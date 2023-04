Idéal pour jouer à des MMORPG ou des FPS, le bon vieux combo clavier souris s’avère moins pratique dans un jeu de course ou un shooter à la troisième personne. Si vous souhaitez améliorer votre gameplay sur votre ordinateur et profiter du confort d’un pad, Numerama vous aide à savoir quelle manette PC choisir.

Difficile pour le clavier et la souris de concurrencer le confort d’une manette pour certains jeux. Le traditionnel duo se montre redoutablement efficace dans tous les jeux nécessitants de la précision, de contrôler sa caméra, de lancer une multitude de sorts ou de gérer un inventaire comme dans le dernier Diablo IV. En revanche, il perd de sa praticité dans les jeux de courses comme Forza Horizon, et dans ce cas, rien ne remplacera un bon vieux pad muni de joysticks et de boutons.

Numerama fait le tour des meilleures manettes PC disponibles sur le marché, que vous soyez plus jeu d’horreur à la première personne, RPG ou jeu de courses nerveux.

Quelle manette est compatible avec un PC ?Les meilleures manettes PC

La manette Xbox est peut-être la meilleure manette pc sans fil, plébiscitée pour son ergonomie

La manette de la Xbox One a connu un grand succès lors de sa sortie. Grâce à son design et à l’asymétrie des sticks, la manette Xbox One offre un confort et une ergonomie sans précédent. Pour la sortie de ses Xbox Series S et Xbox Series X, Microsoft n’a pas grandement changé sa formule gagnante et propose avec la Xbox Series une manette similaire, toujours aussi facile à prendre en main et agréable. Parmi les discrètes améliorations du pad Xbox, on note l’ajout d’un grip appréciable au niveau des gâchettes. La croix directionnelle s’est creusée afin d’accueillir le pouce plus facilement et faciliter les mouvements.

La manette avec ou sans fil est un must have

Commercialisée à peine à 60 €, la manette Xbox Series est probablement la meilleure manette PC sans fil au rapport qualité prix imbattable. Sa forme ergonomique épouse parfaitement celle des mains pour des heures de jeux garantis sans douleur, contrairement à des manettes plus volumineuses, ou au contraire, trop petites.

Compatible avec Windows, vous pourrez sans problème vous en servir pour jouer sur votre ordinateur. La manette dispose d’un port USB-C permettant de la raccorder à votre PC via un câble, mais la connexion en Bluetooth est également possible. Ce qu’on pourrait reprocher à cette manette, c’est peut-être sa batterie qui s’achète à part moyennant la somme de 23 €. Vous avez tout de même la possibilité de l’alimenter avec des piles.

La DualSense pour profiter de la meilleure manette de Sony sur PC gamer

Si la DualShock, manette qui accompagnait la PlayStation, avait grandement fait parler d’elle, elle s’est cependant essoufflée au gré de ses itérations. Les dernières nouveautés, incluant déjà un pad tactile ainsi que la possibilité de communiquer à l’oral avec ses camarades de jeu, n’avaient pas emballé la communauté de joueuses et de joueurs. Face au succès de la manette de Microsoft, difficile pour la Dualshock de rester dans la course. Mais, en 2020, Sony revient dans le game en proposant la DualSense, une toute nouvelle manette sans fil qui accompagne sa dernière console next gen, la PS5.

L’ergonomie a été entièrement repensée et les technologies qu’elle embarque ajoutent un gain immersif non négligeable en jeu. Le gameplay de titres comme Returnal s’en trouve transformé et l’expérience de jeu décuplé. Les vibrations autrefois générées par un moteur laissent place à un retour haptique subtile et habile.

Le pad de Sony est capable de vous faire savoir si votre personnage arpente un sol solide ou si au contraire, vous vous enfoncez dans des sables mouvants. La violence des secousses ressentie témoignera de la gravité des dégâts subits, tandis que les retours plus doux accompagneront les mouvements plus lents. Les joueurs se retrouvent d’autant plus plongés au cœur de l’univers que la manette émet des effets sonores.

Les gâchettes arrière ont également bénéficié d’amélioration. On parle désormais de gâchettes adaptatives avec une course qui varie en fonction des situations rencontrées en cours de jeu. Nous avons conclu à l’issue de notre test que la DualSense est la meilleure manette que la PlayStation n’ait jamais eue. Bien qu’elle soit compatible sur PC, tous les titres ne permettent pas de rendre hommage à ses qualités en privant les joueuses et les joueurs des gâchettes adaptatives ainsi que des retours haptiques.

