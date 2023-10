L’entreprise spatiale Axiom Space, partenaire de la Nasa pour le programme Artémis dédié à la Lune, est maintenant partenaire de Prada.

Axiom Space entend bien mettre en orbite la première station spatiale commerciale de l’histoire (reste à savoir si elle sera vraiment la première : il y a de nombreux projets de la sorte). Mais cette entreprise américaine est également une collaboratrice de la Nasa dans le cadre du programme Artémis — le projet qui vise à renvoyer des humains autour de la Lune puis sur la Lune.

Dans ce partenariat, Axiom Space a une tâche : concevoir les combinaisons des astronautes de la mission Artémis III. Celle-ci sera la première depuis 1972 à envoyer des humains sur le sol lunaire. Objectif : 2025. Pour remplir cette mission, on a appris le mercredi 4 octobre 2023 qu’Axiom Space s’associe à une célèbre marque de vêtements de luxe : Prada.

Que va faire Prada sur les combinaisons spatiales ?

L’expertise technique de Prada en termes « de matières premières, de techniques de fabrication et de concepts novateurs » serait la raison d’être de ce partenariat, selon Axiom Space. La marque « apportera des technologies de pointe qui permettront d’assurer non seulement le confort des astronautes sur la surface lunaire, mais aussi les facteurs humains indispensables qui sont absents des combinaisons spatiales actuelles ».

La combinaison spatiale AxEMU, en cours de conception. // Source : Axiom Space

Les combinaisons spatiales sont effectivement réputées être très peu confortables, en limitant grandement les mouvements possibles. Il n’en demeure pas moins qu’elles doivent répondre à des exigences très strictes liées aux particularités hostiles de l’espace, qu’on ne retrouve pas sur Terre. Ainsi, les équipes de Prada travailleront sans cesse en collaboration étroite avec les ingénieurs de l’entreprise spatiale, pour que ces deux critères — confort et technicité — soient remplis.

« Faisant évoluer la conception de la combinaison spatiale xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) de la NASA, les combinaisons spatiales Axiom Space sont créées pour offrir une plus grande flexibilité, une meilleure protection pour résister à l’environnement hostile, et des outils spécialisés pour l’exploration et les opportunités scientifiques », vante l’entreprise. « Grâce à des technologies et conceptions innovantes, ces combinaisons spatiales permettront une exploration de la surface lunaire plus poussée que jamais. »