Marvel vient tout juste de modifier les dates de sortie des prochains Avengers, Doomsday et Secret Wars. Et clairement, il faudra encore beaucoup de patience avant de pouvoir retrouver vos super-héros préférés au cinéma.

Vous attendiez le prochain volet d’Avengers, Doomsday, avec grande impatience ? Alors, il faudra encore vous préparer à de longs mois d’absence, puisque Marvel vient de repousser sa date de sortie au cinéma, ainsi que celle de Secret Wars, le sixième opus de la saga de super-héros.

Les dates de sorties des prochains Avengers sont repoussées

Alors que Thunderbolts* continue à agiter le box-office depuis sa sortie, le 30 avril 2025, Marvel vient de partager deux annonces majeures :

Avengers: Doomsday, qui devait arriver dans nos salles françaises le 29 avril 2026, sera finalement dévoilé le 16 décembre 2026 ;

; Avengers: Secret Wars sortira au cinéma le 15 décembre 2027, au lieu du 25 mai 2027.

D’après Deadline, ce gros changement, de plus de sept mois à chaque fois, servirait à accorder davantage de temps aux réalisateurs, Joe et Anthony Russo, et à leur vision « gargantuesque ». Marvel promet que les deux Avengers seront « parmi les plus gros films jamais réalisés » par la marque.

Le créneau de sortie du 29 avril 2026, d’abord réservé à Doomsday, sera ainsi offert à un autre blockbuster de Disney : la suite du Diable s’habille en Prada. Voyons le bon côté des choses : au moins, les prochains Avengers seront de beaux cadeaux, déposés au pied du sapin, comme a pu l’être Spider-Man : No Way Home, énorme carton en 2021.

Du côté du casting, en tout cas, un joyeux chaos semble s’être installé. Après avoir raccroché le costume d’Iron Man, Robert Downey Jr. sera ainsi de retour dans le MCU dans le rôle d’un grand méchant : Doctor Doom. Benedict Cumberbatch, qui donne ses traits à Doctor Strange, pourrait être absent, tandis que Hugh Jackman vient tout juste d’annoncer que Wolverine pourrait faire une apparition dans Avengers: Doomsday, d’après Deadline.

Quand sortent les prochains films Marvel au cinéma ?

Vous êtes un peu perdus face à l’immensité des contenus Marvel et à leurs dates de sortie, qui changent régulièrement ? Pas de panique : voici un récapitulatif des prochains films que les fans pourront découvrir au cinéma.

Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas sortira le 23 juillet 2025 ;

; Spider-Man: Brand New Day sortira le 29 juillet 2026 ;

; Avengers: Doomsday sortira le 16 décembre 2026 ;

; Avengers: Secret Wars sortira le 15 décembre 2027.

Le média américain Variety note également que Marvel a déjà réservé trois créneaux pour des sorties en salles en 2028 : le 16 février, le 3 mai et 8 novembre, en France. On ignore encore quels super-héros seront concernés.

