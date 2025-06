Lecture Zen Résumer l'article

En apparence, l’application Stremio est tout à fait légale : elle permet de réunir ses plateformes de SVoD au même endroit. Mais derrière ça, des pirates en profitent pour mettre à disposition des milliers de fichiers torrent.

Chez les utilisateurs de Stremio, c’est un secret de Polichinelle : l’application ne sert pas qu’à rassembler tous les catalogues de ses plateformes de SVoD. En quelques clics, elle permet de trouver des fichiers torrent, les télécharger et les regarder depuis l’application.

C’est quoi Stremio ?

Stremio est une application disponible sur n’importe quel appareil (smartphone, PC, téléviseur, etc.). Elle permet de centraliser l’accès à ses films et séries au même endroit, en 4K HDR. Tout el monde peut créer un compte gratuitement : Stremio est totalement gratuite et open source. Aujourd’hui, Stremio revendique plus de 30 millions d’utilisateurs à travers le monde.

L’interface de Stremio // Source : Capture Numerama

Le nerf de Stremio, ce sont les add-ons, des extensions qui permettent d’intégrer presque n’importe quelle plateforme de SVoD et même vos fichiers locaux. Cela permet d’avoir les catalogues de toutes les plateformes au même endroit. On peut profiter des recommandations personnalisées qui mélangent tous les services auxquels on est abonné.

Les extensions officielles et pré-installées sur Stremio // Source : Capture Numerama

Stremio utilise les API officielles des plateformes pour afficher les contenus. L’application peut même adapter la qualité de la vidéo en fonction de votre connexion Internet. Le tout synchronisé avec tous ses appareils : plus on installe d’extensions, plus on a accès à des films et des séries.

Les extensions « cachées » de Stremio

Il y a les extensions officielles, qui permettent d’utiliser en toute légalité Stremio, en connectant ses plateformes de streaming. Il y a aussi les extensions plus officieuses : certaines peuvent donner accès à des contenus protégés par le droit d’auteur. On en compte quelques dizaines sur le service, mais il est également possible d’en télécharger sur Internet pour les installer sur Stremio.

Les extensions non-officielles sur Stremio // Source : Capture Numerama

Certains add-ons « communautaires » permettent d’accéder aux fichiers torrent. Ils ne sont pas distribués par Stremio, qui indique empêcher les tiers d’exécuter localement du code, pour que les extensions ne présentent aucun risque. Mais ces extensions non-officielles mènent en réalité à des sites de torrent : grâce à eux, on peut télécharger des films et des séries à regarder en peer-to-peer, depuis Stremio (qui expose au passage votre adresse IP). On trouve aussi beaucoup d’extensions pour accéder à des sites pornographiques, de vidéos ou de directs. Si Stremio ne supprime pas ces extensions, c’est qu’en l’état, elles ne sont pas illégales. C’est surtout ce que vous en faites qui peut l’être.

Le téléchargement de films en peer-to-peer reste illégal sur Stremio

Rappelons que télécharger des fichiers protégés par le droit d’auteur, comme des films ou des séries, sans en avoir le droit, est une pratique illégale. Les utilisateurs pourraient être poursuivis pour contrefaçon et risquent une amende jusqu’à 1 500 euros. Si vous vous faites prendre la main dans le sac, vous recevrez d’abord un avertissement de la part de l’Arcom. Puis, une seconde recommandation si vous recommencez, avant une lettre recommandée si vous récidivez la même année.

La fiche d’un film sur l’application Stremio // Source : Capture Numerama

Sur les forums en ligne et sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s’échangent conseils et astuces pour utiliser Stremio de manière illégale. Il peut s’agit de tutoriels pour configurer les téléchargements en peer-to-peer, ou des meilleurs sites pour trouver des fichiers à télécharger.

Stremio est loin d’être la seule application à permettre cela : on compte aussi Kodi, Jellyfin, Emby ou encore Cinema HD. Il y a même le célèbre Plex, qui permet de créer un serveur multimédia. On peut tout à fait télécharger des fichiers en peer-to-peer, et les regarder depuis Plex, grâce à sa fonction Media Server. Mais l’intégration des torrents n’est pas aussi poussée.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama