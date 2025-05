Lecture Zen Résumer l'article

Disney+ regorge de contenus liés à ses marques phares, de Star Wars à Marvel en passant par Disney et Pixar. Heureusement, la plateforme de streaming ne se contente pas de ses valeurs sûres et propose de nombreuses productions, entre action, drame historique et horreur. Pour faire votre choix parmi l’immensité du catalogue, voici les 7 meilleures séries à découvrir sur Disney+.

Si vous pensez que Disney+ ne contient que des programmes pour enfants ou liés à des super-héros en collants, il est grand temps de changer vos préjugés. Depuis son arrivée en France, en 2020, la plateforme de streaming a ainsi enrichi son catalogue de nombreux contenus, pour tous les âges. Comédies, animation, dramas coréens, fantastique ou encore horreur : Disney+ ne manque clairement pas de productions de très grande qualité, qui s’ajoutent chaque mois à son catalogue.

Les œuvres cultes sont évidemment de la partie, avec des références comme Lost, Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, X-Files, Buffy contre les Vampires, Firefly, HPI, Doctor Who, One Piece ou encore Malcolm.

Pour changer de ces classiques du petit écran, voici donc les 7 meilleures séries à dévorer sur Disney+, en ce moment. Pour davantage de choix, vous pouvez également consulter notre sélection séries, dédiée cette fois à Netflix.

Pour aller plus loin Les meilleures séries à voir en famille sur Netflix

Quelles sont les meilleures séries à voir sur Disney+ en ce moment ?

Andor, la meilleure série Star Wars

On vous le disait déjà lors de la sortie de la saison 1, en 2022 : Andor est la meilleure série live-action jamais produite dans l’univers de Star Wars. Trois ans plus tard, la saison 2 nous prouve à nouveau qu’elle est une production incontournable de la galaxie de George Lucas. Conçue comme un préquel de Rogue One, Andor nous raconte les péripéties de l’Alliance Rebelle, pour mener la résistance face à l’Empire galactique.

Résultat : il s’agit d’un drame extrêmement politique, mobilisant des personnages ordinaires et des héroïnes badass, évoluant dans une trame narrative plus adulte, loin du fan service habituel. En plus d’être une série importante, qui aborde enfin des thématiques difficiles, mais nécessaires, Andor est avant tout un sans-faute total, de la mise en scène aux dialogues en passant par le choix du casting, Diego Luna en tête. C’est bien simple : cette épopée en deux saisons nous manque déjà.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Paradise, l’héritière de Lost

Certaines séries débarquent sur nos écrans telles des étoiles filantes : insaisissables et d’une beauté fulgurante. C’est le cas de Paradise, succès surprise du début de l’année 2025, qui s’est même imposée comme l’une des meilleures productions de ces derniers mois. Pour la savourer pleinement, jusque dans les moindres détails, nous vous conseillons vivement de ne pas trop vous renseigner sur son intrigue.

Vous devez simplement savoir que vous assisterez à un récit énigmatique, ponctué de meurtres et de non-dits, le tout dans une petite communauté tranquille. Le reste, vous le découvrirez au fil des 8 épisodes de cette première saison, qui enfilent les twists comme les perles. Déjà renouvelée pour une saison 2, Paradise est un thriller de haute volée, signé du grand Dan Fogelman, qui nous avait déjà retourné le cerveau avec This is Us.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bref, le comeback le plus réussi de l’histoire des séries

Doit-on vraiment présenter le phénomène français de ces derniers mois ? Pour celles et ceux du fond qui n’auraient rien suivi, sachez donc que le fameux format court Bref, qui a cartonné au début des années 2010, a opéré un grand retour inattendu en 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison 2 a volé le cœur de tous les fans venus pour rire et qui ont terminé les 6 épisodes avec une sorte de thérapie gratuite à la clé. Kyan Khojandi et Navo signent ainsi l’une des plus belles séries françaises de ces dernières décennies, mais aussi un comeback absolument parfait.

