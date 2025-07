Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo préfère entretenir le mystère autour de l’âge de Donkey Kong, héros du futur gros jeu à paraître sur Switch 2.

Demander l’âge de quelqu’un peut paraître comme une question impolie aux oreilles de certains. Et c’est exactement la même chose en ce qui concerne Donkey Kong, personnage de Nintendo qui sera la star de Donkey Kong Bananza, la future grosse exclusivité Switch 2 (qui aurait pu sortir sur Switch). Pour preuve, Nintendo refuse de le donner.

Dans une interview accordée à IGN et publiée le 10 juillet, Kenta Motokura, producteur de Donkey Kong Bananza, a livré cette réponse quand on lui a demandé l’âge du primate : « Je pense que c’est un excellent moyen d’alimenter les théories des joueurs. » Dans le jeu, on sait pourtant que Pauline, l’alliée du héros qui a d’abord été cachée, a 13 ans. Il s’agit de la même Pauline que celle de Super Mario Odyssey, où elle est devenue maire de Kong City.

Donkey Kong Bananza. // Source : Nintendo

Dans Donkey Kong Bananza, l’âge du héros n’est important

Si l’âge de Donkey Kong ne paraît pas important, en revanche, celui de Pauline l’est. Sans quoi, Nintendo ne communiquerait pas dessus. À ce sujet, le directeur Kazuya Takahashi indique : « Nous avons eu l’opportunité de proposer un personnage familier pour les joueurs de longue date, mais avec une nouvelle apparence qui pourrait également intéresser les nouveaux venus ».

Opter pour une Pauline jeune était donc en partie lié à un objectif marketing. Mais ce n’est pas l’unique raison selon Kazuya Takahasi : « Quant à la raison pour laquelle le choix s’est porté précisément sur un personnage de 13 ans, je pense que c’est quelque chose que nous voulons que les joueurs découvrent par eux-mêmes, en réfléchissant au fil de leur expérience de jeu. »

On rappelle quand même que Donkey Kong Bananza est développé par l’équipe ayant conçu Super Mario Odyssey, dans lequel Pauline apparaît beaucoup plus âgée. Tout porte à croire que Donkey Kong Bananza fait office de prologue à Super Mario Odyssey, avec un monde partagé et des événements qui se font écho. Sur ce point, Kazuya Takahasi préfère rester vague, encore une fois dans un souci de ne pas gâcher le plaisir de jeu : « Comme de nombreux membres de l’équipe ont également travaillé sur Super Mario Odyssey, il existe quelques similitudes dans la façon dont ils conçoivent l’univers et les personnages des deux jeux. Mais nous ne pouvons pas tout expliquer pour l’instant, car il faut bien laisser aux joueurs de quoi réfléchir pendant qu’ils jouent. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama