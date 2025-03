Lecture Zen Résumer l'article

Après le flamboyant It Takes Two, Hazelight Studios repousse toujours plus loin son emphase sur le jeu coopératif avec Split Fiction. L’inventivité et la générosité s’y mélangent dans un cocktail explosif. Notre test.

Réaliser le test d’un jeu comme Split Fiction n’a pas été une sinécure. Dernier-né de l’imagination — débordante — d’Hazelight Studios, il repose sur un concept fort : on y joue à deux, ou on n’y joue pas du tout. Par conséquent, il a fallu trouver un partenaire à l’emploi du temps adapté, avec la contrainte supplémentaire de l’échéance à respecter (à peine quelques jours pour le finir). J’ai d’abord joué à Split Fiction avec Nicolas Lellouche, mon collègue journaliste chez Numerama, avant de le terminer avec Carole Quintaine, créatrice de contenus spécialisée dans les jeux vidéo. Ce fut à l’arrivée une belle épopée de 15 heures, avec une foule d’émotions mélangées.

Avant d’expliquer pourquoi Split Fiction est un nouveau banger, il faut prendre le temps de souligner la posture d’Hazelight Studios vis-à-vis de la commercialisation de son jeu. La générosité du studio démarre dès l’achat : prix attractif (50 €), Pass ami pour pouvoir faire jouer un proche sans avoir à payer une deuxième copie, politique stricte sur les contenus additionnels (pas de microtransaction, pas de DLC) et fonctionnalité cross-play (pour jouer avec n’importe qui, qu’importe la plateforme). Sachant que Split Fiction est édité par Electronic Arts, ce serait presque une anomalie. Hazelight Studios est même allé jusqu’à créer un Discord pour qu’on puisse trouver quelqu’un avec qui jouer — malin.

Pourquoi Split Fiction est un immense banger

Au moins deux jeux-en-un Comme les deux héroïnes de Split Fiction ont chacune un rôle distinct à jouer, vous pouvez refaire l’aventure deux fois et vivre une expérience différente.

On pourrait croire que la contrainte — jouer à deux — de Split Fiction constitue un frein à son excellence. C’est tout l’inverse : elle nourrit une philosophie basée sur l’amusement total en duo. En résulte une aventure d’une grande inventivité. Tout au long de ses différents chapitres, Split Fiction empile les idées et les références avec un rythme susceptible de donner le tournis. On ne cessera de s’ébahir devant chaque nouvelle trouvaille, jusqu’à s’impatienter pour celle d’après. Split Fiction procure un shot de plaisir auquel on devient addict, puisqu’aucun moment de jeu ne ressemble à un autre.

Chaque moment de jeu est unique

Hazelight Studios parvient à donner un souffle étonnamment inédit à ce qu’était déjà It Takes Two, pourtant référence de la coopération. Une qualité qu’il doit à son récit articulé autour de deux héroïnes autrices, qui disposent chacune d’un genre respectif (science-fiction pour l’une, fantasy pour l’autre). Elles se retrouvent alors plongées dans leurs propres histoires, à cause d’une machine avaleuse d’idées. Si l’histoire s’avère moins touchante et convaincante que celle d’It Takes Two (qui aborde le sujet du divorce), car plus générique, elle n’en demeure pas moins un formidable prétexte pour proposer une aventure mixant plusieurs univers dans un cocktail détonnant.

Split Fiction est bourré de surprises. // Source : Capture PS5

Il y a dès lors beaucoup d’intelligence qui émane de Split Fiction, ne serait-ce que pour assurer un minimum de cohérence. À l’arrivée, la narration brille davantage dans l’exploration des fêlures des deux personnages, qui se livrent à mesure qu’elles font connaissance — entre elles, et avec les joueuses et les joueurs. On assiste alors à des petits arcs réparateurs, remplis de bons sentiments. Au-delà de l’aspect ludique, Split Fiction a de quelques belles leçons de vie à partager.

Si vous nous demandiez dans quelle école de gameplay se niche Split Fiction, on serait dans un sacré pétrin pour répondre. Il est difficile d’attribuer un genre à la proposition d’Hazelight Studios, les développeurs y ayant mis tout ce qu’ils ont pu. Du puzzle game à la plateforme (en 2D comme en 3D), en passant par du jeu de tir, il y a mille et une choses à découvrir dans Split Fiction. Comme l’a si bien fait Astro Bot quelques mois auparavant, il rend à son tour hommage au jeu vidéo — ainsi qu’au cinéma. On sent une envie de partager une passion commune, avec un immense sourire qui récompense une telle diversité (y compris visuelle).

Il y a forcément un chat mignon. // Source : Capture PS5

Bien sûr, pour pimenter l’expérience et justifier la nécessité de jouer à deux, Split Fiction place la collaboration au cœur de la réussite. Il faut communiquer et observer pour exploiter les pouvoirs — différents — des héroïnes, lesquels varient en fonction des situations. Tantôt, la séparation est impérative. Tantôt, rester collées est obligatoire. Parfois, être hyper précises et coordonnées est la clé. Une certitude : on n’y arrivera pas tout seul, et c’est toute la beauté de Split Fiction.

Sans surprise, et c’est une petite déception, Hazelight Studios ne maîtrise pas toujours tout ce qu’il offre. On peut perdre le fil dans certaines séquences un peu plus complexes. Il arrive que Split Fiction tire un peu trop sur la longueur (les combats de boss en tête). On se demande aussi si ce gameplay démultiplié, tiré de différents jeux, est adapté à un public large. Le challenge atteint des sommets assez élevés pour une production ayant une orientation familiale. Dans nos souvenirs, It Takes Two était plus accessible. C’est un point à avoir en tête si vous comptez vous lancer avec un partenaire moins expert.

Split Fiction se nourrit aussi de petites interactions. // Source : Capture PS5

On terminera ces éloges par un dernier compliment : non content d’être généreux sur le fond, Split Fiction l’est également sur la forme. Graphiquement, l’association des deux orientations — SF et fantasy — fonctionne à merveille, car la réalisation assure le spectacle. Certes, les niveaux ne sont pas très grands, ni même garnis, mais le but n’est pas de vous laisser explorer un vaste monde ouvert (il y a quand même quelques petites sucreries à trouver çà et là). La bande son est au diapason, avec des morceaux qui épousent à merveille ce qui est affiché à l’écran. Attention, toutefois, ça bavarde beaucoup, et on n’a pas toujours le luxe de suivre dans le feu de l’action.

Prix et date de sortie de Split Fiction

Le jeu Split Fiction est disponible à partir du 6 mars 2025, au tarif officiel de 50 €.

Le verdict 9/10 Split Fiction Voir la fiche 39,99 € sur Auchan 44,99 € sur Fnac On a aimé Mille idées à la minute

Réalisation soignée

Générosité à tous les niveaux On a moins aimé Moins touchant que It Takes Two

Certaines séquences traînent en longueur

Gameplay moins accessible Moins touchant et un tantinet moins maîtrisé que It Takes Two, car plus fougueux, Split Fiction parvient quand même à repousser toujours plus loin le concept du jeu exclusivement coopératif. Le scénario générique est un prétexte pour imaginer mille aventures en une seule. On prend beaucoup de plaisir à découvrir et à jouer les deux héroïnes. Surtout, Split Fiction empile les idées et les références avec une générosité incroyable, le tout avec une réalisation de haut vol. De la première à la dernière minute, on s’amuse et on sourit. Plus important, encore, on partage. Après It Takes Two, Hazelight Studios tient sa nouvelle référence du genre coopératif, avec potentiellement un titre de GOTY 2025 au bout.