À propos de la DualSense Edge

Choix de la forme des sticks, palettes arrière programmables de différentes formes, modification de la course des gâchettes, joystick interchangeables, cette palanquée de fonctionnalités qui accompagnent la DualSense Edge ne suffit pas à justifier son prix. Avec 170 € supplémentaires sur la facture, la DualSense Edge se vend 239 € et n’affiche qu’une plus-value modeste par rapport à sa manette de base déjà excellente. Surtout que ses concurrents, déjà mieux installer sur le secteur des manettes de luxes, proposent des prestations quasi identiques. Et parfois mieux même, quand on sait que l’autonomie de la DualSense Edge n’est que de six heures de jeu.

Sony souhaite se démarquer en s’inscrivant dans une démarche de durabilité. Il est, en effet, possible de remplacer complètement le bloc joystick afin de pallier le phénomène très répandu du drift. Sauf que le module complet du joystick s’achète 25 € À ce prix, nous ne sommes pas certains que la DualSense Edge soit vraiment recommandable.

La manette Scuff reflexe, l’autre alternative « pro »

La manette Scuff est la première version « pro » de la DualSense et représente une autre alternative à la manette DualSense Edge de Sony. Homologuée et reconnu par PlayStation, la manette Scuff fait partie des manettes officielles de la console. Moyenant les 200 €, pas vraiment moins cher que la Edge donc, vous obtenez une manette pro disposant également de joysticks interchangeables, de finitions plus soignées au niveau des plastiques et des flèches directionnelles au toucher plus doux.

Le grip est bien travaillé avec de vraies surfaces agrippantes en relief permettant une prise efficace de la manette qu’on a moins peur de faire tomber. On retrouve également le réglage de la sensibilité des gâchettes, indispensable sur des manettes à ce prix. Vous pouvez personnaliser son apparence sur le site en changeant la couleur ou choisir un motif. Ces changements ne sont pas gratuits et font vite grimper le prix de la manette qui s’adresse à une communauté de joueuses et de joueurs avertis souhaitant une manette unique.

La Xbox Elite le gamepad PC des PGM avec des joysticks personnalisables

Les pro-gameuses et gamer à la recherche d’une manette entièrement paramétrable et réglable à leur style de jeu trouveront leur bonheur avec la manette Xbox Élite Series 2. Elle est la manette haut de gamme au meilleur rapport qualité prix pour jouer sur PC. Elle reprend bien évidemment l’ergonomie et le design tant appréciés de la manette Xbox Series, et l’agrémente de tout un arsenal de petites pièces interchangeables et même d’une batterie capable de tenir une quarantaine d’heures de jeu. Par contre, elle n’est pas amovible.

Les ailettes de la manette Xbox Elite Series 2 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Lors de notre test complet de la Xbox Élite Series 2, nous avons eu le plaisir de découvrir un grip beaucoup plus fonctionnel et confortable que sur la manette basique. Quasiment tous les éléments sont personnalisables, de la forme du joystick à celle de la croix directionnelle, tous interchangeables grâce à un système aimanté. Les quatre ailettes permettent de faire des raccourcis clavier et la course des gâchettes est réglable pour gagner en précision et en réactivité.

L’application Accessoires Xbox vous laisse l’opportunité de pousser davantage les réglages de votre manette, jusqu’à la luminosité du bouton Xbox, pour un usage plus orienté e-sport. L’application garde en mémoire jusqu’à trois paramétrages différents.

La Nacon Pro Compact : la manette de jeux vidéo pour les petites mains

Parce que la marque française a su toucher un public précis, nous tenons à vous présenter la Nacon Pro Compact. Comme son nom le laisse présager, la Nacon Pro Compact est… compact. 15 % plus petite que les manettes classiques, elle s’adresse à un public de joueuses et de joueurs aux petites mains. La manette ressemble à une manette Xbox One qui aurait été compressée. On retrouve la disposition asymétrique des sticks, de forme incurvée, sur lesquels les pouces viennent parfaitement se positionner. Loin des tailles standards des manettes, la Nacon Pro Compact permet aux morphologies plus menues de se lancer dans de longues sessions de jeu sans crainte d’être interrompus par de vilaines crampes.

Manette Nacon Pro Compact (au-dessus) versus manette Xbox Elite Series 2 (en-dessous) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

À l’issue de notre test complet de la Nacon Pro Compact, nous avons récompensé la manette d’un joli 8. Hormis le grip un peu décevant, la manette Nacon Pro Compact à su remplir son rôle à la perfection. Bien que sobre, le design est réussi avec une impression de robustesse, probablement renforcée par ses 460 g. Plusieurs coloris existent et vous pouvez programmer les boutons et ajuster la sensibilité des gâchettes via l’App Pro Compact disponible sur le Microsoft Store. À savoir qu’il s’agit d’une manette filaire qui se connecte en USB. Ce qui la rend parfaitement compatible avec un usage sur ordinateur.

Manette PS5 ou Xbox pour PC ?

La manette PS5 pour l’immersion en jeu, la manette Xbox pour l’ergonomie. À vous de choisir ce que vous attendez de votre manette.

Dans ce match de manettes, elles se positionnent différemment, chacune avec leurs qualités et leurs défauts. La manette Xbox dispose d’un rapport qualité prix indiscutable, avec une meilleure ergonomie, malgré l’emploi de piles à défaut d’investir dans une batterie. Quant à la DualSense, elle mise tout sur son expérience immersive, plutôt réussie. Cependant, tous les jeux sur PC ne prennent pas en charge les gâchettes adaptatives ni les retours haptiques. Pour avoir une chance d’en profiter sur les titres qui le supportent, privilégiez une connexion en filaire plutôt qu’en Bluetooth.

Comment jouer à la manette sur son PC ?

Le processus de connexion reste similairement le même pour toutes les manettes. Seuls les noms du périphérique, ainsi que le bouton d’appairage sur les manettes diffèrent.

Si vous souhaitez utiliser votre manette en filaire, rien de plus simple, relier là directement à votre PC avec le câble adéquat. Si vous souhaitez connecter votre manette au Bluetooth, c’est très simple aussi, il suffit de l’appairer. Assurez-vous en amont que votre PC dispose d’une carte Bluetooth. Sinon, l’achat d’un dongle est indispensable pour pouvoir connecter un appareil Bluetooth à votre ordinateur.

Brancher une manette Xbox sur son ordinateur

Vous avez le choix de brancher votre manette en filaire via un câble relié au port USB-C de la manette. Vous pouvez également connecter directement la manette par Bluetooth en respectant les étapes :

Activer le Bluetooth sur l’ordinateur en cherchant dans les paramètres, le menu périphérique puis « Appareil Bluetooth et autres » Maintenir le bouton près du port USB pour activer le mode « couplage » de la manette Demander à l’ordinateur de rechercher un périphérique en Bluetooth en cliquant sur « Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil » Cliquer sur la manette qui doit s’afficher dans la liste des appareils

Connecter une manette PS5 ou PS4 sur son PC

Afin de profiter du meilleur de ce que la DuasSense a à vous offrir, il est préférable de brancher la manette à votre PC en filaire. Munissez-vous d’un câble USB-C vers USB-A ou USB-C selon la connectique de votre machine. Windows s’occupera automatiquement de l’installation et de la configuration de la manette. Votre manette s’affichera dans les périphériques de l’ordinateur sous le nom « Wireless Controller ». Votre pad est prêt à être utilisé.

Pour appairer votre DualSense en Bluetooth à votre PC et jouer sans fil, suivez les étapes :

Rendez-vous dans les « paramètres » de Windows, puis dans « connectivité » et enfin ouvrir l’onglet « Bluetooth » Cliquez sur le « + ajouter l’appareil », choisissez « Bluetooth » dans la petite fenêtre qui apparaît ; Prenez la manette et pressez en même temps les boutons « PlayStation » (PS) et « Créer » (Share), le petit bouton en haut de la croix directionnelle, jusqu’à ce que la barre lumineuse clignote rapidement ; Sélectionnez « Wireless Controller » dans la liste des périphériques Bluetooth

Si vous préférez profiter de la manette sans fil, mais que votre ordinateur ne dispose pas de carte Bluetooth, vous pouvez investir dans un dongle Bluetooth. Nous vous recommandons celui d’Asus à 16 €, qui remplira ce rôle à la perfection.

Peut-on brancher une manette Switch sur PC ?

La Switch est une console très polyvalente. On peut y jouer sur sa télé ou en mode portable. Elle est fournie avec une paire de Joy-Con faisant office de manette, mais un modèle de manette pro, au design plus conventionnel, existe également.

Comment configurer sa manette sur PC et sur Mac ?

La manette Pro Switch comme les Joy-Con sont compatibles avec un PC Windows ou Mac prenant en charge le Bluetooth. À défaut, un dongle Bluetooth fera parfaitement l’affaire.

La connexion est simple et reprend le même principe que pour n’importe quel autre manette sans fil. Après avoir activé la détection Bluetooth sur votre machine, maintenez le petit bouton noir situé entre les Boutons SL et SR permettant la synchronisation. Sélectionnez le Joy-Con dans les périphériques affichés pour que le jumelage puisse s’effectuer. À noter que chaque Joy Con représente une manette.



