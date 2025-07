Lecture Zen Résumer l'article

Depuis sa sortie, le 20 juin 2025, Kpop Demon Hunters squatte le top 10 de Netflix grâce à son animation décoiffante, ses personnages féminins vraiment badass et sa bande-originale puisant dans la culture coréenne. Mais ce carton d’audience pourrait-il se prolonger avec un deuxième film ?

« You’re my soda pop, my little soda pop » : si vous avez déjà dévoré Kpop Demon Hunters, avec ou sans vos enfants, cette petite musique vous trotte très probablement en tête depuis. Il faut dire que le film d’animation Netflix réussit le pari d’offrir une histoire fantastique convaincante, grâce à des héroïnes drôles et combattives, sublimée par une bande-originale qui bat déjà tous les records.

Alors, après avoir détrôné BTS et Blackpink au sommet des charts américains, Kpop Demon Hunters pourrait-il revenir pour une suite ?

Une nouvelle histoire pour Kpop Demon Hunters, consacrée à Zoey et Mira ?

Pour le moment, Netflix n’a pas encore évoqué d’éventuel Kpop Demon Hunters 2. Cependant, l’une des réalisatrices du film, Maggie Kang, ne manque pas d’idées pour continuer à faire vivre ses personnages, comme elle l’a confié à Variety : « Nous avons installé tellement d’éléments concernant leur passé. Il y a évidemment de nombreuses questions qui restent en suspens et des zones que nous n’avons pas encore explorées. Nous avons dû faire ce choix parce que le film ne dure que 85 minutes. Il raconte l’histoire de Rumi, mais nous avons d’autres arcs narratifs dans les cartons pour Zoey et Mira. À l’origine, nous voulions les mettre dans Kpop Demon Hunters, mais cela n’a pas été possible. Ce n’était pas le bon film pour ces récits. »

Kpop Demon Hunters // Source : Netflix

Au vu de l’immense succès rencontré par le dessin-animé, il serait étonnant que Netflix ne lui permette pas d’étendre cet univers et d’offrir ainsi à Zoey et Mira la lumière qu’elles méritent. Les fans, eux, adoreraient également connaître l’histoire des parents de Rumi, entre chasseuse et démon. Espérons que Netflix entende ces prières, entre deux écoutes de Golden ou de Your Idol.

