Ironheart arrive en streaming sur Disney+ à compter du 25 juin. Si vous n’êtes pas du tout à jour du Marvel Cinematic Universe, il y a trois films clés à voir avant de découvrir la série, ainsi qu’un épisode d’animation.

Fans du Marvel Cinematic Universe (MCU), à vos agendas : c’est à partir du 25 juin 2025 que la nouvelle série Ironheart fera ses débuts+, dans une aventure qui comptera au total six épisodes. Disponible en streaming sur Disney+, elle s’inscrit dans le cadre de la phase 5 du MCU. C’est d’ailleurs la dernière : la phase 6 arrive juste après.

Pour celles et ceux qui sont à jour du MCU, il suffit de faire preuve de patience avant de découvrir les péripéties dans lesquelles sera embarquée l’héroïne Riri Williams. Mais, dans le cas où vous auriez manqué d’assiduité, et que l’idée de vous coltiner l’entièreté des films et des séries depuis 2008 vous effraie, il y a heureusement une solution.

Si on va droit à l’essentiel, et en tenant compte de la marge serrée avant la sortie de la série, trois films et un épisode de série sont à regarder avant. Et si vous avez un peu plus de temps devant vous, on peut également ajouter trois autres films.

Ce qu’il faut absolument voir avant Ironheart

Black Panther

Bon. Ce film n’est pas véritablement utile pour comprendre Ironheart, mais il est en revanche capital pour saisir Wakanda Forever, qui lui est clé — c’est là que sera présentée Riri. Autre avantage : c’est aussi un film qui présente le Wakanda, pays (fictif) dans lequel il n’est pas impossible que Riri Williams se rendra de nouveau dans Ironheart.

Black Panther. // Source : Marvel Studios

Black Panther : Wakanda Forever

Un film Black Panther sans LE Black Banther, mais avec Riri Williams. C’est en effet dans ce film-hommage à Chadwick Boseman, décédé des suites d’une longue maladie, qu’apparaît pour la première fois l’héroïne. Et que l’on peut voir d’où son génie à l’œuvre, puisqu’elle fabrique un exosquelette qui rappelle forcément Iron Man.

Un film qui semblait être un long hommage à Chadwick. // Source : Marvel

Iron Man

Compte tenu de l’esprit brillant dont fait preuve Riri Williams — c’est une jeune femme qui étudie au prestigieux MIT — et de ses facultés manifestes en ingénierie, une relative « filiation » émerge avec un certain Tony Stark. Et voir le « premier » film du MCU avant aide à mettre en lumière l’intellect de la jeune femme, perçue comme la remplaçante d’Iron Man.

Iron Man, qui a été longtemps l’épine dorsale du MCU. // Source : Marvel Studios

What if, saison 3 épisode 5

Troisième option, un peu particulière : voir un épisode de la saison 3 de What If, justement consacré à Riri Williams. Cet épisode, intitulé Et si… l’Émergence détruisait la Terre ?, doit toutefois être considéré comme non-canon, puisque What If s’amuse à explorer des variantes historiques du MCU. Mais ça permet d’en apprendre un peu plus sur Riri.

L’épisode de What if autour de Riri. // Source : Mavel Studios

