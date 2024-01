De Batman à Marvel en passant par Fallout, les grosses franchises seront de sortie sur les plateformes de streaming en 2024, avec des séries très attendues. Mais puisqu’il n’y a pas que ces productions à gros budget dans la vie, voici 10 nouvelles créations que l’on attend avec grande impatience pour cette nouvelle année.

Ça y est : on a (enfin) dit bye-bye à 2023 pour accueillir en beauté 2024. Alors, oui, on sait, l’année sera sous le signe du sport, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, cet été. Mais pour les fans de séries aussi, l’année s’annonce tout aussi athlétique, avec de nouvelles productions par milliers, disponibles sur les plateformes de SVOD.

Fallout // Source : Amazon Prime Video

Et 2024 devra relever un défi de taille : être à la hauteur de l’excellent cru de 2023, entre The Last of Us, Shrinking, One Piece ou la saison 2 de Heartstopper, mais aussi de nombreuses séries françaises comme Split ou Polar Park. Alors pour entamer cette nouvelle année de marathon sereinement, et s’assurer de ne pas rater une pépite, voici notre sélection de 10 nouveautés que l’on a vraiment hâte de découvrir en 2024.

Marvel’s Echo, le 10 janvier sur Disney+

On commence avec l’une des séries les plus attendues de ce début d’année, celle qui devrait nous réconcilier avec l’univers Marvel, après les échecs de She-Hulk ou Secret Invasion. Si vous avez vu Hawkeye en 2021, vous devriez déjà connaître le nom de son héroïne : Maya Lopez. Annoncée comme une création bien plus violente que les précédentes, Marvel’s Echo se concentre sur ce personnage amérindien, qui va devoir faire face à son passé et à ses liens avec l’empire criminel de Wilson Fisk (vu dans Daredevil).

Si la série se démarque, c’est grâce à son atmosphère très sombre, mais surtout grâce à la présence de la grande Alaqua Cox. Enfin, une protagoniste de l’univers Marvel sera sourde, dotée d’une prothèse de jambe et amérindienne, tout en étant interprétée par une actrice concernée. Il était temps : la représentation compte.

À voir si vous avez aimé : Hawkeye ; Miss Marvel ; Reservation Dogs ; Daredevil ; The Punisher

Hawkeye ; Miss Marvel ; Reservation Dogs ; Daredevil ; The Punisher À voir si vous cherchez : action ; baston ; criminalité ; violence ; frissons ; épisodes longs ; suspense ; importance de la représentation ; admirer enfin le talent d’Alaqua Cox dans un rôle principal

True Detective saison 4, le 15 janvier sur Prime Video (Pass Warner)

On vous l’accorde : on triche un peu en sélectionnant la saison 4 de True Detective, qui n’est pas une nouvelle série en soi. Mais comme cette anthologie se renouvelle à chaque salve d’épisodes, on a décidé de faire un léger écart à la ligne de ce guide. Pour cette saison nommée Night Country, attendue depuis déjà cinq ans, deux nouvelles enquêtrices sont de la partie : Jodie Foster (Le Silence des Agneaux) et Kali Reis, championne du monde de boxe et actrice.

Ce duo de choc plongera dans un univers proche de celui de Fargo, en plein Alaska. Alors que plusieurs hommes disparaissent dans la nuit glaciale, sans laisser de traces, deux policières vont devoir déterrer des vérités enfouies depuis longtemps. Ce sera la première fois que True Detective laisse la place à deux personnages féminins, sous la direction de la réalisatrice mexicaine Issa López, donc autant dire que l’on attend cette saison 4 au tournant.

À voir si vous avez aimé : True Detective ; Fargo ; Dexter : New Blood ; Polar Park ; Le Silence des Agneaux ; Top of the Lake

True Detective ; Fargo ; Dexter : New Blood ; Polar Park ; Le Silence des Agneaux ; Top of the Lake À voir si vous cherchez : policier ; enquêtes ; sombre ; frissons ; suspense ; froid glacial ; épisodes longs ; cérébral ; retrouver la formidable Jodie Foster

Mr et Mrs Smith, le 2 février sur Prime Video

En 2005, un film d’action installait Brad Pitt et Angelina Jolie au sommet de leur art : Mr et Mrs Smith. Près de 20 ans plus tard, on n’aurait jamais imaginé que ce couple d’agents secrets qui doivent s’éliminer l’un l’autre soit remis au goût du jour par Donald Glover. Après Atlanta, le rappeur et créateur s’allie à nouveau avec Francesca Sloane pour réinterpréter cette histoire culte.

Cette fois, John et Jane Smith sont d’abord deux étrangers solitaires, avant d’être embauchés par une prestigieuse agence d’espionnage pour réaliser des missions, tout en prétendant être mariés. Donald Glover et Maya Erskine (PEN15) incarnent ce couple clairement pas comme les autres et on ne pouvait rêver meilleur duo. Enfin, soyons honnêtes, si : au départ, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) devait assurer le rôle de Jane, avant de quitter le navire pour divergences artistiques. Dommage.

