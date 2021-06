L'année 2021 sera ponctuée de plusieurs événements sportifs. Cela peut être le bon moment de changer sa télévision. Aujourd'hui, l'offre 4K UHD est copieuse. Voilà comment identifier le modèle le plus adapté à vos besoins.

Le guide d’achat téléviseur 4K UHD en résumé

L’Euro, les Jeux Olympiques, les nouvelles consoles… les raisons ne manquent pas, cette année, pour acquérir une nouvelle télévision. D’autant que les événements sportifs s’accompagnent souvent de périodes promotionnelles permettant de s’équiper à moindres frais.

Le marché des télévisions est cependant loin d’être simple à comprendre. Entre le nombre de constructeurs, les différentes technologies, les évolutions qui fleurissent d’année en année, l’élaboration des gammes… Il y a matière à s’y perdre. Un risque à éviter à tout prix, car on ne change pas sa télévision tous les ans.

Dans ce guide, vous trouverez notre sélection des meilleurs produits, adaptés à tous les usages (streaming, cinéma, jeux vidéo, sports…). Notez que nous ne parlons que de télévisions 4K UHD, qui correspondent au standard actuel. Il existe des modèles 8K depuis déjà plusieurs années, mais la norme est encore loin d’être développée.

Les critères à prendre en compte avant de choisir son téléviseur

OLED versus QLED : que choisir ?

Sur le marché des téléviseurs, deux technologies s’opposent : l’OLED, popularisé par LG, et le LCD, dont l’évolution QLED est soutenue par Samsung. D’un côté, nous avons des pixels capables d’émettre leur propre lumière, ce qui garantit des contrastes immenses (avec des noirs vraiment noirs). De l’autre, nous avons un téléviseur qui a toujours besoin d’un rétroéclairage. L’OLED et le QLED ont chacun leurs avantages mais, selon nous, l’OLED est clairement le meilleur.

Qu’est-ce que le mini LED ?

Le mini LED est la dernière évolution du LCD. Il s’agit toujours de diffuser la lumière avec un rétroéclairage réunissant plusieurs LED. Ici, elles sont encore plus petites, ce qui permet d’en mettre plus pour mieux affiner la diffusion de la lumière. C’est la technologie qui anime le dernier iPad Pro et les téléviseurs Neo QLED de Samsung. Comme nous avons pu le constater dans nos tests, la progression est appréciable mais il y a encore quelques défauts à signaler.

Faut-il un câble HDMI spécifique pour la norme 2.1 ?

La norme HDMI 2.1 va peu à peu devenir standard en raison de tous les formats et fonctionnalités qu’elle permet (c’est surtout vrai pour le gaming) — à partir du moment où tous vos appareils sont compatibles. Pour faire transiter un grand nombre de données, il est nécessaire de se munir d’un câble capable de les supporter. Ce qui ne veut pas dire qu’il faudra dépenser des dizaines d’euros pour un câble HDMI : un modèle Ultra High Speed (48 Gbits/s) fera l’affaire.

Quelle taille de télévision choisir ?

Qu’on le veuille ou non, le marché des télévisions s’articule aujourd’hui autour des tailles 55 et 65 pouces. La définition 4K, couplée à des technologies de moins en moins fatigantes pour les yeux, permet d’augmenter l’affichage, sans avoir é reculer son canapé. Comme la distance de lecture diminue, on peut acheter plus grand sans se faire mal aux yeux. La distance conseillée varie selon les constructeurs : entre 1,5 et 2 fois la hauteur de la télévision. En pratique, cela donne l’exemple suivant : on pourra placer un écran de 85 pouces à 2 mètres de soi sans problème. Bref, n’hésitez pas à passer à la taille au-dessus. A noter que les téléviseurs OLED n’existent pas sous la diagonale 48 pouces.

Faut-il désactiver la compensation de mouvement ?

Les constructeurs ont tendance à barder leurs télévisions d’algorithmes toujours plus poussés, censés fournir une image de meilleure qualité. Ils ont cependant souvent tendance à dénaturer le rendu. Le symbole de cette dérive s’appelle la compensation de mouvement, pensée pour fluidifier l’image. Les cinéastes détestent cette technologie. Et nous aussi.

