Les westerns envahissent à nouveau nos écrans, en version série, cette fois. Voici donc les 12 meilleures séries du genre, à voir en streaming. Mais attention : il faut avoir l’esprit téméraire pour s’aventurer dans le Far West, avec chapeaux de cow-boy obligatoires, évidemment.

Vous aimez les histoires de ranchs à protéger, les épopées dans le Far West et les longues chevauchées vers l’horizon ? Alors nous avons la sélection qu’il vous faut. Nous vous conseillons de revêtir votre plus beau chapeau pour découvrir les 12 meilleures séries westerns, disponibles en streaming.

Malheureusement, nous avons dû mettre de côté des productions phares comme Les Mystères de l’Ouest, Docteur Quinn, femme médecin, Westworld ou encore Wynonna Earp, qui sont actuellement absentes des plateformes.

Yellowstone, Landman… L’univers western de Taylor Sheridan sur Paramount+ et Canal+

Yellowstone sur Paramount+ et Canal+

Il est désormais impossible d’évoquer le genre du western sans parler de celle qui a relancé le genre sur le petit écran : Yellowstone. Imaginée par Taylor Sheridan, cette saga familiale indétrônable a finalement tiré sa révérence en décembre 2024, après cinq saisons de haute volée, menées par Kevin Costner (Man of Steel). On y suivait les Dutton, riches propriétaires possédant le plus grand ranch des États-Unis, près du parc national de Yellowstone. Face à eux, se trouvent évidemment des politiques et des promoteurs immobiliers, bien décidés à prendre possession de leurs terres.

Si la série reste méconnue en France, il faut savoir que Yellowstone a connu un immense succès outre-Atlantique, créant même un véritable « Sheridanverse » avec plusieurs séries dérivées à la clé.

1883 sur Paramount+ et Canal+

Après Yellowstone, un premier spin-off a ainsi été diffusé, en 2021 : 1883. Ce préquel raconte comment les Dutton ont réussi à devenir propriétaires d’un terrain précieux, devenu plus tard le Yellowstone Ranch. Ils fuient ainsi la pauvreté vers une terre promise : celle du Montana.

Les chanteurs de country Tim McGraw et Faith Hill croisent les comédiens Isabel May (Young Sheldon) ou Sam Elliott (The Big Lebowski) dans ces 10 épisodes, qui prolongent parfaitement l’héritage des Dutton, au 19ᵉ siècle.

1923 sur Paramount+ et Canal+

Quand il n’y en a plus, il y en a encore : en 2022, Yellowstone se dotait d’un second spin-off, nommé 1923. Ce dernier établit ainsi un pont parfait entre 1883 et la série originale, en suivant une autre génération de la famille Dutton, au 20ᵉ siècle cette fois. La famille doit ici faire face à une suite de calvaires, de la Prohibition à la Grande Dépression, en passant par la sécheresse ou les pandémies.

Véritable succès, tout comme ses aînées, 1923 a déjà été renouvelée pour une saison 2, prévue pour février 2025. Il faut dire que ses deux acteurs principaux suffisent à eux seuls à convaincre les plus réfractaires : Helen Mirren (Barbie) et Harrison Ford (Star Wars) font donc équipe dans ce western haletant.

Landman sur Paramount+ et Canal+

Malgré son succès indéniable, il n’y a pas que Yellowstone dans la vie. Taylor Sheridan l’a bien compris et a continué sur sa lancée en 2024 avec une nouvelle série : Landman. On quitte cette fois les grandes étendues de l’Ouest américain pour rejoindre le Texas. Là-bas, les ranchs ne sont pas au programme, mais plutôt les plateformes pétrolières, dont les patrons ne cessent de redoubler d’inventivité pour gagner à tous les coups.

Menée par Billy Bob Thornton (Fargo) et Demi Moore (The Substance), cette série en 10 épisodes s’éloigne légèrement du genre du western, on vous l’accorde. Mais puisque les chapeaux à bords larges sont de sortie et que les punchlines dignes d’un cow-boy fusent à chaque seconde, il est impossible de ne pas recommander cette dernière création de Taylor Sheridan.

À l’aube de l’Amérique, Godless, Territory… Les séries western disponibles sur Netflix

À l’aube de l’Amérique sur Netflix

Seulement quelques jours après sa sortie, le 9 janvier 2025, un nouveau succès surprise a bouleversé le top 10 de Netflix : À l’aube de l’Amérique, un western impitoyable qui a même réussi à devancer temporairement la saison 2 de Squid Game. Il faut dire que la série réunit tous les ingrédients d’une réussite.

Située dans le Far West des années 1850, cette épopée épique suit une galerie de personnages plus ou moins sympathiques, dont Sara Rowell, une mère qui tente de survivre dans ce monde sanglant aux côtés de son fils, Devin. Pendant seulement 6 épisodes, les scènes de batailles s’enchaînent ainsi, servies par un casting en or et une attention particulière aux détails, afin de reconstituer au mieux cette période historique. À l’aube de l’Amérique s’est donc rapidement imposée comme un incontournable du catalogue de Netflix, au rayon des westerns.

Territory sur Netflix

Drames familiaux, trahisons, ranchs à protéger et personnages badass : Territory s’est imposée dès sa sortie, fin 2023, comme une petite sœur de Yellowstone et de Succession. On y découvre le quotidien de la famille Lawson, propriétaires terriens de l’Outback australien, qui doivent se battre pour garder les clés de leurs biens face à des gangsters sans pitié.

Anna Torv (Fringe, The Last of Us) excelle dans ce western en 6 épisodes tournant autour de l’avenir tumultueux de la fameuse Marianne Station, et qui nous laisse avec de nombreuses questions en suspens. À noter que Netflix n’a pas encore renouvelé Territory, malgré les audiences impressionnantes de la saison 1.

Godless sur Netflix

Les personnages féminins, aussi, peuvent prendre le pouvoir dans le monde sans pitié du Far West. Godless nous l’a prouvé avec brio à sa sortie sur Netflix, en 2017. On y découvrait alors La Belle, cité du 19ᵉ siècle uniquement composée de femmes, à l’exception du shérif et de quelques habitants. C’est dans ce contexte qu’Alice Fletcher, la propriétaire d’un ranch du coin, décide de recueillir Roy Goode, un hors-la-loi dont la tête a été mise à prix.

Il ne faut pas être allergique aux longueurs pour apprécier ce western à la sauce Netflix, qui prend son temps pour dérouler son intrigue, pendant sept épisodes. Mais il faut avouer que la prise de pouvoir féministe dépeinte par Godless finit par nous emporter grâce à son casting cinq étoiles, de Michelle Dockery (Downton Abbey) à Jeff Daniels (The Newsroom), en passant par Merritt Wever (Unbelievable).

The Cowboy War sur Netflix

Vous adorez les westerns, mais vous aimeriez surtout connaître les véritables dessous historiques du Far West ? Netflix a pensé à tout avec son docu-fiction nommé The Cowboy War. En seulement six épisodes, la série nous embarque ainsi sur les traces de Wyatt Earp et Ike Clanton, dont le duel est devenu légendaire.

Cette histoire de vengeance, méconnue en France, bénéficie ici de reconstitutions soignées, racontées par la voix-off ténébreuse et envoûtante de l’acteur Ed Harris (Westworld). Un incontournable du genre.

Deadwood, le classique absolu sur Paramount+ et Canal+

Vous cherchez la meilleure série western disponible en streaming ? Ne cherchez plus, la voici : il s’agit évidemment des trois saisons de Deadwood. Ce classique ultime a révolutionné le genre sur le petit écran en 2004, en nous immergeant au cœur d’une petite ville, au 19ᵉ siècle, entre chercheurs d’or et activités illégales à chaque coin de rue.

Vous y rencontrerez des personnages historiques bien réels, comme Calamity Jane ou Wyatt Earp, dont les récits sont mélangés à des intrigues fictives pour l’occasion. Au rayon des westerns, Deadwood est ainsi la crème de la crème. Il faut dire qu’elle possède deux arguments de taille : être produite par HBO et mettre en scène un casting impeccable, de Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet) à Ian McShane (John Wick), en passant par Molly Parker (House of Cards).

Zorro, Justified… Ces séries récentes qui empruntent les codes du western

The English sur Canal+

On le sait : la conquête de l’Ouest est un univers impitoyable, avec meurtres et exploitations au passage. The English raconte ainsi la quête de vengeance d’une aristocrate anglaise, Cornelia Locke, alors qu’elle parcourt les États-Unis avec un objectif en tête : tuer l’assassin de son fils. En chemin, elle croisera la route d’Eli Whipp, un Natif américain avec qui elle possède une étrange histoire commune…

Lents et contemplatifs, les 6 épisodes de The English utilisent les codes du western pour mieux les adoucir par moments, grâce à une poésie romantique inattendue. L’émotion nous saisit alors dans cette série étonnante, doublée d’un propos nécessaire sur les oppressions, et sublimée par le duo formé par Chaske Spencer (Marvel’s Echo) et Emily Blunt (Oppenheimer).

Justified sur Disney+

Dès 2010, une série en particulier utilisait intelligemment tout l’imaginaire du western, pour mieux le détourner : Justified. Cette saga policière unique en son genre s’offrait ainsi la présence de Timothy Olyphant, acteur phare de Deadwood, dans le rôle principal de Raylan Givens. Ce Marshal aux airs de cow-boy se retrouve alors transféré dans le Kentucky, sa terre natale, après avoir abattu un fugitif à Miami, dans des circonstances douteuses.

Ce retour aux sources s’accompagne de retrouvailles de jeunesse un peu particulières avec son ami d’enfance, Boyd Crowder, devenu un dangereux suprémaciste blanc. Avec 6 saisons au compteur, Justified s’est imposée comme une série culte, acclamée par la critique, et qui utilise parfaitement les codes du western, à la sauce moderne.

Zorro sur Paramount+ et gratuitement sur France TV

On vous l’accorde : un débat existe sur l’appartenance, ou non, de Zorro au genre du western. Pour trancher cette question épineuse, nous vous conseillons de jeter un oeil à la dernière incarnation du héros, version 2024 : celle de Jean Dujardin (OSS 117). On y retrouve le célèbre justicier masqué en 1821, alors que Don Diego de la Vega devient maire de sa ville bien-aimée. Il va alors devoir reprendre du service sous les traits de Zorro, afin d’affronter Don Emmanuel, un homme d’affaires véreux.

Entre comédie, parodie et action totalement sérieuse, ces nouvelles aventures en 8 épisodes fonctionnent étonnemment bien, tout en rendant hommage au personnage original. Attention, cependant : si vous souhaitez découvrir la série gratuitement sur France TV, nous vous conseillons de vous dépêcher, puisque la saison 1 de Zorro quittera la plateforme le 29 janvier 2025.

Zorro (2024) Il n’y a pas d’offres pour le moment

