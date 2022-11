Il n’y aura pas de cinquième saison pour Westworld. La série a été annulée par HBO.

Ce sera probablement un choc pour les fans de Westworld, captivés par son univers et son scénario alambiqué depuis 2016. Comme l’indique The Verge dans un article publié le 4 novembre, HBO a pris la décision d’annuler la série alors qu’une cinquième saison était bien prévue. Le dernier épisode de la saison 4 a été diffusé en août dernier.

HBO n’a donné aucun détail sur les raisons qui l’ont poussé à en terminer avec Westworld. Dans son communiqué, la chaîne s’est contentée de remercier Jonathan Nolan et Lisa Joy, les deux créateurs qui ont « emmené les spectateurs dans une formidable aventure, relevant la barre à chaque étape ». Néanmoins, si la saison 1 a marqué les esprits (87 % sur Rotten Tomatoes), le public a un peu moins été séduit ensuite (76 % pour la saison 4, voire 73 % pour la saison 3).

La saison 3 de Westworld sort des parcs pour nous montrer la vraie société futuriste de la série. // Source : HBO

Pas de saison 5 pour Westworld

Certains ne manqueront pas de penser qu’il s’agit d’un immense gâchis : une cinquième saison aurait semble-t-il permis de conclure Westworld en beauté. C’est d’autant plus étrange que, selon les informations de Deadline, les acteurs principaux — Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris et Aaron Paul — seront payés malgré tout, en raison d’une clause dans leur contrat.

Il n’empêche, Westworld était une série qui coûtait très cher, notamment à cause de ses ambitions esthétiques (réalisation léchée). Le budget d’un épisode s’établirait aux alentours des 10 millions de dollars, toujours selon Deadline. Le média aurait appris auprès de ses sources que c’est l’argent qui a motivé cette décision, l’audience ayant décliné saison après saison. À ce sujet, on notera que Jonathan Nolan et Lisa Joy n’ont cessé de densifier et complexifier le lore de Westworld. À force, les spectateurs se sont perdus.

L’annulation fait finalement écho aux propos de David Zaslav. À l’occasion de la dernière publication des résultats financiers, le CEO de Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO, a déclaré : « La grande expérimentation consistant à créer sans compter est terminée. »

« Comment peuvent-ils annuler Westworld alors que la série n’a besoin que d’une saison supplémentaire pour terminer l’histoire ? », déplore Drank sur Twitter. Une pétition pour sauver la série a déjà été créée sur le site change.org.