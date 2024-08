Lecture Zen Résumer l'article

Entre les prochaines saisons de nos séries préférées et les productions à venir, la rentrée 2024 s’annonce riche pour tous les fans du petit écran. Voici donc une sélection de 12 nouveautés à surveiller cet automne.

Animation japonaise, médiéval fantasy, magie et sorcières, histoires de mafias, romances réconfortantes ou parties d’échecs : il y en aura pour tous les goûts en cette rentrée 2024. Alors si la perspective de reprendre le travail vous déprime déjà et que les productions de l’été vous ont laissé sur votre faim, voici une sélection non exhaustive de 12 nouveautés qui vont bientôt s’inviter sur vos écrans.

Agatha All Along // Source : Marvel

Only Murders in the Building saison 4, dès le 27 août sur Disney+

Le trio de bras cassés le plus attachant du petit écran est enfin de retour dans Only Murders in the Building ! Après une saison 3 passée sous les feux de la rampe, pour suivre la comédie musicale d’Oliver, nos détectives amateurs se dirigent vers Hollywood, où une adaptation de leur célèbre podcast est en production.

Mais un meurtre va évidemment leur faire reprendre du service : celui de Sazz, l’amie et cascadeuse de longue date de Charles. On ne sait pas pour vous, mais on a déjà hâte de sortir nos plus belles tasses de thés et nos plaids les plus doux pour apprécier la quatrième saison de ce petit bonbon réconfortant, semaine après semaine, sur Disney+.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Terminator : Zero, le 29 août sur Netflix

Quand Terminator se décline en animation japonaise, évidemment, on achète tout de suite. Cette nouvelle série Netflix en 8 épisodes nous embarque ainsi en 1997, année du Jugement Dernier, ainsi qu’en 2022. Une guerrière venue du futur, Eiko, va alors remonter le temps pour sauver Malcolm Lee, un chercheur qui pourrait bien sauver l’humanité du soulèvement des machines.

L’univers dystopique sombre de Terminator : Zero a déjà piqué notre curiosité, promettant une série de SF ambitieuse, avec la patte prestigieuse du studio d’animation japonaise Production I.G, qui a notamment travaillé sur Psycho-Pass, L’Attaque des Titans, Ghost in the Shell ou Kaiju n° 8. Masashi Kudo (Bleach), lui, sera à la réalisation.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Terminator : Zero Il n’y a pas d’offres pour le moment

Kaos, le 29 août sur Netflix

Vous avez aimé la représentation des dieux et déesses de la mythologie lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Ou vous êtes simplement en manque de la série Percy Jackson de Disney+ ? Alors Kaos devrait être faite pour vous. Trois mortels sont ainsi désignés pour sauver l’humanité, tandis que le chaos règne sur l’Olympe et que Zeus sombre peu à peu dans la paranoïa.

Imaginée par Charlie Covell (The End Of The F***ing World), cette nouvelle comédie Netflix s’annonce complètement déjantée, notamment grâce à la présence toujours charismatique de Jeff Goldblum (Jurassic Park) dans le rôle de Zeus, version joggings et montre en or. Kaos revisite ainsi la mythologie grecque à la sauce moderne, et on l’aime déjà.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Kaos Il n’y a pas d’offres pour le moment

Le Seigneur des anneaux : les Anneaux de Pouvoir saison 2, dès le 29 août sur Prime Video

Le 29 août sera décidément une date chargée pour les fans de séries. Les amateurs du Seigneur des anneaux seront particulièrement gâtés avec la sortie de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Trois épisodes seront ainsi disponibles sur Prime Video dès le 29 août 2024.

L’occasion d’en savoir davantage sur la fabrication de ces fameux anneaux, sur le Mordor, mais aussi sur le plan de Sauron, qui prend des formes bien mystérieuses. On espère que l’identité du fameux Étranger sera enfin dévoilée d’ici à la fin de cette saison 2, qui s’annonce encore plus épique que la première.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Zorro, le 6 septembre sur Paramount+ et Canal+

Jean Dujardin avec moustache et bottes de cuir, ça vous tente ? L’acteur français incarnera ainsi le justicier masqué dans une toute nouvelle version de Zorro, attendue pour le 6 septembre sur Paramount+, désormais inclus gratuitement avec Canal+.

Pour être honnêtes, on ignore encore si on tient là le fiasco ou la réussite de la rentrée, tant ce projet pourrait basculer dans un sens ou l’autre. Mais la présence de Benjamin Charbit (Sous Contrôle), ainsi que de Noé Debré (Parlement) à l’écriture nous aide à garder confiance. On croise donc les doigts pour que Zorro ne nous déçoive pas.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Zorro (2024) Il n’y a pas d’offres pour le moment

Agatha All Along, dès le 19 septembre sur Disney+

« It’s been Agatha all along ! ». Cette chanson iconique de la série Wandavision va désormais prendre un tout nouveau sens grâce à un spin-off, dédié spécialement à Agatha Harkness. La puissante magicienne, enfin libérée du sort que lui a jeté la Sorcière Rouge, va ainsi se lancer sur la légendaire Route des Sorcières, pour espérer obtenir de précieuses récompenses.

La géniale actrice Kathryn Hahn reprendra son rôle de Wandavision pour Agatha All Along, qui a maintes fois changé de nom au fil de sa production. Elle sera accompagnée de Joe Locke (Heartstopper) ou encore d’Aubrey Plaza (Parks and Recreation). Clairement, la série aux allures de comédie musicale s’annonce déjà comme la touche de magie dont on avait besoin, en attendant Halloween.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Agatha All Along Il n’y a pas d’offres pour le moment

Twilight of the Gods, le 19 septembre sur Netflix

Après le flop total de Rebel Moon, le réalisateur Zack Snyder (Justice League) pourrait revenir en force avec cette série animée brutale et sanglante. Twilight of the Gods nous plongera ainsi dans un monde mythologique aux accents nordiques, aux côtés des dieux Loki, Thor ou encore Odin.

Les batailles feront rage dans cette série imaginée par le studio d’animation Xilam, que l’on connaît davantage pour son travail sur des œuvres pour enfants comme Les Zinzins de l’espace ou Oggy et les cafards. Ce mélange des genres improbables attise donc notre curiosité. Deux points bonus à noter : Hans Zimmer (Inception, Gladiator) officiera à la musique, et des dragons seront de la partie. Prêts pour la bagarre ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Twilight of the Gods Il n’y a pas d’offres pour le moment

The Penguin, le 20 septembre sur Max (HBO)

Maintes fois reportée, notamment en raison de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, The Penguin était déjà dans notre sélection des séries les plus attendues de l’année 2024. Il faut dire que tout nous attire dans cette production HBO : le lien avec The Batman, le retour du réalisateur Matt Reeves à la production cette fois, et surtout la performance bluffante de Colin Farrell (True Detective) dans le rôle principal.

The Penguin s’intéressera donc à cet ennemi juré du célèbre Chevalier Noir, tandis qu’il grimpe les échelons du crime de Gotham. La série, à l’atmosphère sombre, semble se rapprocher de façon inattendue de l’ambiance de Scarface ou des Soprano. Déjà culte.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Penguin Il n’y a pas d’offres pour le moment

Une amie dévouée, en octobre sur Max (HBO)

Annoncée comme l’une de ses séries françaises phares, lors du lancement de la plateforme Max en France, Une amie dévouée s’impose effectivement comme l’un des événements de la rentrée. Librement adaptée du livre La Mythomane du Bataclan, d’Alexandre Kauffman, cette production inspirée d’une histoire vraie se concentrera sur les attentats du 13 novembre 2015.

On suivra ainsi Christelle, qui prend contact avec plusieurs victimes, au lendemain du drame. Très vite, une association prend forme et Christelle en deviendra l’un des visages forts. Mais tout ceci n’est que pur mensonge… Ce personnage trouble sera incarné par Laure Calamy, qui a montré sa maîtrise de la comédie comme du drame depuis la série Dix pour Cent et le film À plein temps. Cerise sur le gâteau : la mini-série en 4 épisodes sera dirigée par Just Philippot (La Nuée). Le résultat, dont la date de sortie précise est encore inconnue, risque donc d’être étonnant.

Une Amie Dévouée // Source : Rémy Grandroques

Une Amie Dévouée Il n’y a pas d’offres pour le moment

Rematch, le 2 octobre sur Arte.tv

Une partie d’échecs, ça peut sembler être le passe-temps le plus ennuyeux au monde. Pourtant, Le Jeu de la Dame a réussi à rendre ce jeu de stratégie absolument passionnant. Rematch s’inscrit dans la même lignée et nous propose de suivre l’affrontement le plus iconique de l’histoire : celui de Garry Kasparov, le meilleur joueur d’échecs au monde, et de Deep Blue, une intelligence artificielle mise au point par IBM, en 1996.

Ce n’est pas pour rien si Rematch a gagné le grand prix au festival Séries Mania 2024 : il s’agit d’un thriller psychologique haletant, dont nous avons adoré les trois premiers épisodes. Alors, mettez tous vos préjugés sur les échecs au placard et faites-nous confiance : Rematch est déjà l’une des meilleures séries de la rentrée.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Rematch Il n’y a pas d’offres pour le moment

Le duel des doudous : Heartstopper saison 3 ou Shrinking saison 2

Puisqu’il nous a été impossible de choisir, nous vous laissons le soin de dévorer deux séries réconfortantes, qui vont ajouter de la joie à votre automne : la saison 3 d’Heartstopper, le 3 octobre sur Netflix, et la saison 2 de Shrinking, le 16 octobre sur Apple TV+. Chacune à leur manière, ces deux productions, pourtant très différentes, parviennent à nous remonter le moral et à nous plonger dans une ambiance aussi douce qu’un nuage.

À notre gauche, se trouve ainsi Heartstopper, la romance gay la plus adorable du petit écran, adaptée du roman graphique d’Alice Oseman. À notre droite, Shrinking, son concurrent, s’intéresse à un psychologue qui décide de tout tenter pour changer la vie de ses patients. Dans les deux cas, c’est promis, vous ne le regretterez pas : c’est beau, c’est délicat, et ça se déguste avec un bon paquet de chamallows tous moelleux.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le duel des gamers : Tomb Raider : La Légende de Lara Croft ou Like a Dragon : Yakuza

Le mois d’octobre ressemblera à un cadeau de Noël géant avant l’heure pour tous les amateurs de jeux vidéo, avec deux séries aussi attendues que redoutées. La première, Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, sortira ainsi le 10 octobre sur Netflix. Il s’agit d’une adaptation sous forme de série animée, qui prendra place après les événements du jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider de 2018. Hayley Atwell (Peggy Carter dans l’univers Marvel) lui prêtera sa voix.

Puis, le 24 octobre 2024, une autre franchise vidéoludique culte connaîtra un renouveau sur le petit écran : Like a Dragon : Yakuza. Cette fois, il s’agira d’une adaptation en prises de vues réelles, disponible sur Prime Video. On plongera donc dans l’univers des yakuza, entre 1995 et 2005. Espérons que la série soit fidèle à l’univers tant apprécié du jeu vidéo.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Like a Dragon: Yakuza Il n’y a pas d’offres pour le moment

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+