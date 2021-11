À quoi sert l'abonnement PlayStation Plus ? Quels sont les nouveaux titres disponibles ? Retrouvez ici la sélection complète sur toute l'année 2021.

Alors, à quoi joue-t-on en novembre 2021 sur le PS Plus ?

Qu’est-ce que le PlayStation Plus ?

Le PlayStation Plus est l’abonnement premium de Sony, l’équivalent du Xbox Live Gold chez Microsoft et du Nintendo Switch Online. Introduit sur PlayStation 3, il est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et, bien sûr, sur PS5.

Le prix de l’abonnement PS Plus

Mais son prix, revu à la hausse en 2017 pourrait être un frein, s’il ne s’agissait que d’un deuxième fournisseur d’accès à Internet. Pour justifier cette somme, Sony a ajouté des bonus à l’abonnement, ce qui le rend carrément rentable : un espace de stockage sur le cloud (100 Go), des réductions exclusives sur le PlayStation Store et, plus intéressant encore, des jeux gratuits tous les mois. L’abonnement d’un an à est 59,99 euros, pour trois mois, c’est 24,99 euros, et un mois coûte 8,99 euros.

Depuis le mois de novembre 2020, Sony a ajouté la PS5 au PlayStation Plus. Les propriétaires de la console nouvelle génération bénéficient ainsi d’une collection de titres PS4 incontournables (et améliorés). À partir de la sortie, il y aura un jeu PS5 par mois.

Qu’y a-t-il dans l’abonnement PlayStation Plus ?

Chaque début de mois, les membres PlayStation Plus peuvent donc télécharger au minimum deux jeux PlayStation 4 sans surcoût supplémentaire. La sélection est inégale d’un mois sur l’autre et, bien évidemment, accessible uniquement pendant la période concernée. Une fois que vous avez téléchargé un jeu, il reste à vous tant que vous êtes abonnés.

Voici la liste des jeux qui sont proposés en novembre 2021, ainsi que les titres offerts les mois précédents.

Les jeux « offerts » en novembre 2021 sur le PS Plus

Il y a six jeux qui sont disponibles en novembre 2021 avec l’abonnement PS Plus.

Les jeux en octobre 2021

Hell Let Loose (PS5) : des escarmouches à 50 contre 50, inspirées de la Seconde Guerre mondiale et très axée sur l’aspect tactique ;

PGA Tour 2K21 (PS4) : pour les amateurs de golf ;

Mortal Kombat X (PS4) : des combats ultra sanglants et violents. Sa principale nouveauté ? Chaque personne possède plusieurs styles.

Ces trois jeux seront proposés gratuitement aux abonnés PlayStation Plus à compter du 5 octobre, jusqu’au 1er novembre.

Septembre 2021

Overcooked : All You Can Eat ! (PS5) : un jeu de cuisine terriblement addictif, encore plus drôle à plusieurs. Attention à vos amitiés quand même ;

Predator : Hunting Grounds (PS4) : une expérience multijoueur asymétrique qui fait s’affronter des soldats et le célèbre chasseur de primes extraterrestre. On a connu mieux ;

Hitman 2 (PS4) : l’agent 47 parcourt le monde dans le but d’assassiner des cibles.

Ces trois jeux seront disponibles gratuitement du 7 septembre au 4 octobre.

Août 2021

Hunter’s Arena : Legends (PS5) : un Battle Royale à trente joueurs, avec un gameplay centré sur des enchaînements aériens et des contres décisifs ;

Tennis World Tour 2 (PS4) : pour les fans de tennis qui veulent patienter jusqu’à l’US Open ;

Plans vs. Zombies : Battle for Neighborville (PS4) : un jeu de tir à plusieurs où des plantes affrontent des zombies.

Ces trois jeux pourront être téléchargés par les abonnés PlayStation Plus du 3 août au 6 septembre.

Juillet 2021

A Plague Tale : Innocence (PS5) : l’un des meilleurs jeux de ces dernières années revient sur PS5 avec des graphismes améliorés et des temps de chargements raccourcis. Ne le loupez sous aucun prétexte ;

Call of Duty : Black Ops 4 (PS4) : des modes de jeu à plusieurs en veux-tu en voilà ;

WWE 2K Battlegrounds (PS4) : pour celles et ceux qui aiment le catch.

Ces trois titres seront à récupérer gratuitement du 6 juillet au 2 août.

