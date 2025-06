Lecture Zen Résumer l'article

Le clown le plus terrifiant de la pop culture revient nous hanter avec une toute nouvelle histoire, conçue comme un préquel aux deux films Ça. Une excursion horrifique en série, toujours adaptée de Stephen King et nommée Ça : Bienvenue à Derry. Casting, date de sortie, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce retour aux sources cauchemardesque.

Vous ne pensiez quand même pas que Grippe-Sou allait disparaître d’un claquement de doigts, en vous laissant en paix ? Non, le clown maléfique de Ça va plutôt continuer à tourmenter votre esprit et visiter vos cauchemars. Après deux films terrifiants, le grand méchant imaginé par Stephen King revient ainsi sur nos écrans grâce à Ça : Bienvenue à Derry.

Cette série dérivée s’annonce déjà comme l’un des évènements de la fin de l’année 2025, grâce à son univers inquiétant à souhaits. Bande-annonce, date de sortie, casting… Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle création de HBO Max.

De quoi parlera Ça : Bienvenue à Derry, le préquel de Ça ?

La série sera centrée sur les origines de Grippe-Sou (ou Pennywise), dans les années 1960. D’étranges évènements surviennent alors dans la petite ville de Derry, où il a élu domicile.

Et lorsque l’un des leurs disparaît dans d’étranges circonstances, quatre enfants se mettent en tête de mener l’enquête, près d’une base de l’armée de l’air. Là, se trouve un bunker, dédié à des projets un brin spéciaux…

La bande-annonce de Ça : Bienvenue à Derry

Le 20 mai 2025, HBO Max a dévoilé les toutes premières images de Ça : Bienvenue à Derry. On y entend le rire de Grippe-Sou, s’échappant de tuyaux, et on y découvre les quatre enfants qui seront confrontés au terrible clown, bien malgré eux, dans un univers globalement sombre et sanglant.

Quand sort Ça : Bienvenue à Derry sur HBO Max ?

La série, librement adaptée du roman de Stephen King, sera disponible à l’automne 2025, sur HBO Max. On peut aisément parier sur une sortie dès septembre, ce qui permettrait aux fans de pouvoir frissonner tranquillement depuis leur canapé, en attendant Halloween.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 1 ?

9 épisodes ont été tournés pour la saison 1 de Ça : Bienvenue à Derry.

Les quatre enfants de Ça : Bienvenue à Derry. // Source : HBO Max

Bill Skarsgård, Jovan Adepo… Quels acteurs et actrices seront au casting de Ça : Bienvenue à Derry ?

Puisque l’intrigue de la série décrit les origines de Grippe-Sou, dans les années 1960, les castings des deux films Ça, qui se déroulent plus tard, ne seront pas de retour. Un seul acteur a répondu présent, et pas n’importe lequel : il s’agit de Bill Skarsgård, l’interprète du fameux clown diabolique. Déjà salué pour sa performance dans les longs-métrages, le comédien endossera donc le costume, une nouvelle fois.

Il sera entouré d’acteurs prestigieux comme Jovan Adepo (Le Problème à 3 Corps), James Remar (Dexter) ou Chris Chalk (Gotham).

Andrés Muschietti, le réalisateur des deux films Ça, dirigera plusieurs épisodes et officiera en tant que showrunner de la série. Il sera accompagné par Barbara Muschietti, sa sœur et associée de longue date, ainsi que de Jason Fuchs.

Bill Skarsgård dans le rôle de Grippe-Sou dans Ça. // Source : Warner Bros / Brooke Palmer

Où se situe cette série dans l’univers de Ça, créé par Stephen King ?

Ça : Bienvenue à Derry est un préquel. Cela signifie que l’histoire sera centrée sur des évènements ayant eu lieu bien avant ceux des deux films Ça. Si les longs-métrages étaient situés à la fin des années 1980, puis en 2016, la série, elle, se déroulera donc dans les années 1960.

En janvier 2025, le showrunner Andrés Muschietti a révélé auprès de Collider que trois saisons étaient envisagées pour Ça : Bienvenue à Derry. Chacune d’entre elles remontera toujours plus loin dans le passé, pour s’intéresser aux méfaits de Grippe-Sou, en 1935, puis en 1908, soit tous les 27 ans. Cela correspond à la période pendant laquelle le mystérieux clown hiberne, avant de frapper à nouveau. Ces récits sont basés sur les interludes du roman original de Stephen King, qui évoquait déjà ces tragiques évènements.

Préparez-vous à frissonner avec Ça : Bienvenue à Derry. // Source : HBO Max

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, les showrunners Andrés et Barbara Muschietti ont confié qu’ils souhaitaient « rendre justice » au livre de Stephen King : « On voulait raconter les histoires des interludes, écrites par le personnage de Mike Hanlon et basées sur sa propre enquête, qui inclut des entretiens menés avec les personnes âgées de la ville. Avec Bienvenue à Derry, on touche aux thèmes déjà explorés dans les films, comme l’amitié, le deuil ou le pouvoir des croyances communes. Mais cette fois, on s’intéresse aussi à la façon dont la peur peut être utilisée comme une arme, qui est un sujet particulièrement d’actualité. » Un beau programme.

