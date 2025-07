Lecture Zen Résumer l'article

Jon Watts a dévoilé une anecdote à propos de Spider-Man: No Way Home, film qui réunit les trois Spider-Man vus au cinéma. Une création partagée par un fan sur Reddit l’a poussé à revoir ses plans.

Spider-Man: No Way Home restera à jamais comme le film qui a réuni à l’écran les trois acteurs ayant enfilé le costume du super-héros Marvel : Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland — merci les règles du multiverse. Mais pour parvenir à un tel fantasme, il a fallu jouer les équilibristes, a révélé le réalisateur Jon Watts lors du Mediterrane Film Festival 2025 (via Collider, le 29 juin).

Outre les fuites à éviter — même si de nombreuses rumeurs évoquaient la possibilité de faire revenir les anciens Spider-Man dans Spider-Man: No Way Home, il était nécessaire de trouver une bonne manière d’introduire tout le monde. À ce sujet, Jon Watts a longtemps tâtonné et il est finalement allé chercher une ultime source d’inspiration sur Reddit. En tombant sur un montage réalisé par un fan et trop proche de son idée, il a changé d’avis pour tourner la scène que l’on connaît.

Le réalisateur de Spider-Man: No Way Home a été influencé par Reddit

Dans Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield et Tobey Maguire font leur apparition lors de la même séquence. C’est Ned qui les invoque dans la maison de sa grand-mère, à un moment où MJ et lui sont désespérés et cherchent leur Peter Parker (incarné par Tom Holland). En somme, il faudra attendre quelques minutes supplémentaires pour assister à la réunion entre les trois acteurs. Au départ, ce n’était pas l’option envisagée par Jon Watts et ses scénaristes.

Il explique : « Pendant le tournage, il y avait des rumeurs selon lesquelles Tobey et Andrew allaient être dans le film. Nous étions toujours en train d’écrire le scénario, et nous réfléchissions à l’endroit où nous voulions les révéler. Il nous a semblé que Peter allait être triste après la mort de Tante, et que les portails allaient s’ouvrir pour faire sortir les deux Spider-Men. C’était probablement sur un toit quelque part. Tout était un peu flou. On essayait encore de trouver comment faire. »

Le hic ? Il est tombé sur cette même idée en parcourant les forums Reddit. Il indique alors : « J’étais sur Reddit, et je regardais des gens qui avaient déjà fait des créations pour imaginer à quoi ça ressemblera quand les deux Spider-Men seront révélés. C’était sur un toit. C’était triste, deux portails de Doctor Strange étaient ouverts et les deux Spider-Men en sortaient. Je me suis dit, ‘Bon, on ne peut pas faire ça. Si c’est exactement ce que tout le monde pense qu’on va faire, alors on ne peut absolument pas faire ça.’ »

Voilà pourquoi Jon Watts a dû revoir totalement ses plans : il voulait surprendre les fans coûte que coûte, quand bien même les bruits de couloir et les indices s’empilaient à propos du retour de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield dans Spider-Man: No Way Home. Résultat : près de 2 milliards de dollars empochés au box-office mondial.

