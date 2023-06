Les productions françaises ont généralement mauvaise réputation. Pourtant, de nombreuses séries hexagonales nous prouvent chaque année qu’elles méritent toute notre attention. Sur Netflix, 3 d’entre elles valent particulièrement le coup d’œil : Drôle, Mental et Le Monde de demain.

Qui a dit que les séries françaises étaient nulles ? Souvent accusées d’être de mauvaise qualité face aux chefs d’œuvres proposés par d’autres pays, nos productions locales souffrent toujours d’un vrai a priori négatif. Pourtant, rien que cette année, plusieurs séries disponibles sur les plateformes de SVOD ont réussi à se hisser au sommet comme Vortex (sur Netflix), Abysses (sur France TV), Les Gouttes de Dieu (sur Apple TV+) ou La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé (sur Canal+). Le catalogue proposé par Netflix est d’ailleurs plutôt bien fourni dans le domaine.

En ce mercredi 21 juin 2023, nous vous proposons donc de profiter de votre abonnement à la plateforme américaine pour tester vos meilleures blagues avec Drôle, pour prendre soin de vous avec Mental ou pour exercer vos talents de rappeur avec Le Monde de demain.

Drôle sur Netflix, le Friends du stand-up parisien

En 2022, Netflix annulait injustement l’une de ses plus belles pépites, après seulement une toute petite saison de 6 épisodes. Drôle, signée par Fanny Herrero (Dix pour Cent), nous plongeait ainsi dans les coulisses du milieu comique parisien, aux côtés de 4 humoristes débutants, prêts à tout pour devenir la prochaine star du stand-up. Cette excellente série, co-écrite par des artistes comme Fanny Ruwet, Shirley Souagnon ou Thomas Wiesel, jongle constamment entre vannes hilarantes et sujets sombres et imprévisibles. Sans jamais sombrer dans des analyses plombantes, Drôle parvient à aborder avec douceur et bienveillance de nombreuses thématiques comme l’avortement, le racisme, les maladies mentales ou les classes sociales.

Jolie réponse aux fameuses lamentations « on ne peut plus rien dire », cette variation autour de la création artistique et des difficultés de l’écriture prouve que l’on peut faire rire sans jamais tomber dans la blague discriminante. Drôle est ainsi un vent de fraîcheur, façon Friends du stand-up parisien, avec cette bande de copains unis pour le meilleur et pour le rire. On aurait tellement aimé que Netflix donne à cette série audacieuse la place de nous émouvoir et de nous faire rire aux éclats, rien qu’une nouvelle fois.

Mental sur Netflix, la série adolescente réparatrice

Marvin a 17 ans et vient d’être admis aux Primevères, suite à une décision de justice. Persuadé de ne pas avoir sa place dans cette clinique pédopsychiatrique, Marvin va tout faire pour en sortir. Il y rencontre Simon, un jeune homme énergique qui adore la poésie, Estelle, qui manque cruellement de confiance en elle, et Mélodie, une pensionnaire pétillante qui partage sa vie sur les réseaux sociaux. Mais tous les quatre vont découvrir que leurs difficultés sont bien réelles et qu’ils ont besoin les uns des autres pour aller mieux.

À la manière de Shrinking, qui traite également de psychologie, Mental est une série réparatrice, comme on aimerait en voir tous les jours sur nos écrans. En s’attardant sur le quotidien d’adolescents à la santé mentale vacillante, sans jamais les stigmatiser, cette création de France TV Slash est une petite bulle de bonne humeur mais aussi de réels enjeux dramatiques. Dans Mental, on ne parle ni diagnostic, ni traitement spécifique, on parle avant tout d’êtres humains, avec leurs failles et leurs complexités.

Grâce à 2 saisons de 10 épisodes chacune, on finit par connaître Marvin, Mélodie, Estelle, Simon et tous les autres pensionnaires des Primevères comme s’ils étaient nos proches. Une façon bouleversante, intelligente et souvent drôle de nous rappeler que les troubles mentaux touchent chacun d’entre nous et qu’il ne faut jamais oublier de prendre soin de soi, et des personnes autour de nous. Mais préparez les mouchoirs : Mental est une expérience qui demande un fort investissement émotionnel.

Le Monde de demain sur Netflix, la fièvre du rap français

Dans les années 1990, deux groupes ont durablement marqué les débuts du rap français : IAM et Suprême NTM. C’est sur la naissance de cette deuxième formation mythique que se concentre cette série, lauréate du Grand Prix au Festival Séries Mania 2022. Et à raison : Le Monde de demain dresse le portrait virevoltant de toute une génération en quête de reconnaissance, au cœur des années 1980. On y croise alors évidemment Kool Shen et JoeyStarr, les figures de NTM, mais aussi la danseuse et graffeuse Lady V, ou le DJ précurseur Dee Nasty, qui ont tous contribué à changer le visage du hip hop en France.

Produite par Arte, cette saga musicale imaginée par Katell Quillévéré (Réparer les vivants) et Hélier Cisterne prend le parti de montrer une jeunesse rebelle, mais surtout pleine de joie et de créativité. Si le cinéma avait déjà mis à l’honneur NTM avec le film Suprêmes, en 2021, Le Monde de demain ajoute son supplément de personnages attachants, en remettant le groupe dans son contexte artistique plus global. Entre les cités du 93 et les concerts blindés, entre l’énergie de la danse et le flow du rap, on adore s’immerger dans la fièvre de ce courant musical incontournable, qui invite à réinventer le monde grâce à la culture.

