La série The Penguin dérivée de The Batman est officialisée : de quoi peut-elle parler ?

Warner Bros. a officialisé la mise en chantier d’une série spin-off du film The Batman. Elle sera centrée sur le Pingouin, méchant incarné par Colin Farrell à l’écran. L’acteur reprendra son rôle.

Avec près de 300 000 millions de dollars de recettes au box-office mondial (selon les chiffres de Box Office Mojo), The Batman est déjà un succès. Il s’agit d’une nouvelle adaptation des aventures du justicier, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Pour le moment, aucune suite n’a été officialisée par Warner Bros.. En revanche, un spin-off a été annoncé dans un communiqué publié le 9 mars 2022. Il sera centré sur le Pingouin — comme le laissaient présager des rumeurs fiables parues en décembre dernier.

Colin Farrell, méconnaissable dans le costume du méchant, rempilera pour cette série qui sera diffusée sur HBO Max (c’est-à-dire : il enchaînera les séances de maquillage intensif et portera des prothèses). Pour le moment, elle s’intitule sobrement The Penguin, mais Warner Bros. Television changera peut-être le titre d’ici au lancement pour le moment inconnu. Produite en partie par Matt Reeves, réalisateur de The Batman, The Penguin sera supervisée par Lauren LeFranc (qui a travaillé sur la série Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D.).

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur The Batman.

Spoilers The Batman ci-dessous ! // Source : Capture d’écran

Si tout le monde est ravi de retravailler dans l’univers de The Batman, personne ne donne de détails sur l’intrigue de The Penguin. Tout porte à croire que les épisodes reprendront là où le film s’arrête, avec un Pingouin alors chargé de prendre la suite de Carmine Falcone (l’un des chefs de la pègre de Gotham, tué par le Riddler après son arrestation).

En effet, dans The Batman, le Pingouin est l’un des bras droits de Carmine Falcone : il gère une boîte de nuit qui sert de plaque tournante au crime organisé et qui, chaque soir, réunit des pontes corrompus de Gotham. Pendant l’enquête sur le mystérieux Riddler, il fournit quelques informations jusqu’à ce qu’on découvre sa vraie place sur l’échiquier. Il prend par ailleurs part à l’impressionnante — et très bruyante — course-poursuite en voiture, au terme de laquelle il croit se débarrasser de Batman.

Des bonds dans le passé du Pingouin ?

À la fin de The Batman, il y a une place à prendre après le décès de Carmine Falcone et on imagine que le Pingouin montera de plusieurs grades d’un coup pour semer la terreur dans les rues de Gotham. Ce serait une suite logique, sachant qu’il y a beaucoup à raconter sur le personnage en lui-même. Après tout, on ne sait pas comment il en est arrivé là ni d’où viennent toutes les cicatrices qui peuplent son visage. Les scénaristes pourraient très bien faire quelques bonds dans le passé pour que l’on comprenne un peu mieux sa personnalité.

Batman sera-t-il dans la série ? Pour le moment, sa présence est loin d’être assurée, ce qui rend plus légitime la thèse d’une intrigue 100 % centrée sur l’ascension du Pinguin dans le monde du crime. Soit un arc qui ne nécessite pas l’apparition du Chevalier noir (qui effraie le Pingouin dans le film).

On rappelle que ce n’est pas la première fois que le Pingouin est adapté pour le petit ou le grand écran. Dans Batman : Le Défi, long métrage réalisé par Tim Burton et sorti en 1992, le vilain apparaît sous les traits de Danny DeVito.