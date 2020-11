Les abonnés PlayStation Plus ont accès, dès le lancement de la PS5, à une collection d'incontournables PS4. Il y en a vingt en tout, mais on préfère arrêter la sélection à cinq pour mieux vous guider.

Pour le lancement de sa PlayStation 5, Sony a tout prévu. Il a même pensé à récompenser les abonnés PlayStation Plus avec une collection de jeux PS4 incontournables. Dès le 19 novembre, les propriétaires de la nouvelle console auront l’opportunité d’accéder à cette sélection de 20 titres — tant qu’ils restent abonnés — dans des conditions idéales (temps de chargement réduits grâce au SSD, mode Game Boost pour certains).

Vous découvrez l’univers PlayStation avec la PS5 ? Vous avez zappé la précédente génération de consoles ? Pas de panique. On vous aide à bien choisir en sélectionnant cinq productions qui, à nos yeux, ont vraiment marqué l’ère PlayStation 4. Il n’y pas que des jeux édités par Sony dans le lot et nous avons essayé de couvrir un maximum de genres différents.

Les cinq incontournables de la PlayStation Plus Collection

God of War (Sony)

Le must

God of War est tout simplement le meilleur jeu de la PlayStation 4. Il coche absolument toutes les cases : graphismes flamboyants, narration réussie, histoire prenante, gameplay suffisamment profond… Le tout dans une formule qui parvient à se réinventer totalement. On y retrouve un Kratos plus en forme que jamais, flanqué d’un fils poursuivi par des divinités nordiques. Après avoir nettoyé l’Olympe, l’ex-fantôme de Sparte doit maintenant s’attaquer à Asgard, lui qui voulait une retraite bien méritée. Vivement la suite, sous-titrée Ragnarok et déjà annoncée sur PS5.

À lire : Notre test de God of War

Bloodborne (Sony)

Pour les PGM

Vous aimez le challenge et les atmosphères lugubres ? Bloodborne affiche ces deux arguments. Fils spirituel de la saga Dark Souls, dont il reprend les bases pour proposer un gameplay plus nerveux (que l’on retrouve, un peu, dans Sekiro : Shadows Die Twice), Bloodborne est un modèle du genre. Sa structure labyrinthique repose sur une construction méticuleuse des environnements, avec des agencements intelligents, des pièges, des raccourcis… Vous ne compterez pas le nombre de fois où vous allez mourir mais qu’importe. Avec son univers bien à lui et le sentiment d’accomplissement qu’il procure, Bloodborne est une master class signée From Software. Il constitue aussi un bon tour de chauffe avant de s’attaquer au remake de Demon’s Souls.

Ratchet & Clank (Sony)

Tout public

Sony en a mis plein les yeux avec les premières bandes-annonces de Ratchet & Clank : Rift Apart. Hélas, le jeu PS5 ne sort pas en même temps que la console. Pour patienter, il est possible de se rafraîchir la mémoire avec le reboot du tout premier épisode, paru sur PS4 pour accompagner le film d’animation éponyme (spoiler : le long métrage est raté). Joli et drôle, Ratchet & Clank mêle habilement séquences de plateforme et phases de tir avec un arsenal varié. Il s’appuie aussi sur un duo attachant, que l’on a envie de suivre dans leurs aventures survoltées. En bref : une bonne piqûre de rappel avant le bien plus ambitieux Ratchet & Clank : Rift Apart.

Batman : Arkham Knight (Warner Bros.)

Une adaptation exemplaire

Il n’y a certainement pas eu meilleure adaptation de la mythologie Batman en jeux vidéo. La trilogie Batman : Arkham, démarrée sur PS3 et Xbox 360 avec Asylum, a connu son apothéose sur la génération précédente. La transition a permis au studio Rocksteady de franchir un vrai cap technique, n’hésitant pas à offrir, enfin, la Batmobile au super-héros. Un ajout qui a permis d’étendre la carte, sachant que le véhicule est également un prétexte pour des petits puzzles bien pensés. Au regard de ses nombreux arguments, Batman : Arkham Knight a servi d’inspiration pour des productions plus récentes : Marvel’s Spider-Man ou encore Marvel’s Avengers.

À lire : Pourquoi on a rejoué à Batman: Arkham Knight

Resident Evil 7 : Biohazard (Capcom)

Frissons garantis

Resident Evil 7 : Biohazard est la preuve qu’une vieille saga peut totalement se retrouver. Après trois épisodes beaucoup trop orientés action aux yeux de certains fans, Capcom a décidé de revenir aux sources. Le septième opus, qui abandonne la vue à la troisième personne pour la vue à la première personne, est un vrai modèle du genre survival-horror. Néanmoins, on cherche encore des liens avec l’univers principal. Peut-être seront-ils évoqués dans la suite attendue pour l’année prochaine ? Elle s’intitule Resident Evil Village et on y retrouvera Ethan Winters, qui a survécu à l’horreur.

À lire : Notre test de Resident Evil 7: Biohazard

La liste des 20 jeux offerts