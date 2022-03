Gran Turismo 7 revient en arrière pour mieux respecter les joueurs

Très critiqué après une mise à jour qui a copieusement changé son économie, Gran Turismo 7 va prochainement être rééquilibré.

1,5 sur 10 : c’est la note de Gran Turismo 7, donnée par les joueurs sur l’agrégateur Metacritic. Elle tranche avec le score de 87 sur 100 donné par la presse, affiché juste à côté. Cet écart est parfaitement expliqué par l’utilisateur whadafock : « Avec le patch 1.07, Polyphony Digital a compliqué l’obtention de crédits en jeu en réduisant les récompenses des courses afin de pousser les gens à se tourner vers les microtransactions. » Cette situation a même poussé certains fans à tricher. En réponse à ces critiques légitimes, le studio Polyphony Digital a promis des réajustements dans un communiqué publié le 25 mars.

Ce rééquilibrage pourrait permettre de revenir à une économie plus juste et d’en finir avec les polémiques. « Nous ré-établirons le système de récompense avec un meilleur équilibre à travers tout le jeu, afin que tous les joueurs puissent en bénéficier », explique le studio japonais. En l’état, il peut en effet être tentant de payer quelques euros pour s’offrir la voiture de ses rêves, plutôt que d’enchaîner bêtement les courses jusqu’à obtenir suffisamment de crédits.

Gran Turismo 7 // Source : Polyphony Digital

Polyphony Digital rétropédale sur Gran Turismo 7

Au début du mois d’avril, Gran Turismo 7 devrait donc recevoir une mise à jour qui comportera plusieurs changements normalement bénéfiques pour les joueuses et les joueurs. Sont évoquées : une augmentation des récompenses dans plusieurs courses (solo, comme en ligne) et une augmentation de la limite maximale de crédits non-achetés (de 20 à 100 millions). Le développeur va également ajouter 8 évènements dans la catégorie ‘Course d’Endurance’.

Conscient qu’il n’a pas été suffisamment transparent jusqu’à aujourd’hui, Polyphony Digital annonce aussi des nouveautés attendues pour plus tard. Par exemple, on devrait bientôt pouvoir revendre les voitures de sa collection — soit un nouveau moyen d’obtenir des crédits. Et, bien sûr, il est prévu d’ajouter du contenu. On rappelle que Gran Turismo 7 se définit comme un jeu service, ce qui veut dire qu’il ne cessera d’évoluer avec le temps. C’est ce statut qui explique, en partie, la présence de microtransactions. Elles permettent de générer des revenus bien après le lancement — sous couvert que l’économie soit équitable.

Pour s’excuser de la gêne occasionnée, Polyphony Digital offre 1 million de crédits à celles et ceux qui ont acheté une version physique ou numérique de Gran Turismo 7 avant le 25 mars. Pour les recevoir, les concernés devront se connecter au jeu d’ici au 25 avril.