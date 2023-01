En 2023, Netflix diffusera la série live action sur One Piece. Casting, histoire, épisodes… voilà ce que l’on sait sur l’adaptation de l’un des mangas les plus célèbres au monde.

C’est quoi, One Piece ?

One Piece est un manga scénarisé et dessiné par Eiichirō Oda. C’est une bande dessinée fleuve : 104 volumes ont déjà été publiés depuis 1997 (2000 en France). Il raconte les aventures de Luffy, un jeune homme qui a acquis des pouvoirs spéciaux, mais qui le condamnent à se noyer s’il va dans l’eau. Embêtant, lorsque l’on rêve d’être le « seigneur des pirates ».

Le rêve de Luffy est de succéder Gold Roger, une légende parmi les flibustiers. Mais si Luffy ne peut plus nager, il est devenu un redoutable combattant : son corps est devenu en outre élastique, ce qui lui permet d’inventer des attaques redoutables. Au fil des aventures, il va se constituer un équipage, dont Zoro Roronoa, Nami, Sanji et Usopp, pour les plus connus.

Quelques tomes parus en France. // Source : Glénat

Mais One Piece, c’est aussi le surnom donné au trésor amassé par Gold Roger au fil de ses aventures. Cette fortune se trouverait au bout d’une route maritime périlleuse, qui fait le tour de la Terre. Son nom ? Grand Line. La nature de ce butin est encore très floue, malgré les dizaines de tomes déjà parus. Et c’est évidemment une obsession pour Luffy et son équipage.

One Piece est un manga de type shōnen, qui s’adresse plutôt aux ados. Il est le plus vendu de tous les temps — plus de 516 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Il a donné lieu à de nombreux produits dérivés et œuvres périphériques, dont des dizaines de jeux vidéo, une série (plus de 1 000 épisodes) et des films d’animation (15 films) et des romans.

Et maintenant, il y a une série en prises de vues réelles.

Quand sort la série One Piece ?

La série est attendue pour 2023, à une date encore mystérieuse. Le compte officiel de Netflix France a confirmé la sortie pour cette année dans un message paru le 30 janvier. Le géant du streaming américain n’a pas pu donner de calendrier plus précis — cela pourrait prendre encore quelques mois à attendre, dans la mesure où le site de SVOD n’a pas diffusé de bande-annonce.

Que va raconter le programme ?

On peut raisonnablement supposer que la série ne va pas vous plonger dans les toutes dernières intrigues du manga, mais qu’elle va plutôt revenir sur la genèse de l’équipage. D’ailleurs, l’épisode un est intitulé Romance Dawn. C’est aussi le nom qui est donné au premier chapitre et au premier tome du manga. Ce nom a aussi été employé pour des one shots d’Eiichirō Oda.

Les débuts du manga racontent la jeunesse de Luffy, sa relation avec Shanks le Roux (qui est un autre pirate plus âgé et fait office de mentor et de modèle — c’est d’ailleurs lui qui donne le chapeau de paille à Luffy) et de quelle manière il a été exposé au fruit du démon, qui va lui donner ses pouvoirs. C’est aussi lors du premier tome que Luffy rencontre Zoro et Nami.

L’ensemble du premier arc du manga One Piece est appelé la saga « East Blue ». La première saison n’aura pas assez d’épisodes pour la couvrir intégralement : cet arc compte douze tomes, soit cent chapitres. Du côté du dessin animé, cela représente 52 épisodes. Autre interrogation : à quel point la série suivra-t-elle et reprendra-t-elle tous les éléments du manga ?

Où voir la série One Piece ?

Ce sera sur Netflix.

Quels personnages et quel casting ?

La distribution pour les personnages principaux a été dévoilée en novembre 2021.

Iñaki Godoy : Luffy ;

Mackenyu : Zoro ;

Emily Rudd : Nami ;

Jacob Romero Gibson : Usopp ;

Taz Skylar : Sanji.

Luffy sera joué par Iñaki Godoy. // Source : Capture d’écran

D’autres acteurs et actrices ont été retenus : Peter Gadiot (Shanks le Roux), Morgan Davies (Kobby), Ilia Isorelýs Paulino (Alvida), Aidan Scott (Hermep), Jeff Ward (Baggy le Clown), McKinley Belcher III (Arlong) et Vincent Regan (Monkey D. Garp). Également annoncés : Langley Kirkwood (Morgan), Celeste Loots (Kaya), Alexander Maniatis (Klahadore), Craig Fairbrass (Zeff), Steven Ward (Mihawk) et Chioma Umeala (Nojiko).

Depuis quand ce projet est-il dans les cartons ?

C’est en 2017 que l’on a appris le chantier d’une série live action sur One Piece, à l’occasion des vingt ans du manga. C’est ce que rappelait un message partagé trois ans plus tard sur un compte officiel géré par Netflix sur Twitter. Entretemps, le géant de la SVOD, justement, s’est greffé au projet, selon un message paru en janvier 2020.

Le casting a été dévoilé en novembre 2021 et le tournage s’est déroulé sur les huit premiers mois de l’année, jusqu’en août, notamment en Afrique du Sud. Le pilotage de la série est assuré par Steve Maeda et Matt Owens, en tant que showrunners. De son côté, Eiichirō Oda participe à la production exécutive et agit également comme consultant sur le scénario de la série.

Combien d’épisodes sont prévus ?

Dix épisodes composeront la saison une de One Piece sur Netflix.

Oda-sensei supervisera le projet #OnePiece, une série en prises de vues réelles proposée par Steven Maeda et Matt Owens. @NetflixFR pic.twitter.com/TMU3s56d5P — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) January 29, 2020

Y aura-t-il une saison 2 de One Piece ?

Pour l’essentiel, tout dépendra de la réception du public à la première saison. On sait que Netflix a tendance à annuler sans état d’âme des œuvres à peine un mois leur diffusion, malgré leurs qualités. The Get Down, Drôle, 1899, Warrior Nun, Inside Job… les exemples ne manquent pas. Mais, selon la plateforme, jamais une série populaire n’a été résiliée.

Les précédentes séries étaient-elles alors assez suivies ? Peut-être pas pour justifier leurs coûts de production. Dans le cas de One Piece, les choses pourraient être bien différentes : on parle du manga le plus mainstream du monde, avec des millions de lecteurs et de lectrices partout dans le monde. On peine à croire que la série ne sera pas suivie massivement.

Reste à savoir si l’adaptation saura plaire aux fans. En matière de mangas, toutes les propositions n’ont pas été de franches réussites. Netflix s’était essayé à l’adaptation live de Cowboy Bebop, un dessin animé culte. Et on ne peut pas dire que le résultat a ravi les foules. Même l’auteur de l’anime, Shinichiro Watanabe, n’a pas été convaincu. Résultat ? La série a été annulée.

