Les lesbiennes doivent être plus visibles dans la vraie vie, mais aussi sur le petit écran. Heureusement, de plus en plus de productions font des lesbiennes et des femmes queers les stars de leurs séries. Voici quelques-unes des meilleures séries disponibles sur des services de streaming en France.

Il n’y a pas que The L Word dans la vie. La série américaine, qui a été une des premières à faire des lesbiennes les principales héroïnes de son intrigue, reste un classique. Mais depuis, de nombreuses séries ont choisi de mettre en avant des femmes queer (qui ne se reconnaissent pas dans l’orientation hétérosexuelle, ou l’identité cisgenre), et il est de plus en plus courant de croiser des lesbiennes au détour d’un épisode — pour notre plus grand bonheur.

Il reste que les séries dont les lesbiennes sont les héroïnes ne sont pas toujours les plus connues, et que les trouver dans les catalogues infinis des services de streaming peut être un vrai casse-tête. On a donc sélectionné les meilleures séries disponibles en France où les lesbiennes occupent la première place. De l’horreur à la fantasy, en passant par des séries historiques et l’humour, il y en a pour tous les goûts : vous pouvez tout laisser tomber et aller directement vous installer devant votre écran.

A League of Their Own

C’est quoi ? A League Of Their Own est une série historique retraçant l’histoire des premières équipes féminines professionnelles de baseball aux États-Unis pendant les années 1940. Reboot du film culte du même nom, la série réussit l’exploit de rendre hommage à l’œuvre originale, tout en allant beaucoup plus loin. La série parle de baseball, d’amitié féminine, mais elle aborde aussi thèmes plus difficiles, comme le racisme et l’homophobie de l’époque. Une superbe série, à voir absolument.

On regarde où ? La série est disponible sur Prime. Il n’y a pour l’instant qu’une seule saison de disponible, mais une seconde et finale est en préparation.

Dickinson

C’est quoi ? Dickinson raconte la vie de la poétesse américaine du 19e siècle Emily Dickinson, et notamment de son histoire avec Sue. La série ne se contente pas de faire dans la représentation historique : les réalisateurs ont ajouté une dose de fantastique dans tous les épisodes, qui font de Dickinson une œuvre extrêmement moderne et très drôle. Une vraie dose de fraicheur qui se regarde toute seule.

On regarde où ? La série, qui comporte 3 saisons, s’est achevée en 2021. Toutes les saisons sont disponibles sur Apple TV+, mais aussi sur Canal+, grâce à l’accord signé entre les deux diffuseurs.

Motherland : Fort Salem

C’est quoi ? En 1692, pour en finir avec les violences, les sorcières ont passé un accord avec le gouvernement des États-Unis. Depuis, elles s’occupent d’assurer la sécurité du pays et forment l’armée américaine. C’est avec ce pitch original que commence Motherland : Fort Salem, et la série continue d’innover à travers les saisons. On suit l’histoire de trois nouvelles recrues de l’armée, leur combat contre un groupe terroriste, The Spree, mais surtout, la résurgence d’un vieil ennemi, bien décidé à exterminer toutes les sorcières de la Terre. Motherland : Fort Salem est une série résolument féministe, malheureusement trop peu connue : foncez la voir.

On regarde où ? Motherland : Fort Salem s’est achevée en juin 2022 avec la sortie de la 3e et dernière saison. Vous pouvez d’ores et déjà voir les deux premières sur Prime, et la troisième arrive.

Willow

C’est quoi ? La série Willow est la suite du film culte du même nom, sorti en 1988. On retrouve certains personnages, comme le sorcier Willow Ufgood ou encore Shorsha, mais on découvre surtout de nouveaux héros, et ce sont eux qui sont vraiment intéressants. Afin de sauver le prince héritier, Willow et son nouveau groupe doivent partir dans une quête et affronter de nouveaux ennemis. Si la série d’heroic fantasy ne réinvente pas le genre, elle offre cependant de bonnes surprises (dont, vous l’aurez deviné, des lesbiennes).

On regarde où ? Pour l’instant, il n’y a qu’une seule saison de Willow, que vous pouvez regarder sur Disney+.

Derry Girls

C’est quoi ? La guerre civile en Irlande du Nord n’est pas à première vue un cadre très joyeux. Pourtant, Derry Girls est l’une des séries les plus désopilantes qu’on ait vues depuis longtemps. La série Netflix raconte la vie de quatre lycéennes (et d’un cousin) pendant cette période particulière avec une sensibilité extrême et un humour tranchant. Entre des personnages inoubliables, un casting excellent, et des situations loufoques, c’est sans conteste l’une des séries les plus drôles et tendres de Netflix.

On regarde où ? Les trois saisons de Derry Girls sont disponibles sur Netflix.

Harley Quinn

C’est quoi ? Bien évidemment, dans Harley Quinn, on retrouve la fameuse anti-héroïne de DC. Mais ici, au lieu de la voir en compagnie du Joker comme c’est habituellement le cas, Harley Quinn est seule, et a définitivement rompu. Elle cherche même à prendre sa place en devenant la cheffe de tous les criminels de Gotham, en compagnie de Poison Ivy et d’autres méchants. C’est fun et pas toujours très subtil, mais on en redemande.

On regarde où ? Les trois premières saisons d’Harley Quinn sont disponibles sur Prime. La 4e, qui doit sortir en 2023, sera également disponible sur la plateforme.

Feel Good

C’est quoi ? Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Feel Good n’est pas une série si feel good. L’humoriste Mae Martin joue son propre rôle, dans une série tragi-comique inspirée de sa vie. Après avoir été accro à la cocaïne et avoir passé une partie de son adolescence dans des cures de désintox, Mae Martin quitte le Canada et s’installe à Londres, où elle tente de devenir humoriste. Elle fait la rencontre de George, une prof avec qui elle vit une histoire très intense. Malgré la gravité des thèmes abordés, Feel Good n’est jamais pathos, ni déprimante : la série brille par son approche très juste de l’addiction, et offre des moments incroyablement drôles et touchants. Une pépite.

On regarde où ? Les deux saisons de Feel Good sont disponibles sur Netflix.

Yellowjackets

C’est quoi ? Yellowjackets est une grosse claque, et sans hésitation la série la plus dingo du moment. En 1996, l’avion qui transportait une équipe de foot féminine d’un lycée s’écrase dans la forêt, au milieu de nulle part. La série suit deux époques : l’histoire des survivantes du crash, qui doivent rester en vie dans un environnement hostile, et leurs vies 20 ans après, lorsqu’elles ont été retrouvées. Série angoissante et pleine de mystères, Yellowjackets n’est pas pour tout le monde — mais elle ravira les fans de Twin Peak et de Lost.

On regarde où ? Les deux premières saisons sont d’ores et déjà disponibles sur Canal+, et la série vient d’être renouvelée pour une troisième.

The Haunting of Bly Manor

C’est quoi ? The Haunting of Bly Manor n’est pas la suite de The Haunting of Hill House : les deux histoires sont indépendantes, même si ce sont les mêmes créateurs aux manettes et qu’on retrouve certains des acteurs de la première saison. Dans Bly Manor, Dany accepte un poste en tant que professeur particulière pour deux enfants, au sein d’un gigantesque manoir. Mais la famille dans laquelle elle atterrit cache des histoires, tout comme le mystérieux bâtiment — et sa prédécesseuse à son poste est morte dans des conditions étranges. Parfait pour regarder sous un plaid (avec ou sans la lumière, comme vous préférez).

On regarde où ? The Haunting of Bly Manor est disponible sur Netflix.

