice de qui il s’agit.

Car, oui, la série Fallout donne un nom, un véritable visage et une histoire à Vault Boy, qui n’est autre que ce Cooper Howard. Ancien marine, celui-ci a ensuite entrepris une carrière d’acteur spécialisé dans les films de Western. Mais, surtout, il est devenu l’égérie de Vault Tec, la compagnie technologique fictive dans Fallout.

Il donne son visage pour les nombreuses publicités de l’entreprise et il se met en scène pour elles. S’il accepte ce travail publicitaire, qui n’est pas si valorisant, c’est par amour pour son épouse, Barb Howard, l’une des dirigeantes de Vault Tec. Durant l’une des séances photos, alors qu’il est habillé de la combinaison de l’entreprise, en bleu et jaune, il arbore ce grand sourire, le pouce en l’air. Cette image le suivra tout le reste de sa carrière (jusqu’à l’apocalypse en tout cas), avant de se transformer en logo (affiches, bobbleheads, etc.) pour Vault-Tec dans le monde post-apo qui suivra.

Pourquoi le pouce en l’air est si important dans Fallout ?

L’origin story ne s’arrête pas là, car la série explique aussi la raison d’être plus profonde de ce pouce en l’air. Au début du premier épisode, Cooper Howard est à une fête d’anniversaire avec sa fille. Alors qu’il prend une photo avec ce fameux pouce, elle lui demande pourquoi il prend toujours cette position.

Lorsqu’il était un marine, répond-il, on lui a appris à lever le pouce de cette façon en cas de largage d’une très grosse bombe. Si le nuage déclenché par cette bombe est plus petit que le pouce, il faut courir « vers les collines ». Sa fille lui demande alors ce qu’il faut faire si le nuage est plus grand que le pouce. « Pas la peine de courir », explique-t-il. Quelques secondes après, quand la première bombe atomique est larguée dans la série, sa fille utilise le pouce face au nuage nucléaire grandissant.

Après l’anéantissement nucléaire, Cooper Howard deviendra The Ghoul — ce personnage pas loin de ressembler à Voldemort. La série s’est appuyée sur une mascotte iconique de la saga vidéoludique pour développer un personnage complexe, aux multiples facettes. Voilà un choix narratif intéressant pour une adaptation. Ce n’est pas sans rappeler ce qu’ont fait d’autres œuvres réussies : la série The Last of Us a créé un épisode complet passionnant à partir d’un personnage très secondaire dans le jeu.

