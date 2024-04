Lecture Zen Résumer l'article

Vous êtes des archéologues et avez trouvé des vestiges d’un jeu de société. Saurez-vous deviner ses règles dans Unboxed, notre recommandation ludique de la semaine ?

C’est quoi, le jeu de société Unboxed ?

Dans Unboxed, vous incarnez des archéologues ayant découvert plusieurs matériaux de ce qui ressemble fort à des jeux de société dans vos différents lieux de fouilles. Mais vous n’avez trouvé que le matériel qui compose ces jeux, pas les règles. À vous de les deviner !

Accessible à partir de 12 ans, pour 1 à 4 joueurs, et des parties d’une trentaine de minutes, vous y jouez tous ensemble pour essayer de trouver le fonctionnement d’un jeu, le tester, avant de découvrir ses vraies règles.

Édité par Don’t Panic Games, Unboxed est un jeu de Jordan Sorenson, illustré par Nastya Lehn, et commercialisé aux prix de 24,90 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

La boîte d’Unboxed contient dix jeux dont il faut deviner les règles, c’est-à-dire dix parties.

À chacune d’elles, un petit récapitulatif vous indique le matériel que vous avez trouvé, quelques lignes de contexte, dont notamment le nom du jeu, qui vous orientent au départ, et vous pose quatre questions de règle auxquelles il faut répondre le plus précisément possible.

Le matériel du jeu. Et des jeux. // Source : Wizkids

Les seules choses qu’on sait de façon certaine, sont le nom du jeu, et qu’il se joue de 2 à 4 joueurs qui s’affrontent (il n’y a pas de jeu coopératif).

Le matériel mis à votre disposition est plutôt sommaire. Composé d’un mélange de petits pions colorés et de quelques cartes. Ces cartes représentent des illustrations et des pictogrammes plutôt simples, et schématisent le fonctionnement du jeu, sa mise en place, le déroulement des tours, etc.

À vous ensuite, tous ensembles, d’essayer de trouver les règles du jeu. Pour cela, vous émettez des hypothèses, puis vous les mettez en pratique pour véritablement tester le jeu.

On affine ses règles maison au fur et à mesure des tentatives. Elles sont très souvent ratées lors des premiers essais. Les quatre questions posées orientent évidemment vos suppositions. En cas de blocage, vous avez également accès à un indice (souvent assez cryptique) pour chaque question.

Le matériel pour deviner les règles d’un des jeux. // Source : Wizkids

Quand vous pensez savoir répondre aux questions (ou que vous êtes à bout d’idées), vous consultez les réponses, et marquez plus ou moins de points en fonction de la cohérence de vos hypothèses, ce qui détermine votre degré de réussite.

Puis vous pouvez essayer le jeu avec les vraies règles, complètes cette fois.

Pourquoi jouer à Unboxed ?

Unbox est clairement le jeu le plus orignal auquel vous avons joué depuis longtemps. On peut aisément le placer dans la même catégorie que les jeux d’enquête ou les escape game, puisqu’il en reprend les mêmes principes. Sauf qu’ici on ne cherche pas un meurtrier, mais des règles d’un jeu.

Source : Don’t Panic Games

Mais pour le reste, on est vraiment très proche : des règles très simples (il n’y en a pour ainsi dire quasiment pas), un jeu où on joue tous ensemble, des hypothèses qui se précisent au fur et à mesure, etc. Et une durée de vie limitée : une fois que l’on connaît les règles de tous les jeux, on ne peut plus y jouer (de la même manière qu’on ne peut plus refaire une enquête une fois que l’on connaît le coupable). On le sait, cet aspect est discriminant pour certains, mais ça serait dommage de passer à côté, l’expérience en vaut clairement la chandelle.

Le plus plaisant dans Unboxed est bien évidemment de tester les règles qu’on imagine au fur et à mesure. Très souvent, les premières tentatives sont complètement ratées. Puis elles s’affinent petit à petit, jusqu’à parvenir à quelque chose qui tient plus ou moins la route.

On termine très proche des vraies règles dans les premières parties. Mais la difficulté croit doucement. Les derniers jeux ne sont vraiment pas évidents à deviner. On réalise, en l’espace d’une petite demi-heure, de tout le travail abattu par les vrais auteurs de jeux qui passent des centaines d’heures à concevoir, tester, et affiner leurs créations.

Trouvez les règles à partir de ça… pas facile ! // Source : Wizkids

On aime également beaucoup jouer au « vrai » jeu, une fois qu’on en connaît les vraies règles. Même si les jeux proposés sont très simples, souvent des revisites de jeux traditionnels que l’on connaît tous. On ne passera donc pas sa soirée dessus, la boîte d’Unboxed ne cache pas en son sein le prochain hit ludique. Mais on prend plaisir à essayer chaque jeu une ou deux fois.

Attention tout de même, il n’est pas forcément à mettre entre toutes mains. Il faut être un minimum habitué aux jeux de société, avoir une petite culture ludique. Si votre seule expérience remonte au Scrabble avec vos grands-parents, vous risquez d’avoir du mal à imaginer des règles. On ne s’improvise pas expert ludique.

Unboxed est un jeu vraiment très original qui, si vous êtes son cœur de cible, vaut clairement le coup d’être essayé. Ses règles sont vraiment simples, ses parties courtes, et pour peu que vous ayez une petite culture ludique, vous allez adorer jouer aux apprentis auteurs de jeux.

En bref Unboxed Voir la fiche 24,90 € sur Philibert On a aimé Un jeu vraiment original, unique même

Le plaisir de tester les règles qu’on invente

Jouer aux jeux avec leurs vraies règles… On a moins aimé … mais une ou deux parties seulement, ça reste très basique

Durée de vie limitée (comme un jeu d’enquête ou un escape game)

Nécessite une petite expérience ludique

