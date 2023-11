Rockstar Games a officialisé début 2022 le développement d’un futur jeu vidéo sur Grand Theft Auto (GTA), GTA 6. Les dernières indications évoquent une officialisation en novembre, suivi d’un trailer en décembre.

Rockstar Games prépare la prochaine génération de Grand Theft Auto, avec le développement de GTA 6. Pour l’instant, le studio est aussi muet qu’une tombe quand il s’agit de communiquer de son futur titre. Mais plusieurs informations peuvent déjà être rassemblées sur ce futur hit en devenir, où l’on devrait encore évoluer du côté des bandits et des voyous.

Quand aura lieu la sortie de GTA VI ?

C’est aujourd’hui la grande inconnue. Les indications les plus crédibles tablent pour une annonce d’ici au 12 novembre. La bande-annonce, elle, arrivera plutôt au mois de décembre, pour faire coïncider l’évènement avec le 25e anniversaire de Rockstar Games — le studio derrière Grand Theft Auto. C’est le média américain Bloomberg qui évoque ce calendrier.

Aucune date de lancement n’a été confirmée par le studio américain. La piste la plus plausible concerne celle d’un lancement en 2024, si l’on tient compte des perspectives tracées dans un document financier de Take-Two Interactive Software, la maison mère de Rockstar Games.

Ce document ne cite jamais GTA 6, mais il véhicule des commentaires enjoués pour le studio sur les deux années suivantes, 2025 et 2026. Il est fait mention d’une « prochaine phase de croissance », de la sortie de « plusieurs titres révolutionnaires » ou encore d’un « élan » et d’une « croissance supplémentaire », tout cela se chiffrant en milliards de dollars.

Une description qui correspondrait à un titre du calibre de GTA VI. D’ailleurs, Microsoft table aussi sur un lancement en 2024. C’est en tout cas cette date qu’il retient dans un argumentaire contre Sony, en s’appuyant toutefois sur un article de presse anglophone. Ce qui est sûr, c’est qu’un lancement en 2023 est improbable : le studio n’a toujours pas parlé de son titre.

La seule image postée par Rockstar Games en lien avec son annonce.

Quel sera le nom du prochain Grand Theft Auto ?

Après Grand Theft Auto premier du nom, suivi de quatre autres opus (GTA 2, GTA 3, GTA 4 et GTA 5) qui ont à chaque fois ouvert une nouvelle génération, et porté à cette occasion un numéro, il est attendu que le prochain jeu vidéo suive cette logique. Rockstar Games n’a pas utilisé officiellement GTA 6 (ou GTA VI) pour le nommer, mais ce serait cohérent.

À travers l’histoire de GTA, il y a certes eu des jeux qui ont porté d’autres noms, comme Grand Theft Auto: Vice City ou Grand Theft Auto: San Andreas, mais ce sont des titres qui s’inscrivaient dans une génération déjà ouverte par un autre titre — en l’occurrence GTA 3 pour les deux mentionnés. Le prochain GTA va forcément ouvrir une nouvelle génération, car il arrive plus de 10 ans après GTA 5.

Quel sera le gameplay de GTA ?

Selon toute vraisemblance, GTA 6 proposera une expérience vidéoludique proche de GTA 5. Si l’on se base sur ce qui est sorti à la faveur d’une fuite de données, la vue sera à la troisième personne, avec la caméra positionnée derrière le protagoniste. Il s’agira d’un jeu d’action-aventure, mais aussi de conduite automobile (et de bien d’autres véhicules), avec de nombreuses phases de tir.

Quand la suite de GTA a-t-elle été officialisée ?

Rockstar Games a officialisé le développement de GTA 6 dans un billet de blog paru le 4 février 2022. « Nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain volet de la série Grand Theft Auto est en bonne voie. Nous sommes impatients de vous en dire plus dès que nous serons prêts », pouvait-on lire alors. Depuis, Rockstar Games s’est fait fort discret.

Sur quelle console et sur quel PC pourra-t-on jouer à GTA 6 ?

Là encore, le studio cultive pour l’heure le plus grand secret sur la présence de son futur jeu vidéo. On peut raisonnablement penser qu’il sera disponible sur PC (avec au moins la prise en charge de Windows 10 et Windows 11) — historiquement, la quasi-totalité des opus a été lancée sur Windows. On n’est en revanche pas sûr que le jeu sera sur Mac ou Linux.

Du côté des consoles, la disponibilité de GTA 6 sur la PlayStation V et sur les deux Xbox Series X et S paraît inéluctable. On peut parier que le jeu sera aussi porté un jour sur les futures générations, comme la PlayStation 6.

Que raconte l’histoire de GTA 6 ? Et où se situe l’intrigue ?

Les rumeurs sur GTA 6 ont charrié un grand nombre d’allégations qui sont pour l’essentiel invérifiables, compte tenu du silence religieux qu’applique Rockstar Games sur son prochain titre. Par exemple, il a été question de pouvoir incarner deux personnages, dont une héroïne. Un personnage féminin jouable dans GTA occupant un rôle de premier plan serait inédit.

Il y a certes eu, par le passé, d’autres personnages féminins, mais dont l’aura n’aura sans doute rien à voir avec la narration qui sera proposée dans GTA 6. D’ailleurs, la parité qui s’annonce (l’autre personnage sera un homme) s’inscrit dans le désir du studio de proposer une œuvre plus dans l’air du temps, au ton moins marqué par le sexisme et la transphobie.

Évidemment, il faut s’attendre à avoir une ambiance globalement fidèle aux opus précédents. Les joueurs et les joueuses devraient jouir d’une grande liberté d’action — très grande, d’ailleurs. On devrait toujours franchir les limites de la loi, avec la possibilité d’attaquer des passants, de les écraser au volant d’une voiture volée, ou bien d’aller voir des prostituées. Entre autres.

Miami était déjà une source d’inspiration pour Vice City. // Source : Montage Numerama

Concernant le décor général de GTA 6, on s’attend à un environnement inspiré de la ville de Miami, en Floride, représentée sur une carte particulièrement vaste (dans GTA, les cartes n’ont pas cessé de grandir, à mesure que les consoles et les PC sont devenus de plus en plus puissants). Miami était déjà la source d’inspiration de Vice City.

Il faut noter que Rockstar Games a été la victime d’une grosse fuite d’informations dans les mois qui ont suivi l’officialisation du prochain GTA. Ce piratage a révélé des éléments très précoces du jeu, qui ne disent rien de son développement aujourd’hui — et qui ne sont peut-être plus d’actualité tout court.

« Nous vous présenterons le jeu quand il sera prêt », avait prévenu Rockstar Games. Soit.

Y a-t-il une bande-annonce pour GTA 6 ?

Actuellement, non. Cependant, des internautes ont commencé à voir des références au chiffre six partout — notamment dans des visuels de GTA Online partagés par Rockstar Games. Est-ce une manière subtile, pour le studio, d’aguicher la communauté en attendant d’en dire plus ? Ou alors tout le monde est-il frappé d’hallucination à force d’attendre des nouvelles ?

