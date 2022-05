Daredevil sera bientôt de retour sur nos écrans. Alors que Disney+ a récupéré la série produite par Netflix, la multinationale devrait en lancer une nouvelle.

Disney+ a récemment récupéré toutes les séries Marvel initialement diffusées sur Netflix. Un super-héros sort plus du lot que les autres, en raison de sa popularité plus importante : Daredevil, incarné avec brio par Charlie Cox. Et, selon les informations de Variety publiées le 19 mai (qu’on peut considérer comme très fiables), le justicier atteint de cécité reviendra dans une série, estampillée Disney+ cette fois.

Derrière cette nouvelle production, on retrouverait Matt Corman et Chris Ord, duo connu pour la série d’espionnage Covert Affairs (cinq saisons de 2010 à 2014). Aucun détail sur l’intrigue n’a filtré et, pour l’heure, on ne sait pas si cette nouvelle série prendrait la suite des événements d’abord diffusés sur Netflix ou si on repartirait d’une feuille blanche. En revanche, tout porte à croire que Charlie Cox reprendrait son rôle.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Daredevil // Source : Netflix

Daredevil va faire son grand retour sur Disney+

S’il ne fait aucun doute que Charlie Cox reviendra tôt ou tard sous les traits de Daredevil au sein du Marvel Cinematic Universe, c’est tout simplement parce que… c’est déjà le cas. Dans une scène de Spider-Man: No Way Home, l’acteur interprète l’avocat Matt Murdock — alter-ego de Daredevil. Disney+ s’est également permis d’appeler Vincent D’Onofrio pour qu’il enfile le costume de Wilson Fisk, aka Kingpin dans la série Netflix, pour Hawkeye.

En somme, Disney a déjà préparé le terrain pour que Daredevil et son antagoniste reviennent sans que cela ne paraisse étrange aux yeux des fans. Le lien entre les projets Netflix et l’empire créé par Disney et Marvel n’est pas évident à établir. Mais il semblerait que les deux géants refusent de passer par la case reboot, impliquant un casting inédit et faisant table rase du passé.

Notons d’ailleurs que le multivers pourrait permettre de tout régler. Rien n’empêcherait Disney de partir sur une toute nouvelle série, en partant du principe qu’il existe un autre univers où le Daredevil de Charlie Cox et le Wilson Fisk de Vincent D’Onofrio se font face. Grâce aux films Spider-Man: No Way Home et, surtout, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la notion est désormais parfaitement comprise par les spectatrices et spectateurs. Et Disney+ aurait tout le loisir de faire cohabiter deux séries Daredevil partageant le même acteur principal.