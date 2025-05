Lecture Zen Résumer l'article

Quelques heures après la publication de la seconde bande-annonce officielle, PlayStation a décidé de référencer le jeu le plus attendu de 2026. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais on peut l’ajouter à sa liste de souhaits.

Sony ne perd pas de temps. Dans les minutes qui ont suivi l’officialisation de la seconde bande-annonce de GTA VI, mais aussi la révélation de son synopsis officiel, de ses personnages secondaires et de 76 images inédites, le constructeur japonais a actualisé son PlayStation Store pour mettre en rayon le jeu le plus attendu de 2026. Les joueurs peuvent ores et déjà l’ajouter à leur liste de souhaits, ce qui leur permettra de recevoir toutes les informations officielles sur le jeu, comme l’ouverture des précommandes.

GTA VI sur le PlayStation Store. // Source : Capture Numerama

Quand est-ce que les précommandes pour GTA VI ouvriront ?

Désormais attendu pour le 26 mai 2026 (après un report le 2 mai 2025), GTA VI ne sera probablement pas en vente avant le début de l’année prochaine. En cause notamment : toutes les interrogations autour de son prix. Un jeu normal coûte 79 euros sur PS5 (même si Xbox prépare le terrain pour des augmentations à 89 euros, comme sur Nintendo Switch 2), mais les rumeurs s’interrogent régulièrement sur le prix de GTA VI, après 15 ans d’attente. Rockstar Games osera-t-il les 100 euros ? Impossible d’ouvrir les précommandes sans prix officiel.

Pour l’instant, seul le PlayStation Store propose une fiche produit pour Grand Theft Auto VI, qu’il présente comme « l’opus le plus important et le plus immersif des Grand Theft Auto à ce jour ». Le Xbox Store ne devrait pas tarder à suivre, d’autant plus que le jeu a été confirmé comme compatible Xbox Series X et Xbox Series S (sa console moins puissante). Sur PC, il faudra attendre plus longtemps, vraisemblablement 2027. Il est peu probable que Steam ou d’autres magasins le référencent avant longtemps.

Dans les tendances de recherche, GTA VI arrivait à la seconde position le 7 mai en France. // Source : Capture Numerama

Autre élément inconnu : le stockage nécessaire pour l’installation. Le PlayStation Store indique généralement cette donnée, mais la cache pour l’instant. Il faut dire que Rockstar Games n’a probablement pas encore finalisé une V1, ce qui laisse du temps à Sony pour préparer son PlayStation Store.

