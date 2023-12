Voici 7 séries TV qui ont marqué la rédaction de Numerama cette année 2023.

Entre le grand hit de l’année, The Last of Us, et d’autres pépites comme Shrinking, Lessons in Chemistry et Heartstopper, voici les séries préférées de la rédaction de Numerama en 2023.

Lessons in Chemistry (et The Last of Us), pour Marcus

Lessons in Chemistry est la plus belle série de l’année à mes yeux, et l’une des meilleures de ces dernières années. De sa cinématographie à sa narration et ses personnages, elle forme une œuvre d’art de très haut niveau, portée par un casting excellent de bout en bout. Son héroïne Elizabeth Zott, incarnée à la perfection par Brie Larson, est technicienne de laboratoire dans les années 1960. Son niveau, pourtant, est celle d’une grande scientifique. Mais la société misogyne de l’époque l’empêche de progresser. Pire, elle est victime d’un viol, dont le traumatisme qui en résulte est partie intégrante de son histoire — et son syndrome post-traumatique est directement traité, ce qui reste encore rare à l’écran. Plus tard dans sa vie, une opportunité étonnante se présente à Elizabeth : présentatrice d’une émission culinaire. Et si elle s’en servait pour retourner le stigmate ? Et si elle utilisait cette émission « destinée aux femmes » pour faire de l’éducation scientifique ?

Lessons in Chemistry est une série triste, émouvante, qui adresse les violences de la misogynie, du patriarcat et du racisme en face à face, sans compter d’autres sujets difficiles comme le deuil. Paradoxalement, la série est écrite avec tant de finesse qu’elle parvient aussi à un équilibre : il y a des moments doux et poétiques, des moments drôles. Lessons in Chemistry parle de reconstruction, de libre-arbitre, de sciences, et même de livres — De Grandes Espérances (de Dickens) est souvent cité, aussi car la notion de destin est très importante dans la série.

Brie Larson dans Lessons in Chemistry // Source : Apple TV+

Il nous faut aussi impérativement citer The Last of Us. Sortie en tout début d’année 2023, sans doute est-ce la meilleure adaptation de jeu vidéo de l’histoire. La série a pu retranscrire l’ADN du road trip de l’histoire originelle, en lui ajoutant ses propres touches. Il en résulte une œuvre intimiste, qui submerge d’émotion. Du post-apo à taille humaine, dont la puissance fait date dans les séries TV. Chez Numerama, on la décrivait à sa sortie comme une œuvre tout bonnement prodigieuse.

The Last of Us, la série // Source : HBO

Shrinking, pour Salammbô

Les séries d’Apple TV+ cachent généralement bien leur jeu. Malheureusement peu mises en avant par la plateforme de streaming, elles se révèlent pourtant régulièrement comme des sommets sériels. De Ted Lasso à Dickinson en passant par For All Mankind, les exemples ne manquent clairement pas. Mais il faut avouer que lorsqu’une comédie avec Jason Segel (How I Met Your Mother) et Harrison Ford (Star Wars) a pointé le bout de son nez, on a honteusement pensé que celle-ci serait vite oubliable. Grave erreur !

Devant Shrinking, on a dû rapidement remballer nos idées préconçues, pour mieux tomber sous le charme de Jimmy, un psychologue en plein deuil qui décide de dévoiler leurs quatre vérités à ses patients. Telle la meilleure des thérapies, cette petite douceur d’Apple TV+ fait du bien à l’âme, mettant des mots sur nos traumatismes les plus enfouis. On ressort de ces 10 épisodes de seulement 30 minutes aussi détendus qu’après un bon bain chaud, prêts à affronter ce que nous réserve l’année 2024, en attendant avec impatience la saison 2.

Harrison Ford et Jason Segel dans Shrinking // Source : Apple TV+

Heartstopper, pour Nelly

Heartstopper est un piège délicieux. On est tombé dedans en croyant regarder une sympathique mini-série pour adolescents. Puis, une fois enveloppé dans cette douceur, il était trop tard : impensable de quitter Nick et Charlie. La première saison de Heartstopper, diffusée en 2022, était déjà un doudou apaisant et réconfortant. La deuxième saison a continué sur cette lancée en 2023. Cela valait la peine de patienter.

