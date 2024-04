Lecture Zen Résumer l'article

L’un des héros de la série Fallout, diffusée sur Amazon Prime Video, s’appelle la Goule, un chasseur de prime ravagé par les radiations du monde extérieur. Dans les jeux vidéo, certaines Goules sont bien plus effrayantes.

La série Fallout, diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo, s’appuie sur trois héros : Lucy, Maximus et la Goule. Ce dernier est un chasseur de prime qui survit tant bien que mal dans un monde désolé après une catastrophe nucléaire. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sort clairement du lot. Interprété par Walton Goggins, il arbore un look atypique, caractérisé par la disparition de son nez et un visage ravagé.

Dans l’univers de Fallout, popularisé par une saga de jeux vidéo née en 1997, les goules existent. Il s’agit d’humains — ou d’animaux — qui ressemblent à des zombies en raison d’une exposition prolongée aux radiations. Elles possèdent une longévité immense. En théorie, elles sont censées être effrayantes, représentant l’horreur d’un monde post-apocalyptique. Ce n’est pas vraiment le cas du personnage joué par Walton Goggins. Un choix assumé par Amy Westcott, en charge du design des costumes pour Fallout, qui s’est exprimée dans les colonnes de Polygon le 25 avril.

Une ghoule dans le jeu vidéo // Source : Capture d’écran YouTube

La Goule de Fallout a gardé toute sa tête

Le look adouci de la Goule, par rapport à certains de ses congénères, est lié à son passé et sa place dans l’histoire. Contrairement aux autres, il n’a pas encore perdu toute sa tête. Amy Westcott explique : « Je pense que la raison pour laquelle nous n’avons pas opté pour une apparence trop grotesque est liée au fait qu’il n’a pas perdu l’esprit. Quand les goules sont répugnantes, c’est qu’elles ont vraiment perdu la tête. »

Elle ajoute : « Pour que Walton soit un personnage central, c’est-à-dire capable de s’exprimer comme nous, il était impératif de le voir à cette étape peu avancée de la goulification. Il ne pouvait pas être sauvage. » Tout n’est donc qu’une question de cohérence : pour que la Goule soit crédible en tant qu’humain sensé et avec une motivation à défendre (il est lié à un grand mystère des jeux), il ne fallait pas que le maquillage aille trop loin dans l’épouvantable. Une goule très affectée physiquement est normalement atteinte de démence, ce qui n’est pas le cas de la Goule.

Par conséquent, les créateurs de Fallout ont dû imaginer différents stades de « goulification » — la transformation d’un humain en goule. Ce qui veut dire que plus un humain est ravagé, plus son apparence sera effrayante. À l’écran, cela permet de différencier : « Les goules sauvages ont tout perdu. On devait aller plus loin les concernant. » Ce qui veut dire aussi : le personnage de Walton Goggins risquera de voir son état s’aggraver dans les futurs épisodes.

Enfin, Amy Westcott tenait à garder la part humaine des goules, même celles qui peuvent désormais être considérées comme des monstres. Pour ce faire, elle a pensé à des petits accessoires — une chaussure, une cravate ou encore une boucle d’oreille –, des vestiges d’un passé lointain. « Vous avez alors ce reste de la personne qu’elle a été. Je pense que nous avons tous de l’empathie pour elles », résume-t-elle.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.