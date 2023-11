Si Scott et Ramona vous manquent déjà, après la série Netflix, voici 5 autres pépites animées qui méritent le détour : Romantic Killer sur Netflix, Hit Monkey sur Disney+, Arcane sur Netflix, Invincible sur Prime Video ainsi que Blue Eye Samurai sur Netflix.

Plus de 10 ans après la sortie du comics de Bryan Lee O’Malley, puis du film d’Edgar Wright, tous deux restés cultes, Scott Pilgrim revient cette année sur Netflix. Le bassiste de Sex Bob-omb doit ainsi à nouveau affronter les 7 ex maléfiques de la fille de ses rêves : Ramona Flowers. Mais à travers ces 8 épisodes, l’univers geek de Scott Pilgrim est largement bouleversé grâce à une narration inédite qui renverse tous les codes et une animation complètement déjantée.

Un petit concentré de bonne humeur qui n’a malheureusement pas trouvé son chemin vers le top 10 de Netflix, malgré son originalité folle. Mais si vous avez déjà eu la bonne idée de découvrir ce que Scott Pilgrim vous réservait, nous vous conseillons vivement de jeter un œil aux autres plateformes de SVOD.

Jinx dans Arcane // Source : Fortiche Production

Vous avez donc le choix entre la comédie romantique inversée de Romantic Killer sur Netflix, la vengeance version arts martiaux avec Hit Monkey sur Disney+, la guerre entre sœurs d’Arcane sur Netflix, les états d’âme super-héroïques d’Invincible sur Prime Video ou le Japon sanglant de Blue Eye Samurai sur Netflix.

Romantic Killer sur Netflix, la plus parodique

Si vous avez aimé l’animation colorée de Scott Pilgrim et son analyse des relations amoureuses, vous devriez trouver votre bonheur devant Romantic Killer. Adapté du manga éponyme, la série en 12 épisodes développe l’histoire d’Anzu, une lycéenne qui cultive trois obsessions : les jeux vidéo, le chocolat et les chats. Mais tout bascule lorsque Riri, un petit sorcier, lui retire l’accès à ses passions jusqu’à ce qu’elle trouve l’amour, parmi un océan de beaux gosses…

Véritable satire des injonctions à se mettre en couple, coûte que coûte, Romantic Killer met surtout en scène un récit aussi excentrique que vraiment drôle. La série Netflix parodie ainsi avec bonheur les animes à l’eau de rose, en mettant sur le devant de la scène un personnage féminin charismatique et courageux. Il faut tout de même persévérer quelques épisodes avant de découvrir tout le potentiel comique de cette adaptation, qui vous fera verser quelques petites larmes au passage.

À voir si vous avez aimé : Le Garçon d’à côté ; Lookism ; Komi cherche ses mots ; Toradora ! ; My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected

Le Garçon d’à côté ; Lookism ; Komi cherche ses mots ; Toradora ! ; My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected À voir si vous cherchez : parodie ; animation japonaise ; gags ; humour ; romance ; pouvoirs magiques ; ados ; adaptation de manga ; fantastique ; épisodes courts ; des beaux gosses à chaque coin de rue ; suivre une part de gâteau en guise de cafard (oui, oui)

Marvel’s Hit Monkey sur Disney+, la plus improbable

Un singe tueur à gages, ça vous dit ? C’est le point de départ plutôt étonnant de Hit Monkey, qui met en scène un personnage Marvel jusque là plutôt connu des amateurs de comics. Cette série en 10 épisodes lui donne enfin toute l’attention qu’il mérite, en repartant de ses origines. Basée à Tokyo, l’histoire s’intéresse ainsi à un singe s’entraînant aux arts martiaux avec… le fantôme d’un assassin américain nommé Bryce Fowler. Ensemble, ils vont s’attaquer à la mafia japonaise, dans un déluge d’action et de sang.

Bien plus sombre que la plupart des productions Marvel, Hit Monkey utilise l’animation à son avantage pour aller toujours plus loin dans les scènes gores et les bastons aussi inventives que celles de Scott Pilgrim. Sortie dans l’indifférence générale, la série s’est pourtant révélée comme une excellente surprise, dont on attend avec impatience la saison 2. À voir en version originale, of course, pour profiter de la voix survoltée de Jason Sudeikis (Ted Lasso) dans le rôle de Bryce Fowler.

À voir si vous avez aimé : What If… ? ; La Planète des Singes ; Archer ; Deadpool ; John Wick ; Blue Eye Samurai

What If… ? ; La Planète des Singes ; Archer ; Deadpool ; John Wick ; Blue Eye Samurai À voir si vous cherchez : action ; baston ; animation ; comédie ; univers Marvel ; épisodes courts ; fantastique ; ville de Tokyo ; violence ; assassins ; politique ; personnages antipathiques ; voir le singe le plus intelligent du monde ; avoir envie de frapper Jason Sudeikis après l’avoir tant aimé dans Ted Lasso

action ; baston ; animation ; comédie ; univers Marvel ; épisodes courts ; fantastique ; ville de Tokyo ; violence ; assassins ; politique ; personnages antipathiques ; voir le singe le plus intelligent du monde ; avoir envie de frapper Jason Sudeikis après l’avoir tant aimé dans Ted Lasso Passez votre chemin si : les scènes gores vous rebutent