Représentation de l’amour gay, des liens de l’amitié, mais aussi du harcèlement scolaire, de l’introversion, de la sensibilité… La série de Netflix (adaptée des romans d’Alice Oseman) s’empare de ces thèmes subtilement, sans nier la gravité de certaines situations tout en gardant sa fraîcheur. Les épisodes se regardent comme on déguste une plaque de chocolat : un carré, puis un autre, oh encore un, c’est si réconfortant… oups, il n’y en a déjà plus.

Heartstopper, la saison 2 à Paris. // Source : Netflix

Ted Lasso, pour Nicolas

Ted Lasso est une série cachotière. Lorsqu’elle est sortie en 2020, sa description mettait en avant l’histoire d’un coach de football américain qui venait en Angleterre pour entraîner une équipe de « soccer ». Tout laissait penser qu’il s’agirait de la série parfaite pour faire rire les fans de sport, sans trop d’ambition. En réalité, Ted Lasso est une série qui fait pleurer, et jamais à cause du foot. Le sport est une dimension secondaire de cette série qui raconte l’histoire d’êtres humains plus ou moins ordinaires, en s’intéressant à la psychologique et aux relations.

Absolument tous les personnages sont attachants, à commencer par Ted lui-même, qui est beaucoup plus profond que le pitre toujours souriant mis en avant dans les premiers épisodes. La saison 3 a confirmé à quel point Ted Lasso méritait ses multiples récompenses de meilleure série comique, alors qu’Apple TV+ n’a toujours rien dit sur une éventuelle saison 4 ou un spin-off… On espère rapidement avoir des nouvelles de l’équipe de Richmond.

Ted Lasso est toujours souriant, à tel point que ça en devient maladif. // Source : Apple TV+

One Piece, pour Julien

Longtemps, on disait qu’il était impossible d’adapter des jeux vidéo ou des mangas en films et séries. Dans les faits, ce n’est pas toujours exact. Il y a parfois eu des heureuses surprises. On l’a vu aussi en 2023, avec l’adaptation de One Piece. Ce n’était pas une mince affaire. La copie rendue avec cette première saison est tout ce qu’il y a de plus honnête. On peut même la considérer comme satisfaisante, à bien des égards.

Bien sûr, les puristes auront pointé les écarts avec les mangas. Les plus tatillons, les défauts de production et les faiblesses des effets spéciaux. Ce n’est sans doute pas la série la plus réussie de l’année non plus. Et pourtant. On a tellement entendu dire que la bande dessinée nipponne était inadaptable qu’il convient d’exorciser cette idée reçue. Malgré l’adaptation qui doit faire d’inévitables sacrifices, One Piece est une série bien fichue.

L’équipe de One Piece ! // Source : Netflix

The Afterparty, pour Aurore

Vous aimez les comédies romantiques ? The Afterparty est faite pour vous. Vous aimez les thrillers ? The Afterparty est également pour vous. Vous aimez les films d’action, les dessins animés, les comédies musicales, et même les films de Wes Anderson ? Ça tombe bien : The Afterparty est toujours idéale pour vous. La série d’Apple TV a un concept hyper original : chaque épisode est réalisé dans un style différent, et le résultat est vraiment génial. The Afterparty est une comédie policière en huis clos : Xavier, une superstar de la chanson, est mort assassiné lors d’une soirée. Tous les invités sont interviewés un par un, et racontent leur histoire à leur manière. Une super série à binge watcher, d’autant plus que la deuxième saison vient de sortir.

The Afterparty // Source : Apple TV+

Cœurs noirs, pour Bogdan

Cœurs Noirs pourrait être un spin-off du Bureau des Légendes. Derrière l’infiltration, il y a parfois de l’action, des opérations coup de poing sur le terrain, menées par des commandos d’élite français dans des environnements hostiles, comme à Mossoul en 2016, en pleine guerre contre Daesh. Cette nouvelle série produite par Amazon Prime Video n’a rien à envier aux films américains du genre : les militaires cyniques, l’ambiance étouffante des missions au Moyen-Orient, les combats intenses dans d’étroits couloirs, tout y est. On retrouve l’esthétique de Démineur, Zero Dark Thirty, et on accompagne ces forces spéciales dans leur sombre mission et les quelques moments conviviaux des baraquements. En six épisodes, Cœurs Noirs peut déjà être considéré comme une référence des séries de guerre.

La série Coeurs noirs // Source : Prime Video

