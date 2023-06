Netflix diffusera prochainement l’adaptation en série du roman de science-fiction de Liu Cixin : Le problème à trois corps.

Œuvre majeure de la science-fiction, et plus particulièrement de la « hard S-F », Le Problème à trois corps va avoir droit à son adaptation Netflix. La version pour petit écran du roman de Liu Cixin est espérée pour 2023. Très attendue, la série est aussi une source d’inquiétude, car le récit de l’écrivain chinois repose fortement sur l’état de la science contemporaine.

C’est quoi Le Problème à trois corps ?

Le Problème à trois corps est le nom d’un roman écrit par l’écrivain chinois Liu Cixin. Publié en 2016 en France, huit ans après sa parution en Chine, il est le premier tome d’une trilogie, également composée de La Forêt sombre et La Mort immortelle. C’est un roman extrêmement réputé, lauréat du prix Hugo du meilleur roman en 2015, une prestigieuse récompense littéraire américaine.

Le roman entre dans la catégorie dite de « hard science-fiction », un genre dans lequel tout doit être vraisemblable. Par exemple, on ne voyage pas plus vite que la lumière dans l’espace. Tout doit reposer sur des fondations scientifiques et techniques valables. En somme, on construit de la S-F autour de ce que l’on connait aujourd’hui du fonctionnement de l’univers.

En France, les oeuvres de Liu Cixin sont publiées chez Actes Sud. Attention à ne pas lire le quatrième de couverture qui spoil trop d’éléments. // Source : Actes Sud

Pour qui a déjà lu Le Problème à trois corps, cela saute aux yeux : la narration fait de nombreux renvois vers la science et la technologie, sans verser dans de la facilité, qui pourrait sinon relever du fantastique ou du magique. L’auteur convoque souvent des notions de mathématique, d’astronomie, de physique, d’informatique, et ainsi de suite.

Il s’agit néanmoins d’un roman qui véhicule néanmoins une histoire, des péripéties et du spectaculaire. Si la narration s’attache à être la plus scientifiquement exacte, il y aura parfois des évènements qui donneront l’impression de déborder de ce cadre. Mais Liu Cixin donne toujours des éléments plausibles pour retomber correctement sur ses pattes.

Le Problème à trois corps fait désormais l’objet d’une adaptation télévisée qui n’est toutefois pas la première du genre (en Chine, il y a déjà eu une série d’animation et une série en prises de vues réelles). Une adaptation forcément très attendue, à la hauteur du succès rencontré par le roman — il est considéré comme l’un des récits les plus réussis de la S-F de l’époque récente.

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures séries à voir sur Netflix ?

Quel est le rapport avec la science ?

Le problème à trois corps est aussi le nom donné à un problème de mécanique céleste, qui occupe justement une place centrale dans l’œuvre de Liu Cixin. Il s’agit ici de savoir s’il est possible de déterminer à l’avance les trajectoires d’un certain nombre de corps qui s’attirent mutuellement, du fait de leur interaction gravitationnelle. On parle aussi de problème à N corps.

Le Britannique Isaac Newton, père de la mécanique classique en physique, a réussi à trouver une solution lorsque N vaut 2 (le problème à deux corps). À N = 3, le problème à trois corps devient insoluble. Il entraîne des comportements chaotiques, pointe le CNRS, en se référant aux travaux du mathématicien français Henri Poincaré.

« La théorie du chaos est née quand Henri Poincaré a découvert que trois corps isolés dans l’espace (typiquement une étoile et deux planètes), soumis à leurs seules attractions mutuelles, peuvent avoir des trajectoires extrêmement complexes », développe le CNRS. « Poincaré a montré que l’on ne peut pas prévoir la position à long terme des planètes. »

Dans Le Problème à trois corps, il n’y a pas qu’un Soleil. Il y en a trois. // Source : Canva

Dans le roman, le problème concerne une planète qui tourne autour de trois étoiles dont les mouvements entraînent une alternance imprévisible entre des ères chaotiques et des ères régulières. Le comportement des trois soleils est tellement aléatoire que la durée des ères n’est jamais certaine. Et c’est ce souci de physique qui va ensuite déclencher toute une intrigue.

« Si l’on simule l’évolution du système à partir de plusieurs positions initiales des planètes légèrement différentes les unes des autres, on découvre des mouvements radicalement différents, poursuit le CNRS. Un infime changement dans les positions initiales modifie complètement les trajectoires à long terme ». C’est ce que reflète parfaitement le roman au fil des pages.

Quelle histoire attendre ?

On suit les péripéties de Wang Miao, un physicien de formation et spécialiste des nanomatériaux, qui se retrouve embarqué dans une mission top secrète aux enjeux mondiaux. Les autorités chinoises, mais aussi d’autres gouvernements à travers le monde, ont constaté des suicides inexpliqués de plusieurs scientifiques lorsqu’ils ont côtoyé un groupuscule mystérieux.

Wang Miao va être missionné pour infiltrer cette étrange « société des frontières de la science », et il va notamment découvrir un curieux jeu vidéo, appelé Trois Corps. Celui-ci le plonge dans une réalité virtuelle dans laquelle il fait face à un monde où le temps et les cycles du jour et de la nuit sont irréguliers. Il y a notamment trois soleils autour de ce monde.

L’objectif du jeu est d’aider les habitants de ce monde à construire un calendrier qui anticiperait efficacement le mouvement des étoiles et, donc, les cycles de jour et de nuit. Ne pas y arriver entraîne la destruction du monde et donc la fin de la partie — il y aura ainsi plusieurs game overs. C’est là que la science et le fameux « problème à trois corps » entrent en scène.

Qui est derrière la « société des frontières de la science » ? À qui doit profiter la résolution du jeu Trois Corps ? Pourquoi des scientifiques se suicident-ils ? Qu’est-ce qui met en émoi les gouvernements du monde entier ? Voici quelques questions qui vont trouver des réponses progressivement au fil du roman ou des épisodes. Car on va très vite découvrir que cela dépasse la Terre…

Où voir la série Le Problème à 3 corps (Three body problem) ?

La série sera disponible sur Netflix. Il a été annoncé en 2020 que la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) avait acquis les droits d’adaptation. Le travail de portage sur le petit écran a été confié au duo David Benioff / Dan Weiss, qui ont officié précédemment sur l’adaptation de Game of Thrones (Le Trône de Fer) pour HBO).

David Benioff & D. B. Weiss. // Source : Gage Skidmore

Quelle est la date de sortie du Problème à trois corps ?

Aucune date officielle n’a été indiquée pour l’heure. La sortie de la série est espérée pour 2023.

Y a-t-il une bande-annonce ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce, néanmoins la communication autour de la série a commencé. Sur Twitter, le compte officiel du projet a repris une phrase clé du roman : « Ne répondez pas ! Ne répondez pas ! Ne répondez pas ! ». Sur Instagram, une vidéo montre manifestement quelques premiers extraits d’un teaser qui devrait être proposé bientôt.

DO NOT ANSWER.

DO NOT ANSWER.

DO NOT ANSWER. — 3 Body Problem (@3body) June 16, 2023

Quel casting pour l’œuvre de Liu Cixin ?

Selon un article de Deadline d’octobre 2021, on retrouvera Benedict Wong, Tsai Chin, John Bradley, Liam Cunningham, Jovan Adepo, Eiza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng et Saamer Usami. Du côté de The Hollywood Reporter, en juin 2022, il est question de Jonathan Pryce, Rosalind Chao, Ben Schnetzer, et Eve Ridley.

La répartition des rôles reste à préciser.

Une œuvre difficile à adapter ?

Historiquement, certaines grandes œuvres littéraires ont été perçues comme difficiles, voire impossibles à adapter. On pense au Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien ou bien à Fondation d’Isaac Asimov. Les deux romans ont pourtant donné pour l’un à trois films, pilotés par Peter Jackson, et une série télévisée diffusée sur Apple TV+.

Le Problème à trois corps entre aussi dans cette catégorie de romans ne pouvant pas arriver correctement sur petit ou grand écran. Il reste à voir si cela sera vrai ou non. Plusieurs challenges sont à relever : des temporalités différentes dans le récit, des notions scientifiques complexes et pointues, des différences culturelles avec l’Occident, un scénario dense et compliqué…

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.