Maxime Claudel - il y a 10 minutes Pop culture

Les grosses licences sont nombreuses sur Nintendo Switch et côtoient des productions indépendantes de qualité. Si vous venez de recevoir en cadeau la console hybride de la firme nippone ou sa petite sœur portable, voici une liste des jeux incontournables ainsi qu'une sélection d'accessoires aussi bien utile dans votre salon que lors de vos déplacements.

Pourquoi nous faire confiance ? Au sein de la rédaction Numerama, nous sommes tous joueurs, de près ou de loin et Maxime travaille dans la presse jeu vidéo depuis des années. Côté Switch, c’est la console qui a gagné notre cœur le plus vite.

La Nintendo Switch est un immense succès pour la firme de Kyoto. En moins de trois ans, la console hybride s’est écoulée à plus de 40 millions d’exemplaires, ce qui veut dire que Big N a tout simplement réussi son pari. À titre de référence, sa grande sœur la Wii U n’a réussi qu’à atteindre les 13 millions de consoles vendues sur toute la durée de sa vie…

Bien que la console puisse être utilisée sur un téléviseur, elle est avant tout nomade et peut s’emporter partout avec soi — sachant qu’il existe aujourd’hui une version Lite, moins chère et 100 % portable. Et si la Switch a réussi à convaincre les sceptiques de la première heure, c’est aussi grâce à un catalogue de jeux de qualité où l’on retrouve toutes les licences importantes pour Nintendo comme Zelda ou Mario et ses diverses déclinaisons. En plus, c’est une mine d’or pour les oldies et les jeux indépendants qui ravit de nombreux joueurs.

Vous venez de craquer pour la dernière console de Nintendo et vous avez déjà fini l’excellent Gris ? Super (Mario) : on va vous aider à enrichir votre ludothèque avec des pépites et compléter votre pack avec des accessoires essentiels.