La plus récente des séries du Marvel Cinematic Universe, qui vient de dévoiler son grand final sur Disney+, le 2 juillet 2025, a fait entrer un grand méchant dans le MCU : Mephisto. Mais qui est ce nouveau personnage et que signifie-t-il pour l’avenir des super-héros à l’écran ?

Si vous avez suivi toute la saison 1 d’Ironheart, vous avez peut-être vu venir le twist final, dissimulé sous des capes sombres et des pouvoirs mystiques. Le dernier épisode, mis en ligne le 2 juillet 2025 sur Disney+, a ainsi confirmé toutes les théories circulant à propos de la dernière série Marvel.

Et ces révélations pourraient bien avoir un impact sur l’avenir du MCU (Marvel Cinematic Universe) dans son ensemble.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur la fin d’Ironheart.

Qui est Mephisto, le grand méchant introduit dans le final d’Ironheart ?

Il s’agit d’une entité maléfique bien connue des fans des comics. Imaginé en 1968 par Stan Lee et le dessinateur John Buscema, Mephisto est souvent comparé à Loki pour son goût pour la malice, le mensonge, la tromperie et la séduction.

Il s’agit d’un personnage immortel qui peut prendre une forme humaine, afin de cacher son véritable visage : celui d’un diable, tout de rouge vêtu. Mephisto règne ainsi sur les Enfers, où il se livre à un trafic d’âmes mortelles grâce à sa maîtrise inégalée de la magie.

Il peut ainsi se doter d’une force surhumaine, projeter des illusions, manipuler le temps ou encore altérer les souvenirs de ses proies. Au fil de ses aventures machiavéliques, il a notamment croisé la route de Ghost Rider, de Thor ou encore du Surfer d’argent, qu’il a tenté de corrompre à plusieurs reprises, sans succès.

Mephisto dans les comics // Source : Marvel

Comme beaucoup de personnages Marvel, Mephisto a été créé en se basant sur des récits folkloriques, ici allemands. Stan Lee s’est ainsi inspiré de Méphistophélès, un démon possédant deux cornes sur la tête, pour mettre au point son grand méchant.

À noter que dans les comics, Mephisto et l’héroïne d’Ironheart ne se rencontrent jamais. La série prend donc le parti de modifier son matériau original, pour implémenter davantage de magie dans le costume de Riri Williams, ainsi que pour lui faire conclure un pacte dangereux avec le grand méchant.

Mephisto est-il déjà apparu dans le MCU ?

Si Mephisto est l’un des antagonistes les plus connus des comics Marvel, il n’avait encore jamais fait d’apparition au cinéma ou à la télévision au sein du MCU, même si des rumeurs persistantes concernant sa présence avaient entouré la sortie de WandaVision. Ironheart donne donc enfin un visage à ce super-vilain iconique, incarné ici par Sacha Baron Cohen (Borat).

Mephisto et The Hood dans Ironheart // Source : Marvel

Auparavant, on avait simplement pu entendre son nom dans la série Agatha All Along ou apercevoir une mention à son sujet dans le premier film Avengers. Mephisto a donc enfin fait sa grande entrée dans le MCU grâce à l’épisode 6 d’Ironheart, dans lequel le personnage de The Hood raconte son origin story et sa première rencontre avec l’entité démoniaque, qui lui donne accès à ses pouvoirs surnaturels.

À noter que si Mephisto était jusque-là absent du MCU, il avait tout de même pu démontrer ses talents diaboliques dans les deux volets de Ghost Rider, au cinéma, en 2007 et 2012. Les comédiens Peter Fonda (Easy Rider) et Ciarán Hinds (Game of Thrones) lui avaient alors tour à tour donné vie à l’écran.

Mephisto va-t-il revenir dans d’autres films Marvel, comme Avengers : Doomsday ?

