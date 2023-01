Game of Thrones vient de quitter le catalogue OCS. Comment faire pour revoir la célèbre série de HBO en France en ligne, désormais ?

Les contenus de HBO ne sont plus disponibles sur le service SVOD français d’OCS depuis le 1er janvier 2023. Ce sont donc pas moins de 64 séries qui ont quitté le catalogue de la plateforme française. Des œuvres cultes en ont fait les frais, comme Sex and the City, Chernobyl, Big Littles Lies, True Detective. Et la série phare portée par OCS en France est concernée : Game of Thrones n’est plus disponible.

Où regarder Game of Thrones en France ?

Vous n’avez pas fini de découvrir Game of Thrones ou vous étiez en train de regarder une nouvelle fois la série ? C’est trop tard pour poursuivre votre marathon. Cette série de HBO n’est plus disponible en SVOD (vidéo à la demande par abonnement) en France. Aucun autre service n’a les droits à l’heure actuelle.

Il demeure, toutefois, quelques possibilités pour goûter encore à l’intégrale de Game of Thrones. Vous pouvez, bien sûr, acquérir les coffrets en Blu-Ray ; en DVD HD ; voire en 4K Ultra-HD. Mais quid du streaming légal ?

Il est possible de regarder les 8 saisons de Game of Thrones en VOD (vidéo à la demande), c’est-à-dire en achetant les épisodes et les saisons.

Sur tous les services de ce type, le coût est de 2,49 € par épisode, 14,99 € par saison :

Game of Thrones sera-t-elle à nouveau disponible en streaming en 2023 ?

Si Game of Thrones a quitté le catalogue d’OCS, ainsi que les 64 autres séries, c’est en raison de l’expiration du contrat liant le service SVOD français avec HBO. En cause : le projet de lancement de HBO Max en France, qui était programmé autour de 2023.

Il n’y a plus aucun diffuseur français pour Game of Thrones // Source : HBO

Sauf qu’il n’en est plus question. Warner Bros. Discovery semble vouloir tuer le service HBO Max, notamment pour des raisons économiques. De fait, le lancement en France semble tout bonnement annulé. Pourtant, selon nos informations, l’existence d’une plateforme de SVOD semble toujours envisagée par le groupe en France — mais peut-être pas sous cette forme, ou sous ce nom.

Les droits des séries HBO pour leur diffusion en France restent, pour l’heure, dans le flou. L’information n’est qu’au stade de la rumeur, mais il semblerait qu’Amazon Prime Video soit en passe de se positionner dans l’hexagone. Il y a également Paramount+ dans le panorama, qui possède déjà les droits de certaines séries HBO en France (Station Eleven). Pour finir, Canal+ pourrait aussi récupérer des contenus, à travers Warner TV, qui est disponible dans certains de ses abonnements.

En résumé : on ne sait pas encore où il sera possible de nouveau possible de regarder Game of Thrones, en streaming légal, en France. Il en va de même pour les nouvelles séries HBO : aucun diffuseur n’a été annoncé pour The Last of Us, à l’exception d’un récent mystérieux tweet de Warner Bros France.

