La chasse aux sorcières se poursuit pour Nintendo, qui espère éradiquer toute forme de piratage de la Switch. Le FBI vient ainsi de fermer un gros site qui permettait de télécharger des jeux illégalement.

Nintendo a fait de la lutte contre le piratage une priorité absolue. La firme nippone s’est même attachée à copieusement renforcer la sécurité de la Switch 2, lancée en juin dernier. En ce qui concerne la première Switch, en revanche, le combat continue. Mais Nintendo s’est peut-être trouvé un allié de poids pour parvenir à ses fins légitimes : le FBI.

Ainsi, comme l’annonce Kotaku dans un article publié le 10 juillet, le Federal Bureau of Investigation vient de faire fermer une plaque tournante du piratage : le site Nsw2u permettait de télécharger gratuitement et illégalement des jeux afin de pouvoir y jouer sur une Switch hackée ou un émulateur PC. Le FBI a collaboré avec l’agence néerlandaise FIOD, spécialisée dans les enquêtes sur les crimes financiers, pour démanteler cette plateforme.

Le FBI démantèle un site de piratage de la Nintendo Switch

Le site Nsw2u était semble-t-il encore actif jeudi, avant que le couperet ne tombe (certains utilisateurs ont même pu en profiter jusqu’au bout). Dorénavant, quand on se rend à l’adresse, un message renseigne sur son statut : « Ce domaine a été saisi par le Federal Bureau of Investigation (FBI), conformément à un mandat de saisie délivré en vertu de l’article 18 U.S.C. 2323 par le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie, dans le cadre d’une opération et d’une action des forces de l’ordre menées par le Federal Bureau of Investigation et le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD). »

Gros morceau dans le domaine du piratage de la Switch, le site Nsw2u avait été placé sous surveillance par l’Union européenne en mai dernier. L’intervention du FBI n’a donc pas tardé et c’est une victoire supplémentaire pour Nintendo. Il faut rappeler que la Switch a été touchée très tôt par les hackeurs, qui ont pu s’engouffrer dans une immense brèche. Nintendo rattrape en quelque sorte le temps perdu et, a priori, la Switch 2 ne subira pas le même sort.

On rappelle que Nintendo s’était attaqué à un autre grand nom en 2024 : les développeurs de Yuzu, qui ont voulu éviter un procès en supprimant leurs émulateurs de jeux Switch et 3DS à la demande de la multinationale.

