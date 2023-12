Voici les séries les plus vues, en nombre d’heures, sur Netflix, de janvier à juin 2023. C’est la première fois que le service de streaming publie autant de données combinées sur ses titres.

Les services de streaming n’ont jamais fait preuve de grande transparence sur leurs statistiques, y compris Netflix (dont le Top 10 mis en avant sur la plateforme n’est pas si révélateur). Pour la première fois, Netflix a livré des données plus précises, ce 12 décembre 2023. Il s’agit d’un rapport biannuel (janvier-juin 2023). Les données recouvrent 18 000 titres disponibles sur Netflix, soit 99 % de tout ce qui est regardé sur la plateforme. On y trouve les dates de diffusion, le nombre d’heures vues ainsi que la disponibilité ou non à l’international.

Le service de streaming a annoncé qu’il publiera désormais ce rapport chaque semestre. Bien que le PDG de la plateforme prétende que les grèves récentes n’en soient pas la seule raison, celles-ci semblent malgré tout être le facteur déterminant : après plusieurs mois de mise à l’arrêt de l’industrie, les syndicats américains ont obtenu un accord historique, dans lequel cette exigence de transparence est inscrite.

Comprendre le top 10 de Netflix début 2023

The Night Agent (800 millions d’heures), Ginny & Georgia (600 millions) et The Glory (600 millions), dans cet ordre, sont largement en tête. Parmi les 10 premières séries, on trouve aussi Queen Charlotte, la saison 4 de You, à plus de 500 millions d’heures, et la saison 3 de Outer Banks. Le classement top 10 se termine par Fubar à 266 millions. En bonne place juste après : la partie 1 de la saison 4 de Manifest, Kaleidoscope, Toujours là pour toi (S2), The Mother, Physical, Crash Course in Romance, Love Is Blind S4, Acharnés, La Diplomate.

Voici un tableau récapitulatif des 10 premières séries, leur date et leurs heures de visionnage :

Série Date Heures The Night Agent S1 23 mars 2023 812 100 000 Ginny & Georgia S2 5 mai 2023 665 100 000 The Glory S1 30 déc 2022 622 800 000 Mercredi S1 23 nov 2022 507 700 000 La Reine Charlotte (Un Chapitre Bridgerton) S1 4 mai 2023 503 000 000 You S4 9 fév 2023 440 600 000 La Reina del Sur S3 30 déc 2022 429 600 000 Outer Banks S3 23 fév 2023 402 500 000 Ginny & Georgia S1 24 fév 2023 302 100 000 Fubar S1 25 mai 2023 266 200 000 Top 10 en heures regardées des séries Netflix, janvier-juin 2023

Ces données précisent si les séries sont diffusées dans le monde entier ou non. Dans le top 10, toutes les séries étaient accessibles à l’international, exception faite de La Reina del Sur. Il est par ailleurs frappant d’y voir la présence de séries sorties bien avant la période de ces données : The Glory et Mercredi notamment, deux hits internationaux, se hissent dans le top 5 du premier semestre 2023 tout en ayant été diffusées fin 2022. La série d’espionnage The Night Agent constitue une surprise, elle s’envole au plus haut alors qu’elle ne fut pas si médiatisée — la critique presse l’avait pas mal étrillée, là où le public s’en est passionné.

L’écart est net entre les premières séries du classement — celles qui dépassent 400 millions d’heures cumulées, et les autres. Les 8 premières séries représentent 34,9 % des 50 premières séries listées. Le service de streaming est massivement porté par quelques séries, puis par le cumul de toutes les autres.

Mercredi reste un hit de Netflix en nombre d’heures visionnées, même plusieurs mois après sa diffusion. // Source : Netflix

Ce rapport permet par ailleurs d’éclairer certaines décisions de Netflix ces derniers mois. Par exemple, Ginny & Georgia a été renouvelée d’un seul coup pour deux saisons (jusqu’à la saison 4 donc). La saison 2 de Ginny & Georgia n’est pas seulement très regardée : elle a fait immédiatement remonter la saison 1, jusqu’au top 10, ce qui en fait un véritable « phénomène » de visionnage, solide, qui garantit un retour massif des spectateurs et spectatrices sur les prochaines saisons.

Le succès de cette série, une excellente héritière plus dark de Gilmore Girls, est même équivalent à celui de La Reine Charlotte, pourtant rattachée au « hit » La chronique des Bridgerton. La Reine Charlotte comporte 6 épisodes d’une heure, et Ginny & Georgia 10 épisodes d’une heure, cette dernière nécessite donc davantage d’heures à regarder : même si Ginny & Georgia est au-dessus dans le classement, on peut les considérer plus ou à moins à égalité dans les faits.

Il faut aussi veiller à la temporalité du classement : la saison 4 de Mes premières fois n’est « que » à la 42e place avec 168 millions de vues cumulées, mais elle a été diffusée en juin, mois où s’arrête le calcul de ce classement. On la retrouvera plus haute dans le document du semestre suivant.

Côté annulations, la fin définitive de Shadow & Bone et l’absence de commande du spin-off initialement envisagé a surpris — et déçu — cette année. Les chiffres donnent un indice sur ce qui a motivé Netflix : la saison 2 tombe à 26e place du classement alors que c’était une nouveauté, quand la saison 1 d’Outer Banks par exemple, sortie en 2020, est remontée à la 27e place à l’occasion de sa saison 3 — elle-même propulsée 8e du classement. D’un point de vue économique, le renouvellement d’Outer Banks est une évidence pour la plateforme, là où Shadow & Bone, d’autres critères, comme le budget SFX, deviennent probablement plus lourds. Ce type de calculs ne prend certes pas en compte l’engagement d’une communauté (comme le « mouvement » de fans qui a sauvé Warrior Nun).

À quelles stats se fier ?

On le sait, les heures vues ne sont pas le seul facteur important pour un service de streaming. Ces données ne révèlent pas un critère essentiel, à savoir le taux de complétion : est-ce que les viewers ont été jusqu’au bout des saisons. Il y a certes des indices (lorsque les saisons précédentes remontent au moment d’une nouvelle saison, l’engagement semble très élevé).

Netflix le précise dans son communiqué : « Le succès sur Netflix prend toutes sortes de formes et de tailles, et n’est pas déterminé uniquement par le nombre d’heures de visionnage. Nous avons des films et des séries qui ont connu un énorme succès avec un nombre d’heures de visionnage plus ou moins élevé. Il s’agit avant tout de savoir si un film ou une série a enthousiasmé son public — et la taille de ce public par rapport à l’aspect économique du titre. »

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !