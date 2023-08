La série HBO comportera quatre saisons, selon ses créateurs. Mais ce n’est pas tout : The Last of Us pourrait également avoir droit à des spin-offs, focalisés sur d’autres personnages.

On savait déjà que The Last of Us, l’excellente adaptation en série du jeu vidéo du même nom, allait comporter quatre saisons. La nouvelle, annoncée le 18 juillet 2023, avait ravi les fans de l’univers en leur promettant quantité de nouveaux épisodes et de nouvelles histoires à venir. Ce n’est pas tout : dans une interview accordée à The Wrap le 23 août 2023, Craig Mazin, co-créateur de la série, a apporté une autre bonne nouvelle aux fans : il pourrait bien y avoir des spin-offs de la série.

Pour l’instant, il n’en a pas encore « parlé spécifiquement » avec Neil Druckmann, l’autre co-créateur de la série, indique-t-il. « Nous sommes trop concentrés sur la narration principale ». Cependant, « je ne suis pas opposé à l’idée d’autres séries, qui pourraient s’inspirer de ces personnages ou de ce monde », a-t-il déclaré.

Ellie et Joel dans l’épisode 9 de The Last of Us. // Source : HBO

Craig Mazin continue l’interview en disant qu’il ne pense pas qu’il sera impliqué dans ce genre de projet, si un spin-off est validé. « Je ne sais pas jusqu’où je pourrais aller avec The Last of Us. Cette série est tellement énorme que je suis en train de brûler l’une des précieuses décennies qu’il me reste pour raconter cette histoire. Mais en principe, cela ne me pose aucun problème. Et je suis sûr que Neil serait également intéressé. S’il y a quelque chose qui a du sens, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas ».

Un spin-off de The Last of Us sur Anna ou Marlene ?

De quoi donner de l’espoir aux fans. L’univers de The Last of Us est en effet vaste, et fourmille de personnages aux destins brisés — nul doute que beaucoup d’entre eux pourraient faire l’objet d’un spin-off. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est déjà plus ou moins passé avec l’épisode 3 de la saison 1 de la série, dédié à Bill et Frank, un chef-d’œuvre télévisuel. Les deux personnages, qui n’étaient pas vraiment approfondis dans le jeu, ont eu droit à un épisode de près d’une heure développant leur histoire, et rentrant dans leur intimité.

Il serait tout à fait possible de réaliser le même exercice, sur un format plus long, avec bien des protagonistes de l’histoire. Il pourrait d’ailleurs y avoir une candidate toute trouvée : Marlene, l’une des cheffes des Lucioles. Dans une interview à The Wrap, en mars 2023, l’actrice Merle Dandrige, qui incarne Marlene, avait expliqué qu’elle serait ouverte à l’idée d’explorer le parcours de son personnage, et surtout, sa relation avec la mère d’Ellie — Anna.

Anna, la mère d’Ellie, interprétée par Ashley Johnson dans la série. // Source : HBO

On ne voit Anna que très brièvement dans la série, mais il s’agit d’un moment pivot, qui apporte une révélation sur Ellie et son immunité. Étant donné qu’il y avait déjà eu un projet de spin-off du jeu vidéo centré sur Anna, l’idée de développer son histoire en série ne semble pas aberrante.

Une seule condition a été posée par Craig Mazin à la réalisation d’un spin-off. « Mon grand espoir est que, si quelque chose de ce genre se produit, ce soit fait avec autant de soin, de respect et d’amour que ce que nous appliquons à cette série en ce moment ».