À voir si vous avez aimé : Mr et Mrs Smith (le film) ; Atlanta ; Citadel ; The Night Agent ; The Americans ; Spy x Family

Mr et Mrs Smith (le film) ; Atlanta ; Citadel ; The Night Agent ; The Americans ; Spy x Family À voir si vous cherchez : espionnage ; romance ; action ; baston ; comédie ; casting en or ; adaptation de film ; suspense ; tenter de comprendre pourquoi Phoebe Waller-Bridge a quitté le projet

The New Look, le 14 février sur Apple TV+

Il fallait bien un peu de charme à la française dans cette sélection, alors le voici. Créée par Todd A. Kessler (Damages), The New Look s’intéresse aux créateurs de mode Coco Chanel, Christian Dior, ainsi que leurs contemporains, dans les années 1940, dans un Paris sous occupation nazie.

Glenn Close dans The New Look // Source : Apple TV+

Inspirée d’une histoire vraie, cette nouvelle création d’Apple TV+ respire le luxe sous toutes les coutures, jusqu’à son prestigieux casting : Glenn Close (Damages), Juliette Binoche (Sils Maria), Maisie Williams (Game of Thrones), John Malkovich (The New Pope), Emily Mortimer (The Newsroom)… Ah, et deux épisodes ont été réalisés par la cinéaste Julia Ducournau (Grave). On vous le dit : The New Look sera assurément la série la plus chic de 2024.

À voir si vous avez aimé : Coco avant Chanel ; Yves Saint Laurent ; Le Diable s’habille en Prada ; Emily in Paris

Coco avant Chanel ; Yves Saint Laurent ; Le Diable s’habille en Prada ; Emily in Paris À voir si vous cherchez : drame ; mode ; histoire vraie ; années 1940 ; émotion ; créateurs ; luxe ; costumes d’époque ; épisodes longs ; casting en or ; renouveler votre garde-robe

Constellation, le 21 février sur Apple TV+

De For All Mankind à Silo en passant par Foundation, Apple TV+ a constamment prouvé son savoir-faire en matière de science-fiction monumentale. Constellation pourrait bien rejoindre cette remarquable liste, grâce à l’écriture de Peter Harness, qui a notamment travaillé sur Doctor Who.

Constellation (série) // Source : Apple TV+

Cette fois, le scénariste s’intéresse à Jo, une astronaute qui revient sur Terre après une traumatisante catastrophe spatiale. Noomi Rapace (Millénium) et Jonathan Banks (Breaking Bad, Better Call Saul) sont au casting de cette exploration dans l’espace sur fond de complots, réalisée par Michelle MacLaren (The Morning Show), qui promet de nous retourner le cerveau.

À voir si vous avez aimé : Gravity ; The Expanse ; Missions ; For All Mankind ; Extant ; Away ; Interstellar

Gravity ; The Expanse ; Missions ; For All Mankind ; Extant ; Away ; Interstellar À voir si vous cherchez : thriller psychologique ; drame ; science-fiction ; frissons ; complot ; spatial ; action ; quête de vérité ; voir Mike de Breaking Bad dans l’espace

Avatar, le dernier maître de l’air, le 22 février sur Netflix

Depuis le fiasco de la version de M. Night Shyamalan en 2010, prononcer « Avatar, le dernier maître de l’air » et « live action » dans la même phrase relève du blasphème. Mais le valeureux Netflix s’est donné la mission impossible de réparer ce tort, avec une toute nouvelle adaptation en série. Et on doit dire que malgré nos nombreuses réticences, les premières images nous ont plutôt convaincus, grâce à un univers soigné et des effets spéciaux de qualité.

Mais c’est bien là le minimum pour adapter la merveilleuse série d’animation américaine, dans laquelle Aang, un Avatar chargé de garantir l’équilibre sur Terre, doit apprendre à maîtriser les quatre éléments (air, eau, terre et feu). Alors on attend Netflix au tournant, d’autant que les créateurs de la série originale, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, ont déserté le projet pour différences créatives, en dénonçant un environnement toxique de travail. Ça commence mal.

À voir si vous avez aimé : Avatar, le dernier maître de l’air (la série originale) ; La Légende de Korra ; One Piece ; Naruto ; She-Ra et les princesses au pouvoir ; Le Prince des Dragons

Avatar, le dernier maître de l’air (la série originale) ; La Légende de Korra ; One Piece ; Naruto ; She-Ra et les princesses au pouvoir ; Le Prince des Dragons À voir si vous cherchez : action ; fantastique ; aventure ; pouvoirs magiques ; nations ennemies ; géopolitique ; romance ; histoires d’amitié ; à voir en famille ; élu ; bien contre le mal ; ados mais pas que ; voir enfin Appa voler de ses propres pattes toutes mignonnes

Le Problème à trois corps, le 21 mars sur Netflix

On l’attendait depuis longtemps, et ils sont enfin de retour : David Benioff et Dan Weiss, les showrunners de Game of Thrones s’attaquent à une nouvelle adaptation littéraire. Et cette fois encore, le duo a choisi de viser un monument, avec Le Problème à 3 corps. Le roman de science-fiction de Liu Cixin, réputé inadaptable, va ainsi connaître une premier version sérielle sur Netflix, dès le 21 mars 2024.

Cette œuvre majeure s’intéresse à une série de suicides dans la communauté scientifique, qui pousse Wang Miao, un chercheur spécialisé en nanotechnologie, à remettre en question ses certitudes. Très complexe dans sa narration, Le Problème à 3 corps aborde des notions scientifiques pointues, le tout dans des temporalités différentes. Un véritable casse-tête, que l’on a hâte de résoudre. Mais n’oubliez pas : surtout, ne répondez pas !

À voir si vous avez aimé : Le Problème à trois corps (le roman) ; The OA ; Foundation ; Annihilation ; Premier contact

Le Problème à trois corps (le roman) ; The OA ; Foundation ; Annihilation ; Premier contact À voir si vous cherchez : science-fiction ; adaptation de livre ; différentes temporalités ; extraterrestres ; découvertes scientifiques ; technologies ; cérébral ; ne surtout pas répondre

Fallout, le 12 avril sur Prime Video

En 2023, The Last of Us nous éblouissait toutes et tous, nous prouvant qu’il était possible d’imaginer de bonnes adaptations de jeux vidéo à l’écran. Cette année, une nouvelle série post-apocalyptique et vidéoludique pourrait bien changer à nouveau la donne. Adaptée de la fameuse franchise, Fallout nous raconte ainsi l’histoire de survivants qui décident de quitter leurs luxueux abris antiatomiques pour retourner vivre dans le paysage apocalyptique et irradié de Los Angeles.

La série est produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui nous avaient livré les excellentes Westworld et Périphériques, les mondes de Flynne. Cerise sur le gâteau : Ella Purnell (Yellowjackets) et Kyle MacLachlan (Twin Peaks) sont de la partie.

Poker Face, début 2024 sur TF1

La première série de Rian Johnson (À Couteaux Tirés, Glass Onion) + Natasha Lyonne (Orange is the New Black, Russian Doll) en héroïne badass + des enquêtes policières à la Columbo, dans lesquelles on connaît déjà le meurtrier + une détective qui repère les mensonges au moindre clin d’œil : clairement, on signe immédiatement. Lancée dans un périple à bord de sa fidèle Plymouth Barracuda, Charlie Cale résout ainsi des crimes grâce à un don spécial : trouver les menteurs à des kilomètres.

Sortie en 2023 aux États-Unis et déjà renouvelée pour une saison 2, Poker Face n’avait, pour le moment, pas trouvé de diffuseur en France. Mais depuis quelques mois, la bonne nouvelle est tombée : c’est TF1 qui proposera la série, en 2024. Pour le moment, aucune date précise n’a été annoncée mais on espère que l’on pourra rapidement satisfaire notre besoin d’enquêtes bien ficelées.

À voir si vous avez aimé : À Couteaux Tirés ; Glass Onion ; Russian Doll ; Only Murders in the Building ; The Afterparty

À Couteaux Tirés ; Glass Onion ; Russian Doll ; Only Murders in the Building ; The Afterparty À voir si vous cherchez : policier ; thriller ; enquêtes ; humour ; action ; road-trip ; comédie ; casting en or ; épisodes longs ; gags ; feel-good ; héroïne badass ; tomber tous les jours sous le charme de Natasha Lyonne

The Penguin, fin 2024 sur HBO

On termine cette sélection avec une série maintes fois reportée, notamment en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Mais cette année, c’est la bonne : The Penguin sera enfin diffusée fin 2024, sur HBO Max (probablement dans le Pass Warner de Prime Video, chez nous). Cette première saison s’intéressera à l’un des ennemis jurés du célèbre Chevalier Noir, qui monte progressivement en puissance dans le monde criminel de Gotham City.

Déjà méconnaissable dans le film The Batman, Colin Farrell (True Detective) reprendra les traits du Pingouin pour cette série qui s’annonce proche de l’atmosphère des Soprano.

À voir si vous avez aimé : The Batman ; Batman : Le Défi ; Gotham ; The Dark Knight ; Joker ; Les Soprano ; Daredevil ; Le Parrain ; Scarface

The Batman ; Batman : Le Défi ; Gotham ; The Dark Knight ; Joker ; Les Soprano ; Daredevil ; Le Parrain ; Scarface À voir si vous cherchez : thriller ; policier ; drame ; action ; épisodes longs ; violence ; univers de Batman ; mafia ; criminalité ; Colin Farrell, toujours aussi méconnaissable