Arcane sur Netflix, la plus vidéoludique

L’univers de Scott Pilgrim est bourré de références savoureuses à la culture geek et surtout aux jeux vidéo de combats. Mais une autre série animée particulièrement réussie tire son inspiration de cette pop culture vidéoludique : Arcane. Sortie en 2021 sur Netflix, cette variation dans l’univers de League of Legends a séduit les fans les plus assidus comme celles et ceux qui n’avaient jamais mis un seul pied dans le jeu. Un tour de force permis par l’exploration de l’histoire de Jinx et Vi, deux sœurs que tout oppose.

Arcane démontre également le savoir-faire du studio français Fortiche en termes de qualité graphique, mais aussi de scènes d’action époustouflantes, sans jamais oublier la force de ses personnages féminins. La saison 2 de cette excellente série de science-fiction, prévue pour novembre 2024, est évidemment attendue au tournant, mais il serait vraiment très surprenant qu’elle parvienne à nous décevoir. Et en attendant ces nouveaux épisodes, à voir aussi bien en VO qu’en VF, vous pouvez toujours débuter une nouvelle partie de LOL.

Invincible sur Prime Video, la plus super-héroïque

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de cette série Prime Video, et vous êtes très certainement lassés des histoires de super-héros qui se ressemblent toutes. Mais ne partez pas trop vite : une série qui réunit Steven Yeun (The Walking Dead, Beef), Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) et J.K. Simmons (Whiplash, La La Land) pour le doublage en version originale, ça ne peut qu’être incroyable, non ? C’est donc le cas d’Invincible, série animée tirée d’un comics, tout comme Scott Pilgrim.

Créées par l’auteur original, Robert Kirkman (également derrière The Walking Dead), les deux saisons s’intéressent au destin banal de l’adolescent Mark Grayson. Enfin, banal, à une exception près : son père est le super-héros le plus puissant de la planète. Avec un ton qui rappelle The Boys, Invincible est un récit initiatique aux accents irrévérencieux jouissifs, malgré des épisodes parfois un poil trop longs.

À voir si vous avez aimé : Justice League ; Batman ; Harley Quinn ; La Légende de Vox Machina ; The Boys ; Gen V ; Spider-Man Across the Spider-Verse

Justice League ; Batman ; Harley Quinn ; La Légende de Vox Machina ; The Boys ; Gen V ; Spider-Man Across the Spider-Verse À voir si vous cherchez : animation ; super-héros ; action ; baston ; science-fiction ; suspense ; drame ; épisodes longs ; violence ; sanglant ; casting en or ; récit initiatique ; identité secrète ; ados mais pas que ; ne plus jamais voir les super-héros de la même façon

animation ; super-héros ; action ; baston ; science-fiction ; suspense ; drame ; épisodes longs ; violence ; sanglant ; casting en or ; récit initiatique ; identité secrète ; ados mais pas que ; ne plus jamais voir les super-héros de la même façon Passez votre chemin si : les scènes gores vous rebutent

Blue Eye Samurai sur Netflix, la plus atypique

On termine cette sélection avec la série la plus éloignée de Scott Pilgrim, à première vue. Mais les deux œuvres se ressemblent plus qu’il n’y paraît, à commencer par leur sortie sur Netflix en toute discrétion, loin de refléter leurs superbes récits dotés d’une animation hors pair. Blue Eye Samurai nous plonge ainsi dans le Japon de l’époque Edo, aux côtés d’une combattante mystérieuse en quête de vengeance. Si ce postulat de départ semble classique, ne vous arrêtez surtout pas à vos a priori : la série est tout simplement l’une des meilleures productions de 2023.

Animée par le studio français Blue Spirit (Ma vie de Courgette), cette petite pépite bénéficie d’un style graphique vraiment singulier, pour mieux mettre en valeur des personnages féminins attachants, bien loin des stéréotypes. Une claque, dont les seuls combats, spectaculaires, valent largement le coup d’œil.

À voir si vous avez aimé : Kill Bill ; Mulan ; Onimusha ; Hit Monkey ; Bleach ; Castlevania ; Love, Death and Robots ; Arcane ; Fullmetal Alchemist Brotherhood

Kill Bill ; Mulan ; Onimusha ; Hit Monkey ; Bleach ; Castlevania ; Love, Death and Robots ; Arcane ; Fullmetal Alchemist Brotherhood À voir si vous cherchez : animation ; action ; baston ; vengeance ; personnage féminin badass ; sanglant ; épisodes longs ; violence ; frissons ; suspense ; Japon médiéval ; reconnaître à nouveau le savoir-faire des studios d’animation français, après Arcane

animation ; action ; baston ; vengeance ; personnage féminin badass ; sanglant ; épisodes longs ; violence ; frissons ; suspense ; Japon médiéval ; reconnaître à nouveau le savoir-faire des studios d’animation français, après Arcane Passez votre chemin si : les scènes gores vous rebutent

