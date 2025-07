Lecture Zen Résumer l'article

Après une saison 1 acclamée en 2022, Sandman est de retour avec de nouveaux épisodes, mis en ligne le 3 juillet 2025. En attendant le grand final de la série, qui n’arrivera que le 24 juillet sur la plateforme de streaming, voici 4 séries similaires qui devraient vous plaire.

Et voilà : les portes du Monde des Rêves se referment temporairement, avant de devoir se clore pour de bon, dès le 24 juillet 2025. Les ultimes épisodes de Sandman approchent ainsi à grands pas, alors que la partie 1 de la saison 2 cartonne actuellement sur Netflix, malgré de nombreuses accusations de viol visant son créateur, Neil Gaiman.

Pour patienter jusqu’à la conclusion très attendue de la série de fantasy, voici 4 séries comme Sandman à découvrir en streaming.

Dead Boy Detectives

Quoi de mieux pour se consoler de la fin de Sandman que de rester dans le même univers ? Conçue comme une série dérivée, cette production Netflix met en scène deux fantômes, aperçus dans Sandman, donc, alors qu’ils tentent de résoudre des mystères aux côtés d’une médium.

Au programme : un soupçon d’horreur, une pointe d’innocence adolescente, des enquêtes façon Cluedo et une bonne louche de fantastique. Malheureusement annulée au bout d’une seule saison, Dead Boy Detectives bénéficie tout de même d’une fin satisfaisante, au terme de ses 8 épisodes.

Lucifer

Dans Sandman, le personnage de Lucifer, incarné par Gwendoline Christie (Game of Thrones), est sans aucun doute l’un des plus beaux protagonistes de la série. Et la saison 2 nous dévoile même les origines de cet ange déchu, faisant le lien avec une autre production, située dans le même univers : Lucifer. Cette fois, Tom Ellis endosse alors le costume de cet anti-héros flamboyant, qui décide subitement de quitter les Enfers pour… Los Angeles.

Là, il devient le patron d’un célèbre club, le Lux, avant de s’improviser policier lorsqu’un meurtre a lieu devant ses yeux. Il fait alors équipe avec Chloe Decker, une détective qui ne se laisse clairement pas marcher sur les pieds. Pendant 6 saisons, Lucifer aura surpris ses fans grâce à des twists savamment orchestrés et une alchimie parfaite entre les deux interprètes principaux. Une série fun et beaucoup plus légère que Sandman, parfaite pour se changer les idées.

Umbrella Academy

Sandman possède une sombre esthétique immédiatement identifiable, qui sublime l’histoire de Morphée et son combat pour sauver son Royaume. Pour retrouver une patte graphique tout aussi singulière, également inspirée par l’univers des comics, il faudra vous rendre à une seule adresse : Umbrella Academy. Dans cette adaptation des bandes dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá, la fin du monde est extrêmement proche.

Pour l’empêcher, 7 orphelins réunis par la mort de leur père adoptif, vont devoir utiliser leurs pouvoirs surnaturels, au fil de quatre saisons hautes en couleurs. Elliot Page (Inception) et Robert Sheehan (Misfits) brillent ainsi de mille feux dans Umbrella Academy, production à mi-chemin entre le fantastique, la science-fiction et les récits de super-héros. Un voyage paranormal complètement inattendu, ponctué par quelques numéros musicaux inoubliables, qui vous fera même oublier l’état du monde actuel.

Death Note

Vous aimez vous questionner sur la vie, la mort, l’amour, le bonheur, les croyances et la justice, comme avec Sandman ? Pour prolonger ces réflexions, nous vous conseillons vivement de plonger dans les ténèbres de Death Note. Vous y rencontrerez Ryuk, un dieu de la mort qui s’ennuie profondément. Pour passer le temps, il décide de faire tomber son précieux carnet dans le monde des mortels, permettant de tuer n’importe qui, d’un simple coup de stylo.

Light Yagami, un lycéen plein d’ambition, décide alors d’utiliser ce cahier pour devenir le roi d’un monde juste, un monde parfait. Mais sur sa route, se trouvera un adversaire redoutable : L, un enquêteur aux méthodes bien particulières. Death Note est évidemment l’adaptation en 37 épisodes du manga culte des années 2000, régulièrement cité comme l’un des meilleurs thrillers psychologiques et horrifiques jamais produits. Seul gros bémol : la représentation des personnages féminins, absolument désastreuse.