Cette fois, les épisodes de 3 minutes sont mis de côté pour dire bonjour à la demi-heure de remise en question, entre deuil, crise de la quarantaine, avenir professionnel, relations amoureuses et amitiés toxiques, le tout enrobé dans des métaphores géniales. Avec cette saison 2, Bref s’est brillamment réinventé, en mettant en scène un casting toujours impressionnant, de Laura Felpin à Bérengère Krief en passant par Baptiste Lecaplain. Bref, on veut une saison 3.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

WandaVision, la sitcom détournée

WandaVision commence comme une charmante sitcom des années 50, mettant en scène Wanda et Vision, deux super-héros menant une vie de couple digne d’une pub Moulinex — à ceci près que Wanda fait de la magie, que Vision est un robot et que leurs voisins ne doivent pas le savoir. Les gags s’enchaînent, des personnages secondaires viennent pimenter l’intrigue, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Jusqu’au moment où le bizarre intervient. Une scène se brise, s’allonge, le sourire de Wanda se fige, l’ambiance est dérangeante… Et puis tout redevient normal.

Dès son premier épisode, WandaVision repose sur une double narration : d’une part, une sitcom classique, qui change d’époque à chaque épisode ; d’autre part, ces séquences inquiétantes, qui nous font bien vite saisir qu’il se passe quelque chose de plus. Mais quoi ? Vous le saurez en plongeant dans cette aventure qui se déguste avec le moins d’informations possibles. Hommage méta à l’histoire du petit écran, porte d’entrée dans de nouvelles dimensions du MCU, excellente réflexion sur le traumatisme et le deuil : WandaVision est tout ceci à la fois, et bien plus encore. Cerise sur le gâteau : son préquel, Agatha All Along, est tout aussi magique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Legion, la bizarrerie anti-héroïque

Créée par Noah Hawley (Fargo), Legion se situe dans une chronologie alternative à celle de la saga X-Men ou du MCU. Elle appartient pourtant au même univers Marvel puisque David Haller, le héros de la série, est le fils du professeur Charles Xavier. Comme son père, c’est un mutant qui possède des capacités de télépathie et télékinésie. Mais il souffre également de graves troubles mentaux.

Legion raconte alors son combat contre le monstre qui l’habite, un parasite capable de manipuler les consciences et de modifier la psyché de ses victimes. À l’opposé des séries de super-héros habituelles, cette bizarrerie en trois saisons développe une esthétique ambitieuse, en explorant les maladies mentales avec sensibilité et intelligence.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Clone Wars, l’aventure galactique

Précédée d’un film éponyme sorti en 2008 au cinéma, The Clone Wars explore la période qui se déroule entre les épisodes II et III de la saga Star Wars. Ce conflit, qui oppose la République des chevaliers Jedi et les soldats clones, aux Séparatistes, soutenus par les sombres seigneurs Sith accompagnés d’une armada de droïdes de combat, se termine avec la chute de la République et l’avènement de l’Empire galactique, relatés dans La Revanche des Siths.

Savoir comment tout cela se termine n’empêche pas d’apprécier le voyage : George Lucas l’avait déjà montré en réalisant la prélogie. The Clone Wars, série d’animation réussie, vient apporter une nouvelle dimension à l’univers établi par les films. Autour du duo formé par Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, gravite une galerie de personnages comme Ahsoka Tano, l’apprentie d’Anakin, Yoda ou Padmé Amidala. Préparez-vous à des scènes d’action impressionnantes dans cette production Star Wars en 7 saisons.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Oussekine, le drame français nécessaire

Il s’agit de l’une des affaires de violences policières qui a bouleversé la France, à la fin des années 1980 : la mort de Malik Oussekine. Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, cet étudiant de 22 ans d’origine algérienne était tué par la police. Oussekine raconte les nombreuses conséquences de sa mort, sur ses proches comme sur la société, ainsi que l’histoire d’une famille bouleversée, comme tant d’autres, par la colonisation puis l’émigration.

En dépit d’une forme un peu trop classique, ces quatre épisodes à l’écriture intelligente et au casting excellent forment un drame nécessaire, à la fois intime, judiciaire et politique. La mini-série, en abordant par exemple le massacre de plusieurs centaines d’Algériens par la police le 17 octobre 1961, replace notamment le meurtre de Malik Oussekine dans une histoire raciste qu’il est essentiel de connaître.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama