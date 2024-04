Lecture Zen Résumer l'article

Le réalisateur de Deadpool & Wolverine a tenu à rassurer celles et ceux qui craindraient d’aller voir le film sans avoir regardé toutes les adaptations X-Men et du MCU. Selon lui, rien n’est indispensable.

Cet été, l’anti-héros Deadpool va faire son retour sur grand écran. Cette fois, il ne sera pas seul : pour sa première aventure intégrée au Marvel Cinematic Universe, il a invité Wolverine — dans une version qui n’est pas celle des films X-Men. Leur association promet d’être explosive, face à une ennemie inédite. Deadpool & Wolverine fera bien sûr écho à des éléments du MCU, univers né il y a plus de 15 ans (on en voit dans les bandes-annonces).

Beaucoup vont alors se poser une inévitable question. Faudra-t-il avoir vu tous les films Marvel et X-Men sortis avant Deadpool & Wolverine ? Ce pré-requis serait alors extrêmement chronophage et fastidieux, tant cet univers cinématographique partagé est vaste.

Shawn Levy, le réalisateur, en a conscience. Voilà pourquoi il a tenu des propos rassurants dans un entretien paru le 25 avril sur AP News. En bref, il a construit Deadpool & Wolverine pour être compréhensible par tout le monde.

Pas besoin de réviser pour voir Deadpool & Wolverine

Le Marvel Cinematic Universe est devenu sacrément immense depuis 2008, surtout depuis son extension à la télévision avec la plateforme Disney+, via les séries. Mais Shawn Levy tient à être clair sur un point : pour aller voir Deadpool & Wolverine, il n’y aura pas besoin d’être absolument à jour. À ses yeux, c’est un blockbuster estival qu’on ira voir le cœur léger.

« J’ai fait ce film avec tout le respect et la gratitude envers les fans les plus passionnés pour cette mythologie, cet univers et ces personnages. Mais je ne veux pas en faire une obligation. Ce film est pensé pour le divertissement, avec aucune nécessité de faire des recherches pour s’y préparer », a-t-il promis.

Nul doute que celles et ceux qui auront tout dévoré du MCU et des films X-Men disposeront d’un avantage pour comprendre les références et les clins d’œil. C’était déjà le cas sur les premiers films Deadpool, y compris avec des inspirations extérieures — à l’image de la blague sur le costume vert réalisé avec des effets spéciaux, un hommage gag à Green Lantern, une mauvaise adaptation DC Comics dans lequel joue Ryan Reynolds.

Voici toutefois la liste des contenus qu’on pourrait visionner avant Deadpool 3 :

Tous les films X-Men dans lesquels apparaît Wolverine (les deux trilogies) ;

Tous les films Wolverine (il y en a trois) ;

Deadpool et Deadpool 2 ;

Les films clés du MCU, qui amènent à la conclusion d’Avengers: Endgame ;

La série Loki (pour le TVA, ou Tribunal des Variations Anachroniques, et la notion de multivers).

Cela en fait quand même beaucoup.

