Le drama coréen, devenu un véritable phénomène, continue de passionner les foules grâce à sa saison 3, disponible sur Netflix depuis le 27 juin 2025. Mais après avoir dévoré tous les épisodes de la série, le moment est venu de se poser une question cruciale : les lieux de tournage de Squid Game existent-ils vraiment ?

Et si vous pouviez littéralement poser un pied dans l’univers de Squid Game ? Alors que la série vient de tirer sa révérence, lors d’une saison 3 qui nous a laissés dubitatifs, et en attendant les potentiels spin-offs à venir, Netflix a déjà tout prévu pour vos prochaines vacances en Corée du Sud, grâce à un guide dédié aux lieux de tournage de la production.

On peut y découvrir une bonne et une mauvaise nouvelle : oui, certains décors de Squid Game existent réellement, mais la plupart d’entre eux sont malheureusement fermés au public. On fait le bilan, calmement, sur ces destinations plus ou moins accessibles.

Séoul

Difficile de parler de Squid Game sans évoquer la capitale de Corée du Sud, où se déroule l’intrigue : Séoul, bien sûr. C’est ici, dans le métro, que le Recruteur prend un malin plaisir à choisir les prochains participants des jeux.

Pour Park Sung-hoon, qui incarne Hyun-ju dans la série, il était indispensable de filmer en ces lieux : « À travers Squid Game, j’étais très heureux de montrer à quel point les métros en Corée du Sud sont propres, puisque nous sommes vraiment connus pour ça ». Pour tenter de lancer une partie de ddakji sur les quais, vous pouvez alors vous rendre à la station Seoul Forest, dans le district de Seoungdong.

Le Recruteur de Squid Game. // Source : Netflix

Parmi les secteurs filmés pour Netflix, on peut également citer le quartier résidentiel de Ssangmun-dong, dans le district de Dobong, ainsi que le Namsan Mountain Park, dans lequel on peut trouver le téléphérique de Namsan et la tour N Seoul.

L’aéroport international d’Incheon

Juste à côté de Séoul, se trouve la ville d’Incheon, et son célèbre aéroport. Plusieurs séquences de la saison 2 ont été filmées dans les couloirs de ce lieu immense, qui a été le théâtre d’une intense conversation téléphonique entre Gi-hun et le Front Man, dans le premier épisode. D’autres scènes ont aussi pu être tournées sur l’île de Wolmido et notamment dans le parc à thèmes de Wolmi.

Gi-hun dans l’aéroport d’Incheon. // Source : Netflix

Le parc des expositions de Daejeon

C’est ici que la magie a opéré, pendant trois saisons : les principaux sets de Squid Game ont ainsi été construits dans la ville de Daejeon, et particulièrement dans son immense parc des expositions. Les dortoirs, les jeux macabres, les couloirs colorés… Tous ces éléments de décors ont été bâtis ici, avant d’être malheureusement détruits, suite à la fin de la série. Il est donc désormais impossible de les visiter.

Oui, même l’effrayante poupée a été construite pour de vrai. // Source : Netflix

L’île de Seongapdo

Pendant deux longues saisons, le personnage de Jun-ho a désespérément tenté de retrouver l’île où se déroulent les Squid Game, avec un succès mitigé, puisqu’il finit par y débarquer dans l’ultime épisode. Mais le policier pouvait la chercher longtemps : en réalité, l’île de Seongapdo, où se déroulent les séquences extérieures de la série, est un lieu entièrement privé.

Il est donc malheureusement impossible d’y mettre les pieds, puisque l’île est interdite au public. Vous pouvez toutefois choisir de faire un petit tour sur les eaux qui l’entourent, dans la baie d’Incheon.

Jun-ho dans Squid Game. // Source : Netflix

