En quatre années d’existence (voire plus si on compte la génération Xbox One), l’offre de jeux disponibles sur les Xbox Series S et X s’est bien densifiée. Entre nouvelles sorties et catalogue de jeux rétrocompatibles, il y a beaucoup de titres en tout genre à découvrir sur les consoles de Microsoft. Voici notre sélection des meilleurs jeux afin de rentabiliser au mieux votre machine.

La console de Microsoft n’est pas forcément reconnue pour ses exclusivités. Depuis l’ère next-gen apparue en 2020, la PlayStation 5 de Sony a largement gagné la bataille sur ce terrain avec de très bons titres comme God of War Ragnarök ou encore The Last of Us 2 Remastered. Il n’en demeure pas moins que les Xbox Series X et S ont aussi leurs petites pépites.

La Xbox Series S et la Xbox Series X s’appuient toutes les deux sur l’héritage de la Xbox One, que ce soit en termes de services, d’accessoires ou de jeux. Il y a par conséquent matière à se perdre dans une offre très riche. Ce guide a pour but de vous aider à faire les bons choix pour découvrir la next gen dans les meilleures conditions, que vous optiez pour la Xbox Series S ou la Xbox Series X.

Notre sélection des meilleurs jeux sur Xbox Series X et S

Halo Infinite revient de très loin. Initialement prévu en même temps que la Xbox Series S et la Xbox Series X, le jeu de tir futuriste a été repoussé après une présentation jugée médiocre par la communauté. Et c’est peu dire que les quelques mois de développement en plus ont fait un bien fou au projet.

Halo Infinite // Source : Capture Xbox

Halo Infinite associe en effet un mode multijoueur gratuit d’une efficacité redoutable à une campagne solo loin d’être inintéressante grâce, notamment, à des sensations excellentes et une structure ouverte tout ce qu’il faut.

Vous ne jouerez certainement à rien de plus beau que Forza Horizon 5 sur Xbox Series X et S. Époustouflant, le jeu de course nous permet de parcourir des routes fictives, inspirées du Mexique. La reconstitution est exemplaire, et c’est un véritable bonheur de tous les instants.

En prime, le gameplay de Forza Horizon 5 est ultra accessible, ce qui permet de s’y plonger sans crainte d’être frustré à mesure que les courses s’enchaînent. En prime, Forza Horizon 5 est dans le Xbox Game Pass.

Psychonauts 2

L’écriture d’une finesse hallucinante

Gameplay généreux… Points faibles … mais un peu trop old-school parfois

Il manque une VF pour bien suivre pendant l’action

La version PS4 prive Microsoft d’une belle exclusivité

Derrière Psychonaut 2 se cache un créateur très doué : Tim Schafer. Ce dernier a déjà prêté ses talents à des jeux cultes comme Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island, Maniac Mansion : Day of the Tentacle ou encore Grim Fandango. Psychonauts 2 est très sincère : il part dans tous les sens pour mieux traiter une thématique grave (les maladies mentales). En termes de gameplay, les situations sont d’une variété étonnante et portées par une écriture fine et juste. Un très, très grand jeu.

Psychonauts 2 // Source : Microsoft

Google Earth en mieux. Blague à part, bien que ce jeu soit un peu niche et s’adresse aux passionnés d’aviation, les débutants peuvent rapidement se retrouver à errer sur la map de Microsoft Flight Simulator. Et pour cause, le jeu reprend quasiment à l’identique la carte de la Terre.

Microsoft Flight Simulator sur Xbox Series X // Source : Capture Xbox

Vous l’aurez compris, une fois le décollage maitrisé, la mission est simple : retrouver sa maison à bord d’un A380 pour contempler des endroits familiers vus du ciel. C’est précisément cela, l’expérience Microsoft Flight Simulator pour les « noobs ». Au-delà de cet aspect rigolo, le jeu reste un simulateur de vol qui ne pardonne pas. Une erreur au décollage ou à l’atterrissage et vous partez dans le décor. C’est aussi ce qui fait le charme de ce Microsoft Flight Simulator.

Édité par Microsoft, Grounded est un jeu de survie qui nous plonge dans le monde du petit. On y incarne un humain réduit à la taille d’une fourmi qui doit lutter pour sa survie contre des insectes qui paraissent logiquement immenses. Entre combat épique et artisanat, Grounded est en quelque sorte un « Arthur et les Minimoys » en jeu vidéo.

Grounded // Source : Microsoft

Senua’s Saga: Hellblade 2 est selon nous la démonstration technique de la Xbox sur le plan des graphismes. Au-delà de son excellente narration, le jeu propose l’expérience graphique la plus aboutie pour la console avec des environnements riches et denses grâce à Unreal Engine 5.

Senua’s Saga: Hellblade 2 // Source : Capture Xbox

Pour le gameplay, ce second opus s’inscrit dans la même lignée que son prédécesseur. Ne vous attendez pas à des phases de jeu effrénées, Senua’s Saga: Hellblade 2 est davantage une expérience cinématographique qui invite le joueur à s’émerveiller devant un univers sombre et mystique.

Après une expérience très mitigée sur Diablo III, les fans de la licence Blizzard attendaient beaucoup de ce Diablo IV. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio a répondu présent avec ce nouvel épisode.

Diablo IV // Source : Blizzard Entertainment

Côté gameplay, le mythique hack’n’slash est réussi autant sur le plan graphique que sur le contenu in-game. On se retrouve dans un vaste monde ouvert connecté, dans lequel on peut très vite passer des heures à anéantir des vagues de mobs, tant c’est satisfaisant. Que cela soit en early, en mid ou endgame, le jeu est généreux et vous pousse à continuer son exploration sans cesse pour améliorer son personnage. En bref, Diablo IV est le blockbuster de Blizzard avec une direction artistique à couper le souffle.

À noter qu’en 2024, avec l’arrivée de l’extension Vessel of The Hatred, le jeu a gagné du contenu additionnel avec une nouvelle classe et un prolongement de l’arc narratif, pour le plus grand bonheur des fans.

Doit-on vraiment encore le présenter ? Comme la plupart des titres, ce n’est pas une exclusivité Xbox, mais il fait partie des jeux qu’il faut lancer sur sa console. Enfin, si vous n’avez pas peur de mourir des centaines de fois… Avec le monde ouvert d’Elden Ring, grandiose et vaste, FromSoftware a réussi un pari, celui de démocratiser l’univers des Souls. Le jeu reste impitoyable et vous allez détester certains boss.

Elden Ring // Source : Capture d’écran

Si Elden Ring ne vous a pas traumatisé et que vous en voulez encore. L’extension Shadow of the Erdtree est sortie en 2024. Elle s’apparente presque à un second opus avec une nouvelle carte à explorer et de nouveaux boss bien dopés. Enfin, encore faut-il avoir coché les prérequis pour lancer l’extension.

Treize années après le premier épisode, Alan Wake 2 est finalement sortie en octobre 2023. On y retrouve deux agents du FBI en pleine enquête suite à des disparitions inquiétantes. La mise en scène est pleinement réussie avec ce nouvel opus qui oscille habilement entre suspens et terreur. C’est sûrement l’un des meilleurs titres narratifs sur Xbox.

Alan Wake 2 // Source : Remedy Entertainment

Starfield

Visuellement réussi

Écriture au top Points faibles Les combats, mous

L’abondance de menus et de temps de chargement

Un sentiment de vide, parfois

Très attendu depuis son annonce en 2022, Starfield était considéré comme le jeu providentiel de la Xbox en raison de son exclusivité. Finalement lancé en octobre 2023, Starfield est une réussite, mais nécessite encore pas mal d’améliorations pour rendre l’expérience stimulante, notamment au niveau des phases de combat. En revanche, l’exploration et l’écriture sont de la partie, ce qui renforce l’expérience immersive du jeu.

Starfield // Source : Bethesda

Quels sont les meilleurs jeux à venir sur Xbox ?

Les exclusivités côté Xbox se sont un peu fait attendre, mais plus pour longtemps. De nombreux jeux et licences mises en stand-by sont attendus prochainement sur la console de Microsoft.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl : Attendu pour le 20 novembre prochain sur Xbox et PC, ce jeu développé par GSC Game World et Plaion nous plonge dans un Tchernobyl post-apocalyptique hanté par des monstres et de puissantes forces mystiques.

Le titre du second opus est renommé Heart of Chornobyl pour refléter l’orthographe ukrainienne du mot. // Source : Stalker 2

Fable : Exclusivité très attendue par les fans de Xbox de la première heure, Fable se fait clairement désirer. Le titre annoncé officiellement en 2020 n’a toujours pas de date de sortie précise depuis. Seules certitudes : la trame de l’histoire devrait se dérouler dans le royaume d’Albion et le jeu devrait sortir en 2025 sur Xbox et PC.

The Elder Scrolls VI : Entré en phase de production en 2023, The Elder Scroll VI ne devrait arriver pas avant 2026 (et encore). Le nouveau titre de Bethesda est très attendu puisqu’il fera suite au cinquième épisode de la saga Skyrim de 2011.

Quels jeux Xbox One sont compatibles avec la Xbox Series X et S ?

La quasi-totalité des jeux (hors Kinect et EA Hub) sortis sur la Xbox One et ceux présents dans le Microsoft Store sont jouables avec les Series X et S. Idem pour les jeux de Xbox 360 compatibles avec la Xbox One.

