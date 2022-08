Si vous attendez chaque lundi avec impatience pour votre dose hebdomadaire signée George R.R. Martin, mais que vous ne savez pas quoi regarder les autres jours de la semaine, voici six séries qui méritent également votre attention.

Le nom des Targaryen est désormais sur toutes les lèvres et de toutes les tendances Twitter : depuis la sortie de son premier épisode, le 22 août, House of the Dragon explose déjà quelques records. Mais la série dérivée de Game of Thrones, qui a réalisé le meilleur lancement de la chaîne HBO, ne nous a malheureusement pas entièrement convaincus, après le visionnage de ses six premiers épisodes.

Si vous aimez des éléments de House of the Dragon mais que vous n’avez pas envie de la regarder pour autant, ou que vous souhaitez occuper vos weekends avant la sortie tant attendue des épisodes chaque lundi sur OCS, vous devriez trouver votre bonheur dans cette sélection de six séries, à ne pas manquer.

Si vous regardez House of the Dragon pour… les dragons : Le Prince des dragons

C’est évidemment le type de personnages que l’on attend le plus, à chaque épisode : les merveilleuses créatures ailées, élevées par les Targaryen. Si vous êtes fascinés par les dragons, on vous recommande chaudement de vous intéresser au Prince des dragons, disponible sur Netflix. Co-créée par Aaron Ehasz, le scénariste de la géniale Avatar, le dernier maître de l’air, la série nous plonge dans le monde fantastique de Xadia. Deux princes vont former une alliance improbable avec l’elfe envoyée pour les assassiner, afin de préserver le dernier œuf de dragon.

Ne vous arrêtez pas à son visuel un brin enfantin : Le Prince des dragons aborde au contraire de nombreuses thématiques géopolitiques et sociales, façon Game of Thrones. Alliances et coups bas entre plusieurs clans d’elfes et d’humains sont au programme de cette série animée en trois saisons, plus intelligente qu’il n’y paraît. Et il y a même un couple lesbien : que demander de plus ?

Si vous voulez voyager avec de la fantasy médiévale : The Wheel of Time

Bon, on sait que vous attendez avec impatience le début du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pour prendre le relais de House of the Dragon, et nous aussi. Mais pour patienter et continuer à voyager dans des mondes médiévaux fantastiques, vous devriez vraiment jeter un œil à The Wheel of Time, déjà renouvelée pour une deuxième saison.

Sans être la série du siècle, cette adaptation des romans de Robert Jordan offre une esthétique sublime et un scénario plutôt original. Dans un monde où seules les femmes peuvent utiliser la magie, elles manient leurs pouvoirs pour protéger la roue du temps, un principe selon lequel chaque être possède plusieurs vies, prédestinées. The Wheel of Time manque de piquant, mais propose une immersion fantastique réussie, et c’est déjà pas mal. Sinon, vous pouvez toujours revisionner l’intégrale de Vikings sur Netflix, au choix.

La première saison de The Wheel of Time (La Roue du temps) est disponible sur Amazon Prime Video, dont l’abonnement commence à 5,99 euros par mois.

Si vous vous ne jurez que par les sagas historiques (et Matt Smith) : The Crown

On ne présente plus la fresque en quatre saisons de Netflix, qui dévoile la vie de la Reine Elizabeth II sous toutes ses coutures, de la fin des années 1950 à nos jours. Toutes les deux saisons, The Crown change entièrement son casting, pour coller au mieux à l’âge des protagonistes. Et c’est Matt Smith qui a eu la lourde tâche d’endosser le costume du prince Philip dans les deux premiers chapitres, bien avant sa transformation en Daemon dans House of the Dragon.

L’acteur iconique de Doctor Who avait trouvé l’un de ses plus beaux rôles dans The Crown, offrant un peu d’empathie au spectateur pour l’époux de la Reine d’Angleterre. Si vous appréciez les plongées dans des périodes historiques passées, cette série Netflix devrait combler toutes vos attentes, avec costumes réussis et tasses de thé à la clé. Et si vous aimez voir les fesses de Matt Smith dans House of the Dragon, vous serez servis.

Si vous ne craignez pas les trahisons familiales : Succession

C’est l’une des meilleures séries actuelles du petit écran : Succession s’est rapidement imposée comme une référence, avec ses réparties bien placées et ses intrigues fascinantes. En mettant en scène une famille déchirée et déchirante, cette réinterprétation du Roi Lear de Shakespeare en version médiatique séduit par sa cruauté implacable et son écriture d’une intelligence rare.

Dans cette saga familiale savoureuse, Connor, Kendall, Roman et Siobhan cherchent à prendre le contrôle de l’entreprise de leur richissime père, Logan. Tout comme dans Game of Thrones et House of the Dragon, tous les coups sont permis et les liens du sang ne valent pas grand-chose face au pouvoir. Dans le même style, on vous conseille également Big Little Lies, pour une variation plus féminine des relations familiales devenues toxiques.

Succession et Big Little Lies sont toutes les deux disponibles pour 10,99 euros ou 12,99 euros par mois sur le site d’OCS, ou 11,99 euros en passant par Amazon.

Si vous aimez sursauter devant de choquants cliffhangers : The Haunting ou Dark

Les deux séries Netflix devraient plaire à tous les amateurs de révélations familiales surprenantes à la Game of Thrones et House of the Dragon. Si vous préférez l’horreur, vous devriez apprécier The Haunting, divisée en deux saisons : Hill House et Bly Manor. Chaque saison de cette anthologie est indépendante, se concentrant à chaque fois sur le destin horrifique d’une famille, tout en développant des intrigues psychologiques passionnantes. Loin d’être une énième source de simples jump scares, The Haunting propose plutôt une utilisation intelligente des mécanismes de l’épouvante, pour mieux raconter nos maux intérieurs.

De son côté, Dark plaira aux fans de disparitions mystérieuses et de twists fantastiques. La série nous transporte entre plusieurs époques, tandis que le jeune Mikkel a disparu et que toute la ville de Winden semble être mobilisée pour le retrouver. Entre secrets de famille, énigmes surnaturelles et personnages aux destins funestes, Dark pourrait vous rappeler quelques éléments des sagas de George R.R. Martin (mais en mieux). Ne passez pas à côté de ces deux formidables séries aux allures de casses-têtes. Et croyez-nous, comme dans Game of Thrones : personne n’est à l’abri.

Si vous préférez une série doudou et bienveillante pour changer des violences sexistes : This is Us

Ce n’est un secret pour personne : Game of Thrones n’excelle pas franchement dans l’art de respecter ses personnages féminins. Et puisque House of the Dragon semble emprunter le même chemin, en montrant à nouveau des violences contre les femmes, on vous propose plutôt de vous changer les idées en découvrant une version plus apaisée des Targaryen (quoique) : les Pearson. Ths is Us nous permet de découvrir les liens qui unissent plusieurs personnages nés le même jour : un acteur en perte de vitesse, un couple qui attend des triplés, un homme qui cherche à retrouver son père biologique…

Vous n’allez pas être époustouflés par des scènes d’action en regardant ce drame américain, c’est certain, mais vous allez tomber amoureux de personnages doux et bienveillants (la plupart du temps). Et des fois, ça fait du bien de s’éloigner de la violence graphique de House of the Dragon, on vous jure. This is Us est à découvrir sur Canal+, à partir de 25 euros.

