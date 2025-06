Lecture Zen Résumer l'article

Danny Boyle est de retour avec 28 ans plus tard, troisième film d’une saga initiée il y a longtemps avec 28 jours plus tard. Vous souhaitez vous replonger dans cet univers angoissant ? Les deux premiers longs métrages sont heureusement disponibles en streaming.

En 2002, soit il y a fort longtemps, Danny Boyle vidait les rues de Londres pour 28 jours plus tard, un film post-apocalyptique écrit par Alex Garland et centré sur un virus qui transforme les personnes contaminées en monstres enragés. Vingt-trois ans après, le duo est de retour pour 28 ans plus tard, film qui se déroule dans le même univers.

28 ans plus tard, qui réunit Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Jodie Comer au casting, sort au cinéma le 18 juin 2025. Pour se préparer au mieux au spectacle angoissant concocté par Danny Boyle (point de départ d’une nouvelle trilogie), vous avez peut-être envie de (re)voir les deux premiers opus. Bonne nouvelle : 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard sont disponibles en streaming, mais pas au même endroit.

28 ans plus tard // Source : Sony Pictures

28 jours plus tard et 28 semaines plus tard sont disponibles en streaming

28 jours plus tard (2002)

28 jours plus tard est le film qui a révélé Cillian Murphy. L’acteur incarne Jim, qui se réveille d’un coma dans un hôpital de Londres et reste hagard en se baladant dans les rues vides de la capitale anglaise. Des images saisissantes, pour ne pas dire cultes.

28 jours plus tard est accessible sur la plateforme Ciné+ OCS, fournie par Orange et facturée 12,99 € par mois. On peut s’y abonner via Canal+, à condition d’avoir le pack Ciné Séries.

28 semaines plus tard (2007)

Contrairement à 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard n’est pas réalisé par Danny Boyle. Cette « suite » est signée Juan Carlos Fresnadillo. On y suit Don (Robert Carlyle), qui tente de se reconstruire en compagnie de ses enfants après la perte de sa femme. L’épidémie vue dans le précédent opus est considérée comme « définitivement vaincue ». Et pourtant…

28 semaines plus tard n’est pas disponible sur Ciné+ OCS. Pour le voir ou le revoir, vous avez deux options : Netflix ou Disney+.

Pour voir les deux films, la meilleure option reste donc de prendre le pack Ciné Séries de Canal+, qui réunit Ciné+ OCS et Netflix au même endroit, sans avoir à multiplier les abonnements.

Faut-il avoir vu 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard pour apprécier 28 ans plus tard ? Pas nécessairement a priori, au regard de l’ellipse imaginé par Danny Boyle. Mais certaines subtilités pourraient vous échapper.