C’est une grande possibilité, oui. Avengers : Doomsday, dont la sortie est prévue pour le 16 décembre 2026, devrait ainsi introduire le personnage du Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Jr, un génie qui utilise régulièrement la magie pour faire le mal. Il pourrait recevoir l’aide de Mephisto dans sa dangereuse quête contre les Avengers, d’autant que cette entité diabolique est profondément liée à la mère du Docteur Fatalis et à l’origine de ses propres pouvoirs, dans les comics.

Un autre indice tend à pointer vers sa présence dans Doomsday : ses péripéties dans les comics. Il a en effet plusieurs fois croisé la route du Surfer d’argent, personnage emblématique des Quatre Fantastiques, dont le reboot va justement permettre de tracer un chemin vers le prochain Avengers, dès cet été.

Mephisto reviendra très certainement dans Ironheart et dans le MCU // Source : Marvel

On pourrait également le croiser dans Spider-Man : Brand New Day, prévu pour juillet 2026, et dont le nom résonne étrangement avec un comics dans lequel le super-héros fait appel à Mephisto pour ressusciter sa tante May.

Certaines rumeurs évoquent même la puissance quasi illimitée de Mephisto, qui n’a nul besoin de Gemmes de l’infini pour se manifester. En ce sens, il pourrait donc devenir un adversaire encore plus redoutable que Thanos, qui a pourtant marqué le MCU par son charisme.

Que pense Chinaka Hodge, la créatrice d’Ironheart, à propos de Mephisto ?

Dans tous les cas, Mephisto semble bien parti pour rester dans le MCU. C’est en tout cas ce que prévoit Chinaka Hodge, la showrunneuse d’Ironheart, comme elle l’a confié à Screen Rant : « J’espère que Mephisto pourra vivre encore longtemps et de façon prospère dans le MCU, parce que Sacha Baron Cohen a fait un super travail sur le personnage ».

Auprès de Variety, la comédienne Dominique Thorne, qui interprète l’héroïne de la série, a également confirmé que Mephisto serait bien de retour très prochainement : « Les vrais fans savent que Marvel a toujours un plan. Donc, de l’avoir introduit ici, avec Riri Williams, avec Parker Robbins, c’est stratégique. Cela possède une place particulière dans la narration plus globale et dans les rebondissements que cette phase du MCU va continuer à dévoiler. Et c’est un vrai bonheur d’avoir une place dans cette aventure. »

Ironheart. // Source : Marvel

Dans cette même interview, Chinaka Hodge, elle, a décrit Mephisto comme un « outil très puissant » et comme « une clé pour ouvrir de nombreuses portes ». Elle va même plus loin, dans un entretien accordé à Entertainment Weekly : « Nous avons préparé Riri à prendre de grosses décisions, celles d’une femme adulte, dans le MCU. Je pense que les cliffhangers d’Ironheart vont enthousiasmer nos fans et leur permettre de rêver aux destins tragiques qui peuvent l’attendre ».

Une citation tout sauf banale, puisqu’en anglais, Chinaka Hodge parle du futur de ces personnages en utilisant le mot « doom ». Lorsqu’on sait que le Docteur Fatalis se nomme en réalité Doctor Doom en version originale, cela ressemble fortement à un indice sur le futur du MCU…

Mephisto va-t-il revenir dans la saison 2 d’Ironheart ?

Pour le moment, Ironheart n’a pas encore été renouvelée par Disney+ pour une saison 2. Mais si une suite devait voir le jour, il est certain que le grand méchant y aurait toute sa place. Les derniers épisodes montrent ainsi que The Hood et Riri, l’héroïne, ont passé un pacte avec le Diable et qu’ils lui ont vendu leur âme.

En tentant de se libérer de cette emprise, ils pourraient bien recevoir une aide inattendue, comme celle de Dr Strange, par exemple, afin de voyager dans de multiples dimensions grâce à la magie. À noter que rien n’a été confirmé par Marvel pour le moment, mais cela n’empêche pas les fans de multiplier les théories, pour patienter joyeusement entre deux saisons.

