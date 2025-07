Lecture Zen Résumer l'article

Sony a diffusé un State of Play centré sur Ghost of Yotei, grosse exclusivité PS5 attendue pour octobre et « suite spirituelle » de Ghost of Tsushima. En plus d’un mode noir et blanc repris de son prédécesseur, il offrira deux autres options d’habillage inspirées du cinéma japonais.

Dans le sillage de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei misera d’abord sur sa réalisation époustouflante pour séduire les propriétaires d’une PS5 (et bien davantage ceux d’une PS5 Pro). On a pu s’en rendre compte à l’occasion du State of Play diffusé le 10 juillet : les images de gameplay sont sublimes et Sucker Punch entend poursuivre sa déclaration d’amour au Japon.

Dans Ghost of Tsushima, on peut activer un mode Kurosawa. Il est pensé pour rendre hommage à Akira Kurosawa, avec un rendu noir et blanc incroyablement beau (avec du grain), afin que le jeu ressemble aux films du cinéaste (Les Sept Samouraïs en tête). C’est aussi une manière d’assumer les inspirations. Sans surprise, Ghost of Yotei reprendra cette idée. Et en plus du mode Kurosawa, on pourra choisir d’autres options plus modernes.

Ghost of Yotei aura trois modes graphiques inspirés du cinéma japonais

Ainsi, il sera possible d’opter pour le mode Takashi Miike, inspiré du réalisateur éponyme. Ce dernier est célèbre pour des films comme Audition, Ichi the Killer, le remake 13 Assassins, la trilogie Dead or Alive ou encore Visitor Q. Touche-à-tout, il est connu pour son cinéma sans concession, que ce soit dans la violence ou les thèmes abordés. Dans Ghost of Yotei, cela se retranscrira par une caméra plus proche de l’action, avec plus de sang et de boue. Bref, une expérience plus brute et viscérale, qui représentera bien la patte de Takashi Miike.

À l’opposé, le mode développé en partenariat avec Shinichirō Watanabe, à qui on doit Samurai Champloo, sera bien plus chill. Ici, l’idée est de profiter d’une bande son posée, avec des compositions lo-fi inédites (signée par Shinichirō Watanabe lui-même), pour des phases de jeu plus relaxantes (que ce soit pendant les combats ou l’exploration). Un habillage qui tranchera bien évidemment avec la quête de vengeance d’Atsu, héroïne de Ghost of Yotei.

Avec cette volonté de rendre hommage à divers pans du cinéma japonais, Ghost of Yotei s’apparentera à un jeu vidéo caméléon. Il pourra épouser la forme d’un vieux film de samouraïs (Kurusawa) ; d’un jeu d’action plus gore et intense (Miike) ; ou d’une balade plus poétique (Watanabe). Il n’est pas courant de pouvoir adapter autant la forme d’un jeu à sa convenance, et c’est déjà un bel argument à mettre à l’actif de Ghost of Yotei — sur lequel Sony mise beaucoup pour la fin d’année.