Juin 2021

Operation : Tango (PS5) : un jeu coopératif en ligne qui demande à un agent et à un hacker d’associer leurs compétences pour réussir des missions. Micro obligatoire, nous dit-on ;

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown (PS4) : un jeu de combat ;

Star Wars : Squadrons (PS4) : vous avez toujours rêvé de piloter un X-Wing ou un TIE Fighter ? Ce jeu est fait pour vous. Vous pouvez même y jouer en réalité virtuelle.

Operation : Tango et Star Wars : Squadrons seront offerts jusqu’au 5 juillet. Les abonnés PlayStation Plus pourront récupérer Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown jusqu’au 2 août.

Mai 2021

Wreckfest : Drive Hard. Die Last. (PS5) : un jeu de course arcade où il faut tout détruire. Il paraît que le moteur physique est très réaliste ;

Battlefield V (PS4) : la célèbre saga d’Electronic Arts revient à la Seconde Guerre mondiale avec beaucoup de modes de jeu ;

Stranded Deep (PS4) : après un mystérieux accident d’avion, il faut survivre sur une île à explorer de fond en comble.

Ces trois jeux seront disponibles gratuitement du 4 au 31 mai.

Avril 2021

Oddworld : Soulstorm (PS5) : jeu vidéo inédit, qui est la suite directe d’Oddworld : New ‘N’ Tasty. On incarne toujours Abe dans un mélange de plateforme et de réflexion ;

Days Gone (PS4) : décevant à son lancement, ce jeu en monde ouvert a reçu plusieurs mises à jour et constitue désormais une expérience réussie. Bref, c’est le bon moment de s’y mettre ;

Zombie Army 4 : Dead War (PS4) : un jeu bourrin où il faut tuer des zombies à la solde d’Hitler.

Les abonnés PlayStation Plus pourront récupérer ces trois jeux du 6 avril au 3 mai.

Mars 2021

Final Fantasy VII Remake (PS4) : l’un des meilleurs RPG de tous les temps a connu une réinvention totale en 2020. Attention, la version offerte dans le cadre du PlayStation Plus ne sera pas éligible à une mise à niveau gratuite sur PS5. Mais cela reste un joli cadeau pour les abonnés ;

Remnant : From the Ashes (PS4) : ce jeu de tir à la troisième personne s’inspire de certaines mécaniques des Dark Souls pour proposer une expérience exigeante, jouable à plusieurs ;

Maquette (PS5) : un jeu d’énigmes étrange où il faudra « modifier le monde de manière récursive et manipuler l’environnement pour que ces changements se reflètent dans la version en taille réelle qui vous entoure » ;

Farpoint (PlayStation VR) : en bonus ce mois-ci, Sony offre un jeu pour les propriétaires du PlayStation VR. Farpoint est un jeu de tir à la première personne.

Ces quatre jeux seront offerts du 2 mars au 5 avril.

Février 2021

Destruction AllStars (PS5) : une exclusivité PS5 centrée sur des combats de véhicules en arène. « Vous devrez user d’habileté, de tactique et de maîtrise du timing pour causer des dégâts, aussi bien derrière le volant qu’en mettant à profit vos compétences de parkour », précise Sony ;

Control Ultimate Edition (PS5 & PS4) : l’un des meilleurs jeux d’action de ces dernières années. L’Ultimate Edition réunit également les deux extensions ;

Concrete Genie (PS4) : une petite sucrerie centrée sur un jeune garçon chargée de redonner son lustre d’antan à une ville portuaire.

Ces trois jeux seront disponibles gratuitement à partir du mardi 2 février. Destruction AllStars ne sera plus offert à compter du 6 avril tandis que Control Ultimate Edition et Concrete Genie redeviendront payants dès le 1er mars.

Janvier 2021

Maneater (PS5) : un RPG où l’on incarne… un requin. Le but est de grimper dans la chaîne alimentaire en mangeant un maximum. À noter que la version PS4 n’est pas incluse ;

Shadow of the Tomb Raider (PS4) : dernier volet de la trilogie mettant en scène une Lara Croft plus jeune. C’est loin d’être l’épisode le plus mémorable ;

Greedfall (PS4) : un autre RPG, plus classique dans sa structure.

Ces trois jeux seront disponibles gratuitement à partir du mardi 5 janvier. Ils redeviendront payant à compter du 1er février.

PlayStation Plus Collection

Voici la liste des jeux de la PlayStation Plus Collection, proposés aux joueurs PS5 :

Bloodborne

Days Gone

Detroit : Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet et Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4 : A Thief’s End

Batman : Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty : Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV, Édition Royale

Monster Hunter : World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 : Biohazard

Article publié initialement le 02 août 2018 et mis à jour le 05 novembre 2021

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo