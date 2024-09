Lecture Zen Résumer l'article

Plusieurs séries ont eu l’occasion de briller à l’occasion de la 76ᵉ édition des Emmy Awards. Shōgun, The Bear, Hacks, True Detective ou encore Mon Petit Renne ont marqué les esprits. Mais où sont-elles diffusées en streaming, en France ?

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2024, a été diffusée la 76ᵉ cérémonie des Emmy Awards. Les Oscars de la production télévisuelle ont livré leur verdict, avec un triomphe immense pour Shōgun, première série non-anglophone à remporter le prix le plus prestigieux.

Bien entendu, Shōgun n’est pas le seul programme à avoir été mis en avant pendant la cérémonie. D’autres séries ont su tirer leur épingle du jeu et vous allez forcément vous poser la question suivante : où voir les lauréats des Emmy Awards en streaming, en France ?

L’univers de Shogun est violent et implacable // Source : FX

Où sont diffusées les séries lauréates des Emmy Awards ?

Shōgun sur Disney+

18 : ce n’est pas le nombre d’épisodes que contient la première saison de Shōgun, mais le palmarès inouï de la série lors de la cérémonie des Emmy Awards 2024. Il s’agit bien évidemment d’un record et cette adaptation est la première production non anglophone à remporter le prix de la meilleure série dramatique. Autant dire que Shōgun est à voir de toute urgence. La série est diffusée en exclusivité sur Disney+.

Les prix remportés par Shōgun lors de la cérémonie 2024 des Emmy Awards sont : meilleure série dramatique, meilleure actrice dans une série dramatique (Anna Sawai), meilleur acteur dans une série dramatique (Hiroyuki Sanada) et meilleure réalisation.

The Bear se prépare pour sa saison 4 // Source : Disney+

The Bear sur Disney+

The Bear, c’est cette série qui donne faim alors qu’on vient pourtant d’ingurgiter un bon repas et qu’on croyait digérer tranquillement devant son programme favori. Maintes fois primée, The Bear a encore ajouté quelques prix à sa besace. De quoi bien préparer l’arrivée de la quatrième saison. La série est proposée en exclusivité sur Disney+.

Les prix remportés par The Bear lors de la cérémonie des Emmy Awards sont : meilleure actrice secondaire dans une série comique (Liza Colón-Zayas), meilleur acteur dans une série comique (Jeremy Allen White) et meilleur acteur secondaire dans une série comique (Ebon Moss-Bachrach).

Hacks… nulle part

Hacks est la surprise de cette 76ᵉ édition des Emmy Awards, puisqu’elle a triomphé face à The Bear, dans la catégorie de la meilleure série comique. On y suit l’association entre deux femmes de différentes générations : l’auteure Ava est ainsi chargée de collaborer avec Deborah Vance, une comédienne reconnue qui doit moderniser ses textes.

Pour le moment, Hacks n’est diffusée sur aucune plateforme de streaming. Mais la série devrait finir par arriver sur Max, surtout avec un tel plébiscite.

Les prix remportés par Hacks lors de la cérémonie des Emmy Awards sont : meilleure série comique et meilleure actrice dans une série comique (Jean Smart).

True Detective : Night Country // Source : HBO/PrimeVideo

True Detective: Night Country sur Max

À chacune de ses saisons, True Detective change de décor et de casting. Pour le quatrième chapitre, on prend la direction d’une station de recherche arctique, où les détectives Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis) doivent enquêter sur la disparition de huit hommes. True Detective: Night Country est proposée sur Max.

Le prix remporté par True Detective: Night Country lors des Emmy Awards est celui de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm (Jodie Foster).

Mon Petit Renne sur Netflix

Mon Petit Renne est une mini-série sur le harcèlement, basée sur ce qu’a réellement subi le comédien, auteur et créateur Richard Gadd pendant des années, après une rencontre a priori anodine. Malgré plusieurs polémiques, Mon Petit Renne a connu un véritable triomphe lors des Emmy Awards.

Mon Petit Renne est disponible sur Netflix.

Les prix remportés par Mon Petit Renne lors des Emmy Awards sont : meilleur scénario pour une mini-série ou une anthologie, meilleure actrice secondaire dans une mini-série ou une anthologie (Jessica Gunning) et meilleure mini-série.

