Si la période de Noël ressemble à votre pire cauchemar, voici 6 films et séries à voir en streaming, qui devraient vous réconcilier, ou pas, avec les fêtes de fin d’année : Polar Park sur Arte, Piège de Cristal (Die Hard) sur Disney+, Dash & Lily sur Netflix, Violent Night sur Canal+, Happy! sur Netflix ainsi que Anna and the Apocalypse sur Prime Video.

Alors que le monde entier autour de vous s’émerveille devant la magie de Noël, vous n’avez qu’une envie : que la voix de Mariah Carey se taise enfin et que les illuminations et autres sapins soient immédiatement rangés au placard. Il serait mentir de dire que l’autrice de ces lignes vous comprend, mais puisque l’instant est propice aux cadeaux, voici une sélection de films et séries à découvrir sur les plateformes de SVOD, spéciale grincheux de Noël. Un guide idéal pour profiter d’un mois de décembre en toute tranquillité, loin de la guimauve qui envahit actuellement notre quotidien.

Anna and the Apocalypse // Source : Parkhouse Pictures

Vous avez ainsi le choix entre le thriller glacial et décalé de Polar Park sur Arte, les gros bras de Bruce Willis dans Piège de Cristal (Die Hard) sur Disney+, la romance (presque) désabusée de Dash & Lily sur Netflix, le père Noël le plus enragé du grand écran avec Violent Night sur Canal+, la licorne imaginaire de Happy! sur Netflix ou la horde de zombies supplément sucre d’orge d’Anna and the Apocalypse sur Prime Video.

La série Polar Park sur Arte, pour les grincheux option enquête loufoque

Connaissez-vous Mouthe, le village le plus froid de France ? Et bien, sachez que ses paysages enneigés sont parfaits pour s’éloigner temporairement des festivités de Noël, et plonger dans un climat bien plus inquiétant… ou pas. En regardant les 6 épisodes de Polar Park, vous comprendrez bien vite que vous avez là affaire à notre Twin Peaks à nous : un thriller totalement déjanté, à l’enquête bien ficelée mais à l’humour vraiment singulier. Sous la direction du cinéaste Gérald Hustache-Mathieu (Poupoupidou), l’excellent Jean-Paul Rouve (Les Tuche, Le Consentement) incarne ainsi David Rousseau, un écrivain en panne d’inspiration.

Mais lorsqu’il retourne à Mouthe, son village d’enfance, il s’embarque sur les traces d’un serial killer d’inspiration artistique, aux côtés d’un gendarme très terre-à-terre, joué par Guillaume Gouix (Les Revenants). Dans Polar Park, on soupçonne les bibliothécaires de tuer ceux qui rendent leurs livres en retard, on boit de l’absinthe avec des moines et on oublie ainsi notre haine de Noël entre deux fous-rires. Cerise sur la buche glacée : la série est disponible gratuitement sur Arte.

À voir si vous avez aimé : Poupoupidou ; Twin Peaks ; Fargo ; Seven ; Scooby-Doo ; La Cité de la Peur

Poupoupidou ; Twin Peaks ; Fargo ; Seven ; Scooby-Doo ; La Cité de la Peur À voir si vous cherchez : thriller ; comédie ; décalé ; action ; ambiance polaire ; écrivain ; serial killer ; jeu de piste ; suspense ; frissons ; cérébral ; humour ; voix off ; religion ; casting en or ; épisodes longs ; voir le village le plus froid de France ; arrêter de dire que les séries françaises sont nulles ; suivre la fumée des fraises (oui, oui, ayez confiance)

Le film Piège de Cristal (Die Hard) sur Disney+, pour les grincheux option Yipee Ki-Yay

Lorsqu’on déteste Noël, on ne peut tout de même pas refuser le meilleur film d’action se déroulant durant cette chère période enchantée : Piège de Cristal ou Die Hard. Premier volet d’une saga plus ou moins réussie dans son ensemble, ce monument de l’histoire du cinéma n’a pas pris une ride, alors même qu’il fête ses 35 ans cette année.

Si vous faites partie de celles et ceux du fond qui n’ont rien suivi, on vous résume l’affaire : John McClane, flic new-yorkais tendance badass et débardeur blanc, se retrouve à gérer une prise d’otages, la veille de Noël. Bruce Willis (Pulp Fiction) fait ainsi face à Alan Rickman (Harry Potter), dans une avalanche de bastons et de punchlines. Un incontournable, au bon parfum de nostalgie.

À voir si vous avez aimé : Die Hard (la saga) ; Bullet Train ; John Wick ; Speed ; Mission : Impossible ; La Tour Montparnasse Infernale

Die Hard (la saga) ; Bullet Train ; John Wick ; Speed ; Mission : Impossible ; La Tour Montparnasse Infernale À voir si vous cherchez : action ; baston ; humour ; thriller ; casting en or ; frissons ; période de Noël ; course contre la montre ; suspense ; années 1980 ; les gros bras de Bruce Willis ; le fameux débardeur blanc : pouvoir crier Yipee Ki-Yay ! en toute sérénité

La série Dash & Lily sur Netflix, pour les grincheux option action ou vérité

Pas de panique : oui, Dash & Lily est une romance pleine de guimauve. Mais les allergiques aux fêtes de fin d’année se reconnaîtront assurément dans le personnage de Dash, new-yorkais désabusé qui maudit l’esprit de Noël à chaque instant. Alors qu’il s’apprête à célébrer le mois de décembre en solitaire, il trouve un mystérieux carnet rouge dans une librairie. À l’intérieur, une certaine Lily lui demande de relever des défis tous plus farfelus les une que les autres…

Clairement, si une seule série peut vous redonner foi en Noël (et en l’humanité toute entière), c’est bien Dash & Lily. Romcom adolescente sans prétention, cette création Netflix bénéficie de l’alchimie d’Austin Abrams (Euphoria, This is Us) et de Midori Francis (Grey’s Anatomy), qui forment un couple au penchant littéraire complètement adorable. On vous met donc au défi de résister à leur mignonnerie pendant les 8 épisodes qui composent la première et unique saison de Dash & Lily : même les plus réfractaires devraient capituler, c’est promis.

À voir si vous avez aimé : Vous avez un mess@ge ; À tous les garçons que j’ai aimés ; Mes premières fois ; Love, Simon ; Love, Victor ; PS : I Love You ; Le Journal de Bridget Jones

Vous avez un mess@ge ; À tous les garçons que j’ai aimés ; Mes premières fois ; Love, Simon ; Love, Victor ; PS : I Love You ; Le Journal de Bridget Jones À voir si vous cherchez : comédie ; romance de Noël ; épisodes courts ; débrancher son cerveau ; casting en or ; feel-good ; ados mais pas que ; librairies ; relations familiales ; histoires d’amour ; jeu de piste ; action ou vérité ; pas de violence ; les opposés s’attirent ; avoir envie de visiter New York ; trouver des idées de défis à proposer à vos proches pour Noël

Le film Violent Night sur Canal+, pour les grincheux option sanglante

Et si ce bon vieux Père Noël était en fait un justicier qui n’a pas peur de combattre les méchants, après sa traditionnelle distribution de cadeaux ? C’est ce qu’imagine Violent Night, qui laisse le roi du Pôle Nord montrer ses plus belles bastons, face à des mercenaires qui ont entrepris la prise d’otages d’une riche famille. Comme son nom l’indique, cette comédie noire n’hésite pas à enchaîner les séquences d’action sanglantes, tout en conservant l’image sympathique du Père Noël.

Et pour cause : il est incarné par David Harbour (Stranger Things), qui s’éclate visiblement dans ce rôle de bienfaiteur un brin énervé. Parfait pour changer votre vision des fêtes de fin d’année, Violent Night élève le grand n’importe quoi au rang de cadeau bien emballé. Et ça, c’est déjà un petit miracle de Noël en soi.

À voir si vous avez aimé : Piège de Cristal ; Maman, j’ai raté l’avion ; Le Père Noël est une ordure ; John Wick ; Bullet Train

Piège de Cristal ; Maman, j’ai raté l’avion ; Le Père Noël est une ordure ; John Wick ; Bullet Train À voir si vous cherchez : action ; violence ; baston ; fantastique ; explosions ; comédie noire ; thriller ; Père Noël énervé ; sanglant ; débrancher son cerveau ; frissons ; voir David Harbour en Père Noël justicier

La série Happy! sur Netflix, pour les grincheux option licorne bleue

Pour vous défouler sur les festivités de Noël que vous détestez tant, quoi de mieux que de voir un ex-flic alcoolique faire équipe avec une licorne bleue imaginaire, pour sauver une enfant kidnappée par un Père Noël version criminel ? Non, vous ne rêvez pas, ceci est bien le pitch de départ de la série Happy! sur Netflix.

Autant vous dire que cette adaptation du comics du même nom est complètement illuminée, à base d’aliens, de gangsters très méchants et de scènes de baston survitaminées. Parfois trop excessive, au point d’en devenir fatigante, Happy! est clairement à réserver à un public averti, qui ne craint pas un humour ou des scènes trash. Gros bémol tout de même : la série tend parfois vers des blagues franchement racistes ou sexistes, dont on se serait bien passés.

À voir si vous avez aimé : Hyper Tension ; The Boys ; Barry ; Dirk Gently ; Marvel’s Hit Monkey ; Wilfried ; Ted ; Very Bad Trip

Hyper Tension ; The Boys ; Barry ; Dirk Gently ; Marvel’s Hit Monkey ; Wilfried ; Ted ; Very Bad Trip À voir si vous cherchez : comédie ; action ; humour noir ; trash ; décalé ; policier ; fantastique ; thriller ; suspense ; duo improbable ; tueur à gages ; débrancher son cerveau ; vulgaire ; violence ; ami imaginaire ; épisodes longs ; satire ; loufoque ; voir un ex-flic alcoolique s’allier à une licorne

Le film Anna and the Apocalypse sur Prime Video, pour les grincheux option zombies

On termine cette sélection avec le genre cinématographique le plus compatible avec l’esprit de Noël : les comédies musicales, évidemment. Mais pas n’importe laquelle : Anna and the Apocalypse prend justement le contre-pied des intrigues souvent mielleuses de ce type de productions, pour mieux les parodier à grands renforts de… zombies. Anna est ainsi une adolescente comme les autres, jusqu’à ce qu’une horde de morts-vivants n’attaque son petit bled paumé, l’obligeant à s’associer à ses camarades de lycée pour survivre, à la veille de Noël.

C’est drôle, c’est barré, c’est entraînant, bref : cette comédie anglaise a tout pour plaire, en nous donnant envie de danser sur des tables de cantine, entre deux assauts de zombies. Une pépite aux effusions d’hémoglobine plus rouges que le bonnet du Père Noël, à voir en VO, évidemment.

À voir si vous avez aimé : Shaun of the Dead ; High School Musical ; Glee ; The Walking Dead ; Dance of the Dead ; Bienvenue à Zombieland ; Jennifer’s Body

Shaun of the Dead ; High School Musical ; Glee ; The Walking Dead ; Dance of the Dead ; Bienvenue à Zombieland ; Jennifer’s Body À voir si vous cherchez : comédie musicale ; parodie ; action ; horreur ; zombies ; période de Noël ; humour anglais ; baston ; ironie ; débrancher son cerveau ; frissons ; absurde ; ados mais pas que ; décalé ; renouveler votre playlist de Noël avec des chansons plus dark ; enfin un personnage lesbien qui ne meurt pas au bout de 10 minutes, merci Anna and the Apocalypse

