The Penguin, avec Colin Farrell dans le rôle titre, vient de dévoiler sa date de sortie sur la plateforme Max. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur cette série très attendue, située dans l’univers de The Batman.

C’était l’une des plus belles surprises de The Batman, mais aussi l’une des plus inquiétantes : la présence du personnage menaçant du Pingouin, incarné par le méconnaissable Colin Farrell (True Detective). Après le succès colossal du film au cinéma, en 2022, l’acteur endossera à nouveau le costume de ce méchant charismatique de DC Comics pour un spin-off : The Penguin. Mais que sait-on déjà de l’une des séries les plus attendues de 2024, bientôt disponible en streaming sur Max ?

Quand sortira The Penguin sur Max ?

La date a enfin été révélée par Max le 29 juillet 2024, après des mois d’attente : The Penguin sera disponible sur la plateforme de streaming dès le 20 septembre 2024.

Combien d’épisodes sont prévus pour The Penguin ?

La saison 1 de The Penguin comptera huit épisodes. Max n’a pas encore annoncé si la série sera diffusée à raison d’un épisode par semaine, ou si tous les épisodes seront disponibles en même temps sur la plateforme de streaming.

Qui seront les personnages de The Penguin ?

Comme dans le film The Batman, Colin Farrell incarnera bien évidemment Oz Cobb, alias Le Pingouin. À ses côtés, le casting suivant est attendu :

Cristin Milioti (Sofia Falcone)

Rhenzy Feliz (Victor Aguilar)

Michael Kelly (Johnny Viti)

Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni)

Deirdre O’Connell (Francis Cobb)

Clancy Brown (Salvatore Maroni)

James Madio (Milos Grapa)

Scott Cohen (Luca Falcone)

Michael Zegen (Alberto Falcone)

Carmen Ejogo (Eve Karlo)

Theo Rossi (Dr. Julian Rush)

Quelle sera l’histoire de The Penguin ?

Comme on l’évoquait lors de l’officialisation de la série, The Penguin reprendra là où The Batman s’arrêtait, précisément une semaine plus tard. Dans le film, Le Pingouin était l’un des bras droits de Carmine Falcone, l’un des chefs de la pègre de Gotham. Il gérait alors une boîte de nuit, qui réunissait chaque soir les personnages les plus corrompus de la ville.

Le Pingouin dans The Batman // Source : Warner

À la fin de The Batman, dans lequel Le Pingouin entamait une course-poursuite impressionnante avec le Chevalier noir, Carmine Falcone a été éliminé par le Riddler. Il y a donc une place à prendre au sommet du crime organisé de Gotham, et Le Pingouin semble être le candidat idéal pour l’occuper.

La série dérivée, qui semble reprendre les codes des films de gangsters et notamment de Scarface, pourrait également revenir sur le passé du personnage : qui est-il exactement ? Comment est-il devenu l’un des proches de Carmine Falcone ? Comment a-t-il obtenu les cicatrices qui peuplent son visage ? Tant de questions qui seraient une matière passionnante pour The Penguin.

Qui est Sofia Falcone ?

Il s’agit de la grande méchante de The Penguin, incarnée par Cristin Milioti (How I Met Your Mother, Palm Springs). Emprisonnée à Arkham pendant longtemps, la fille de Carmine Falcone est bien connue dans les comics sous le nom de The Hangman (ou le Tueur au Pendu). Sofia Falcone s’opposera ainsi au Pingouin, et ses apparitions dans les différentes bandes-annonces nous donnent déjà la chair de poule.

Cristin Milioti sera Sofia Falcone // Source : Max

Quel est le lien entre The Penguin et The Batman ?

Le Pingouin est l’un des antagonistes majeurs de l’univers de Batman. Dans Batman : Le Défi, sorti en 1992, il prenait ainsi les traits de Danny DeVito (Jumanji : Next Level). Par la suite, le film de 2022 a remis le personnage sur le devant de la scène, cette fois incarné par Colin Farrell. Très charismatique, bien qu’effrayé par le Chevalier noir, The Penguin méritait donc un spin-off dédié à lui tout seul.

C’est chose faite avec The Penguin, créée par Lauren LeFranc (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D., Chuck), et qui sera notamment produite par Matt Reeves, qui avait réalisé The Batman, le film avec Robert Pattinson.

Batman (Robert Pattinson) apparaîtra-t-il dans The Penguin ?

Si les deux œuvres sont bien liées, il est pour le moment peu probable que Robert Pattinson reprenne le costume du Chevalier noir pour la série dérivée. The Penguin semble en effet uniquement centrée sur le patron du crime organisé, davantage que sur son ennemi masqué. Cependant, il n’est pas à exclure que Batman fasse une apparition surprise, peut-être à la fin de la série. Ce serait d’autant plus logique que The Penguin est censé s’imposer comme la transition logique entre The Batman et le second volet, attendu pour le 30 septembre 2026 au cinéma.

